Kastelen en paleizen in Oostenrijk

Een sprookje beleven: De Oostenrijkse kastelen en paleizen nemen je mee naar de middeleeuwen, de renaissance of de barok en bieden een schat aan culturele ervaringen.

Duik in de geschiedenis

Van oost naar west staat Oostenrijk bol van de eeuwenoude, indrukwekkende kastelen en paleizen. Ze staan trots op heuvels met een kilometerslang panoramisch uitzicht of liggen verscholen in schilderachtige landschappen, omringd door weiden, velden en dichte bossen. Als je deze keizerlijke gebouwen betreedt, samen met hun tuinen en parken, krijg je een levendig gevoel van hoe het leven was voor ridders, dames, heren en vorsten.

De mensen in Oostenrijk zijn zich zeer bewust van hun culturele erfgoed en koesteren het met grote zorg, verbondenheid en aandacht, waardoor het zeer levendig blijft.

Veel van de kastelen en paleizen zijn zorgvuldig gerestaureerd en opengesteld voor het publiek. Bezoekers waarderen rondleidingen, waar ze fascinerende anekdotes kunnen horen over het extravagante dagelijkse leven van de Habsburgers, graven, prinsen en andere edelen.

Tegenwoordig worden deze historische gebouwen vaak in een modern jasje gestoken en gebruikt als locatie voor concerten, middeleeuwse festivals of zomervoorstellingen.

Paleis Schönbrunn in Wenen en paleis Eggenberg in Graz hebben een heel bijzondere eer gekregen: beide zijn door UNESCO uitgeroepen tot werelderfgoed.

Houd je ogen open, want in Oostenrijk kan kunst en cultuur om elke hoek onverwacht opduiken!