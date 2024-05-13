Kastelen en paleizen in Oostenrijk
Duik in de geschiedenis
Van oost naar west staat Oostenrijk bol van de eeuwenoude, indrukwekkende kastelen en paleizen. Ze staan trots op heuvels met een kilometerslang panoramisch uitzicht of liggen verscholen in schilderachtige landschappen, omringd door weiden, velden en dichte bossen. Als je deze keizerlijke gebouwen betreedt, samen met hun tuinen en parken, krijg je een levendig gevoel van hoe het leven was voor ridders, dames, heren en vorsten.
De mensen in Oostenrijk zijn zich zeer bewust van hun culturele erfgoed en koesteren het met grote zorg, verbondenheid en aandacht, waardoor het zeer levendig blijft.
Veel van de kastelen en paleizen zijn zorgvuldig gerestaureerd en opengesteld voor het publiek. Bezoekers waarderen rondleidingen, waar ze fascinerende anekdotes kunnen horen over het extravagante dagelijkse leven van de Habsburgers, graven, prinsen en andere edelen.
Tegenwoordig worden deze historische gebouwen vaak in een modern jasje gestoken en gebruikt als locatie voor concerten, middeleeuwse festivals of zomervoorstellingen.
Paleis Schönbrunn in Wenen en paleis Eggenberg in Graz hebben een heel bijzondere eer gekregen: beide zijn door UNESCO uitgeroepen tot werelderfgoed.
Houd je ogen open, want in Oostenrijk kan kunst en cultuur om elke hoek onverwacht opduiken!
Feestvieren, wandelen en slapen in kastelen en paleizen
Het podium voor de Oostenrijkse kastelenfestivals
Het aanbod aan kastelenfestivals in Oostenrijk is buitengewoon en de locaties zijn al even buitengewoon en uniek.
De mooiste kasteeltuinen van Oostenrijk
Wandel met ons door de mooiste kasteeltuinen van Oostenrijk en laat je betoveren door hun schoonheid.
Treed in de voetsporen van de vorstelijke Esterházy familie in Paleis Esterházy, het renaissancecomplex Paleis Lackenbach en Kasteel Forchtenstein.
Daarnaast zijn deze populaire kastelen en paleizen in het Burgenland perfect voor een dagtocht:
Kasteel Güssing: Het oudste kasteel van de provincie is gebouwd op een uitgedoofde vulkaan.
Kasteel Lockenhaus: Het voormalige huis van de Tempeliers.
Kasteel Schlaining: omvat het Vredesmuseum
Kasteel Bernstein: Dit legendarische kasteel is nu een familiehotel en beschikt over origineel meubilair.
Kasteel Halbturn: Dit barokke complex heeft een prachtig park en was een voormalige keizerlijke zomerresidentie.
Veel van de mooiste kastelen in Karinthië zijn populaire locaties voor concerten, bruiloften of zomerfeesten:
Kasteel Porcia: Dit prachtige renaissancegebouw is een locatie voor evenementen en tentoonstellingen.
Kasteelruïne Finkenstein: De ruïnes boven het Faak-meer herbergen een arena voor evenementen voor 1000 personen en bieden een spectaculair uitzicht.
Kasteel Pöckstein: Zomerfestivals en openluchtevenementen in de Franse tuin.
Kasteel Maria Loretto ligt op een schiereiland van de Wörthersee en is populair voor feesten en bruiloften.
Kasteel Hochosterwitz: Dit bijzonder indrukwekkende fort gelegen op een 150 meter hoge kalksteenrots, die alleen in het landschap staat en ieders aandacht trekt.
Kasteel Landskron is beroemd om zijn adelaarsshow en zijn gastronomisch restaurant.
Kasteel Hof: Bezoek de prachtige kamers van het paleis. De gereconstrueerde baroktuin met zijn doolhof is erg populair.
Kasteel Laxenburg bestaat uit twee gebouwen, het Oude Kasteel uit de middeleeuwen en het Blauwe Hof uit de barokperiode.
