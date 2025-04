Koninklijke suites en dromerige uitzichten in SalzburgerLand

In het SalzburgerLand ontmoeten unieke natuurschoon en een rijke cultuurgeschiedenis elkaar: Op Hotel Leopoldskron, kunnen gasten in de wereld stappen van de iconische film De klank van muziekwaarvan delen hier zijn opgenomen.

Voor theater- en muziekliefhebbers, Schlosshotel Iglhauser aan het Mattmeer een droom die uitkomt, bekend om zijn openlucht zomerfestivals. Dit 15e-eeuwse kasteel heeft de charme van zijn oorspronkelijke brouwerijherberg behouden en serveert nu uitzonderlijke visgerechten.

Net zo'n heerlijk aanbod wacht op je in Hotel Schloss Prielauwaar de chef-kok met twee Michelin-sterren verbluffende gerechten bereidt. En voor wie op zoek is naar een vleugje middeleeuwse flair, is een verblijf in Hotel Schloss Mittersillmet zijn 900 jaar geschiedenis een must.