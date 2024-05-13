De Alpen in Oostenrijk

De bergketens strekken zich uit van het westen naar het oosten: De Oostenrijkse Alpen zijn al duizenden jaren bewoond.

In de Oostenrijkse Alpen zijn contrasten in overvloed: torenhoge bergtoppen rijzen de hemel in, terwijl zachte alpenweiden glanzen van het weelderige groen. Als het eerste ochtendzonlicht het dal overspoelt, komt de natuur tot leven. Een teug frisse berglucht verkwikt, terwijl het oog over bloeiende weiden en oeroude bossen dwaalt. Hier, waar marmotten fluiten en adelaars zweven, voel je een diepe verbondenheid met de natuur.

Een wandelvakantie in de Alpen laat je ziel tot rust komen, gedragen door het ritme van de natuur, en de tijd wordt ervaren in zijn puurste, meest onvergetelijke vorm.