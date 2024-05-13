De mooiste bezienswaardigheden in Vorarlberg

In de meest westelijke deelstaat van Oostenrijk is de harmonie tussen cultuur, natuur, traditie en moderniteit echt inspirerend. Een plek voor ontdekking en welzijn.

Vorarlberg: waar natuur en cultuur samenkomen

In het meest westelijke deel van Oostenrijk vind je een unieke mix van adembenemende natuur en creatieve cultuur. Met schilderachtige valleien, bossen en weiden biedt Vorarlberg talloze hoogtepunten, waaronder kunstzinnig ontworpen wandelpaden, inspirerende festivals en moderne architectuur.

Rond het Bodenmeer geniet je van een perfecte balans tussen stad en natuur. Denk aan het legendarische Bregenzer Festspiele met het beroemde drijvende podium, of het Kunsthaus Bregenz, een parel van moderne architectuur en tentoonstellingen.

In het Bregenzerwald komen cultuur en unieke houten architectuur samen op compacte plekken, terwijl indrukwekkende kloven en het UNESCO Biosfeerreservaat Große Walsertal de regio nog aantrekkelijker maken. Een bestemming vol verrassingen!

Meer, cultuur en panorama

De hoofdstad Bregenz

In de vierlandenregio waar Oostenrijk, Duitsland, Zwitserland en het Vorstendom Liechtenstein samenkomen, ligt de kosmopolitische stad Bregenz. De schoonheid van de hoofdstad van Vorarlberg is haar ligging: direct aan het Bodenmeer, omgeven door een adembenemend berglandschap. Bregenz heeft ook een levendige kunstscene.

Bregenz

Een panoramische kabelbaan in de stad

Een bijzonderheid in Bregenz is de panoramakabelbaan, die vanuit de oude stad rechtstreeks naar de Pfänder, de lokale berg van de stad, gaat. Het 360-graden uitzicht over het Bodenmeer, de Alpen en drie landen is werkelijk spectaculair.

Meer bezienswaardigheden in de stad Bregenz

Bregenz Festival

Het begon allemaal in 1946 met een podium op een schip. Vandaag de dag maakt het Bregenz Festival indruk met zijn uitgebreide podiumontwerpen op het grootste drijvende podium ter wereld.

Bregenz Festival

Martinus toren

De toren is gebouwd in de 14e eeuw en herbergt een museum gewijd aan de geschiedenis van de stad. Vanaf de top kun je genieten van een prachtig uitzicht over het Bodenmeer.

Martinus toren

Pfänderbahn

Vanaf de Pfänder heb je het beste uitzicht over de stad en het meer. De kabelbaan van de Pfänderbahn brengt je in slechts zes minuten over 1000 meter van de oude stad.

Pfänderbahn

Kunsthaus Bregenz

De ultramoderne tentoonstellingsruimte met geavanceerde technologie ligt direct aan de promenade van het Bodenmeer en toont internationale hedendaagse kunst.

Kunsthaus Bregenz

Vorarlberg Museum

Leer hier alles over de geschiedenis van de regio. Mis het uitzicht buiten niet: het meer ligt aan je voeten.

Vorarlberg Museum

Spectaculaire zonsondergangen

Een zwoele zomeravond aan de Fischersteg aan het Bodenmeer: in de jaren 1920 stegen hier watervliegtuigen op, nu ontmoeten mensen elkaar bij een drankje in een ontspannen sfeer.

Fischersteg aan het Bodenmeer

Bodenmeer boottocht

Drie in één: In Bregenz kun je een rondleiding door de oude stad gemakkelijk combineren met een shoppingtrip en afsluiten met een ontspannen boottocht.

Bodenmeer boottocht
Valleien, bergen, bossen en rivieren

De natuur beleven in Vorarlberg

Het land tussen het Bodenmeer en de bergen, die tot 3.000 m hoog reiken, is gezegend met natuurlijke schatten. Deze landschappen kunnen worden verkend tijdens wandelingen, fietstochten of boottochten. Weiden, bossen, vlakten en hoge bergen zijn op hun mooist in de afgelegen zijdalen.

Europese beschermde gebieden

Om zijn kostbare natuurlijke schatten te behouden, legt Vorarlberg grote nadruk op landschapsbehoud. Het initiatief "Naturvielfalt Vorarlberg" richt zich op de natuurlijke diversiteit in de Natura 2000 gebieden in de provincie.

Verdere natuurhoogtepunten in Vorarlberg

Arlberg

Grote namen hebben geschiedenis geschreven in het skiën en bergbeklimmen op de Arlberg. Tot op de dag van vandaag trekt de regio liefhebbers van wandelen en klimmen aan.