Kasteel Grafenegg kan alleen in de zomermaanden worden bezocht. Tip: Plan een concertbezoek aan de Wolkenturm!
Kasteel Rosenburg ligt hoog hoog boven het Kamptal op een massieve rots. En daarboven cirkelen de roofvogels van de plaatselijke valkerij in de lucht.
Kasteel Rosenau is een barok gebouw waarin zich het enige vrijmetselaarsmuseum ter wereld bevindt.
Kasteel Schallaburg: In de 1000 jaar oude Schallaburg vinden elk jaar spannende tentoonstellingen plaats. Net zo indrukwekkend zijn de 1600 terracotta figuren in de arcade binnenplaats.
De kasteelruïne Aggstein zijn de perfecte locatie voor allerlei evenementen, van middeleeuwse festivals tot kunstnijverheidsmarkten.
Kasteel Ort: Op een piepklein eilandje in het Traunmeer ligt een kasteel dat door de Oostenrijkse televisie beroemd is gemaakt als 'Schlosshotel Orth'. Het is een van de oudste gebouwen in de regio Salzkammergut. Volgens de legende bouwde de reus Erla het uit liefde voor de meernimf Blondchen.
Kasteel Greinburg is het oudste bewoonde kasteel van Oostenrijk.
Kasteelmuseum Linz: Na vele veranderingen herbergt Schloss Linz nu een museum.
Schloss Clam: Tijdens de zomermaanden kun je overnachten in torenappartementen en suites met 18e-eeuws meubilair.
Kasteel Eggenberg is het grootste en belangrijkste barokke kasteelcomplex van de Steiermark en herbergt delen van het Universalmuseum Joanneum.
Kasteel Seggau: Het kasteel ligt in de Zuid-Steiermarkse wijnregio en heeft een wijnkelder die meer dan 300 jaar oud is.
Kasteel Herberstein: Als je van tuinen, dieren en kunst houdt, moet je zeker een bezoek brengen aan het tuinkasteel Herberstein en zijn mooie dierentuin.
Kasteel Piber is beroemd om zijn lippizanerstoeterij.
Kasteel Pöllau de plattegrond van de Sint-Pietersbasiliek in Rome stond model voor Kasteel Pöllau. Daarom kreeg het de bijnaam "Sint-Pieterskathedraal".
Kasteel Deutschlandsberg herbergt nu een gerenommeerd archeologisch museum, een hotel en een bekroond restaurant.
Kasteel Riegersburg: Om het hoog op een heuvel gelegen kasteel Riegersburg te bereiken, kun je de glazen kabelbaan nemen, door zeven kasteelpoorten naar boven wandelen of zelfs de via ferrata beklimmen.
Kasteelroute Steiermark-Burgenland: ridderkastelen, burchten en kastelen
Kasteel Mirabell is altijd een symbool van de liefde geweest: Prins-bisschop Wolf Dietrich liet paleis Mirabell bouwen voor zijn geliefde Salome Alt. De barokke lusthof diende later als decor in de musicalfilm De klank van muziek. Vandaag de dag wordt de Marmeren Hal beschouwd als een van de mooiste trouwlocaties ter wereld.
Paleis Hellbrunn met zijn fonteinen is een verfrissende bestemming in de zomer.
Kasteel Hohenwerfen heeft een klok van vier ton die wordt geluid tijdens rondleidingen.
Vesting Hohensalzburg: De vesting torent boven de oude binnenstad van Salzburg uit en is om vele redenen opmerkelijk. Het herbergt ook het oudste Draaiorgel ter wereld, dat drie keer per dag te horen is.
Hofburg Innsbruck: De onlangs gerenoveerde staatsievertrekken van het keizerlijk paleis van Innsbruck zien er nog net zo uit als in de 18e eeuw.
Kasteel Ambras: Naast de Habsburgse Portretgalerij met meer dan 200 portretten herbergt dit unieke kasteel ook een van de meest uitgebreide glascollecties ter wereld en de Kunst- en rariteitenkamer van aartshertog Ferdinand II, die al in de 16e eeuw als bijzonder bezienswaardig werd beschouwd.
Kasteel Tratzberg: Een juweeltje uit de Renaissance ontmoet digitale innovatie, want naast rondleidingen kunnen bezoekers op tijdreis met virtual reality headsets.
Burcht Kufstein: In de Bürgerturm van de vesting bevindt zich het grootste openluchtorgel ter wereld: het Heldenorgel.
Kasteel Schattenburg in Feldkirch herbergt een van de belangrijkste historische wapencollecties van Oostenrijk. Tijdens de zomermaanden vullen concerten de eerbiedwaardige ridderzaal met muziek.
Paleis Hohenems: Het manuscript van het Nibelungenlied werd hier in 1755 in de paleisbibliotheek ontdekt. Het rechthoekige paleis met zijn indrukwekkende binnenplaats en ridderzaal wordt beschouwd als een van de mooiste renaissancegebouwen in de Bodensee regio.
Kasteel Glopper, ook bekend als kasteel Neu-Ems, is een middeleeuws kasteelcomplex op een heuveltop. In 2018 werd het omgebouwd tot een spectaculair 5-sterrenhotel.
Paleis Schönbrunn was de zomerresidentie van de Habsburgse keizerlijke familie. Tegenwoordig kunnen bezoekers de privéappartementen van keizerin Sisi en keizer Frans Jozef bezichtigen. Op het terrein van het paleis bevindt zich ook de oudste dierentuin ter wereld.
Paleis Belvedere is de voormalige residentie van prins Eugene en huisvest nu werken van Klimt, Schiele en Kokoschka in een prachtige barokke omgeving.
Paleis Hofburg was de voormalige keizerlijke residentie en het keizerlijke centrum van Wenen. Vandaag de dag herbergt het verschillende musea en de Nationale Bibliotheek.
Villa Hermes: Het toevluchtsoord van keizerin Elisabeth. Haar man, keizer Frans Jozef, liet het jachtslot bouwen in de huidige Lainzer Tiergarten om Sisi langer in Wenen te houden.
Ringstrasse paleizen: Toen de Ringstrasse in de 19e eeuw werd aangelegd ter vervanging van de oude stadsmuur, bouwden veel aristocraten en rijken prachtige paleizen om in te wonen of om te verhuren. Tegenwoordig zijn hier koffiehuizen, het parlement en bekende hotels gevestigd.
De UNESCO-commissie zet zich in voor de bescherming en bevordering van de diversiteit van cultuuruitingen. In Oostenrijk zijn 12 werelderfgoederen erkend door UNESCO - en elk van hen is op zichzelf al een bezoek waard:
het prachtige paleis Schönbrunn
de historische centra van Wenen, Salzburg, Baden en Graz met paleis Eggenberg,
de charmante landschappen van de Wachau, de Neusiedler See, de Donaulimes en de regio Hallstatt-Dachstein,
de Semmering Spoorweg,
de prehistorische paalwoningen en
de beukenbossen in de Kalkalpen.
Daarnaast erkent UNESCO ook immaterieel cultureel erfgoed. Dit zijn speciale rituelen en festivals, mondelinge tradities of de kennis van natuurlijke en ambachtelijke vaardigheden die bescherming waard zijn
Interessante feiten over kastelen en paleizen in Oostenrijk
Sociale duurzaamheid
Monumentenzorg draait om de bescherming en het gebruik van historische gebouwen op de lange termijn. Door kastelen en paleizen te onderhouden en te restaureren besparen we hulpbronnen zoals bouwmaterialen en voorkomen we dat land wordt afgesloten met nieuwbouw.
Op deze manier draagt het behoud van waardevolle historische bouwwerken niet alleen bij aan klimaatbescherming, maar ook aan het voortbestaan van traditioneel vakmanschap. Het restaureren van oude gebouwen vereist immers het gebruik van aloude materialen en vaardigheden.
Door te zorgen voor toegankelijkheid en inclusie in kunst en culturele ervaringen, bevorderen we ook sociale duurzaamheid en bevorderen we een bedachtzamer samenleven.