Arlberg

Brandnertal

Actieve vakantiegangers en gezinnen vinden hier hun paradijs. Er zijn drie dorpen in het idyllische bergdal: Bürs, Bürserberg en Brand.

Brandnertal

Montafon

De geschiedenis van het landschap van Montafon verken je het best te voet, en de Gauertaler-AlpkulTour biedt de perfecte route voor deze ontdekkingstocht.

Montafon

Kleinwalsertal

In 1270 vestigden de Walser, een etnische groep uit Zwitserland, zich in deze rustige vallei. Uniek: de mix van Walser cultuur. Prachtig: de ongerepte natuurlijke schoonheid.

Kleinwalsertal

Großes Walsertal

De vallei draagt trots de titel van "UNESCO Biosphere Reserve", een onderscheiding die is toegekend voor haar inzet voor met name duurzame ontwikkeling.

Großes Walsertal
Vorarlberg bouwt op hout

Unieke houten architectuur

Traditionele houten huizen en boerderijen, gebouwd volgens beproefde houtbouwmethoden, bepalen het landschap en de dorpsomgeving van Vorarlberg. Deze eeuwenoude traditie is zorgvuldig in stand gehouden. In de afgelopen decennia heeft de regio haar architectonisch erfgoed nieuw leven ingeblazen door moderne en traditionele elementen te combineren. De nieuwe architectuur van Vorarlberg is eenvoudig, natuurlijk en duurzaam - en combineert het beste van traditie met een kosmopolitische flair.

Bouwcultuur in Vorarlberg

Verdere tips voor een bezoek aan architectuur

Werkraum Bregenzerwald

Een samenwerkingsverband van regionale ambachtelijke bedrijven die traditioneel vakmanschap combineren met moderne innovaties op het gebied van design. Er worden regelmatig tentoonstellingen en evenementen georganiseerd.

Vakmanschap live beleven

Architectuur rondleidingen

Begeleide architectuurrondleidingen in Vorarlberg geven inzicht in zowel moderne als traditionele gebouwen, waarbij experts uitleg geven over de ontwerpconcepten en gebruikte materialen.

Architectuur ter plaatse

Rondleidingen architectuur

Vorarlberg biedt uitzonderlijke architectuur en vakmanschap. Zeven architectuurrondleidingen bieden inzicht in moderne en traditionele gebouwen en verkennen verschillende thema's.

Rondleidingen architectuur

Umgang Bregenzerwald

De "Umgang Bregenzerwald" biedt inzicht in de waarden en ideeën die de dorpen en het natuurlijke landschap van het Bregenzerwald vormgeven door middel van 12 samengestelde dorpsrondleidingen.

Dorpswandelingen
Muziek, musea en onderzoek

Cultuur in Vorarlberg

Schubertiade - wereldberoemd songfestival

Vorarlberg heeft een levendige culturele scene. Van muziekfestivals tot innovatieve musea zoals Kunsthaus Bregenz, de regio koestert een dynamisch cultureel erfgoed.

Een hoogtepunt is de Schubertiade, een van de belangrijkste muziekfestivals van Oostenrijk, gewijd aan de componist Franz Schubert. Het wordt jaarlijks gehouden in Schwarzenberg en Hohenems en biedt klassieke muziek in een intieme, authentieke omgeving.

Schubertiade

Verdere culturele tips in Vorarlberg

Kunsthaus Bregenz

Het ultramoderne expositiecentrum met geavanceerde technische voorzieningen ligt aan de oeverpromenade van het Bodenmeer en toont internationale hedendaagse kunst.

Kunsthuis Bregenz

inatura

Vragen over planten, dieren, schimmels en stenen? In het inatura museum in Dornbirn wordt natuurwetenschap op een interactieve manier onderwezen.

inatura

Skyspace Lech

Geïnspireerd door de bergen creëerde de wereldberoemde Amerikaanse kunstenaar James Turrell Skyspace Lech. Deze unieke ruimte biedt bezoekers een nieuwe manier om licht te ervaren.

Skyspace Lech

Nachtwachtrondleiding

Maak een lantaarntocht door de Alpenstad Bludenz en leer de historische stad in een heel ander licht kennen. Nachtwachtrondleiding inbegrepen.

Tour met de nachtwaker

Kasteel Schattenburg

Schattenburg, de iconische bezienswaardigheid van Feldkirch, biedt bezoekers een reis terug naar de Middeleeuwen.

Kasteel Schattenburg
Spelenderwijs leren en plezier maken

Bezienswaardigheden voor gezinnen

De groene ring

De "Witte Ring" is een beroemde skiroute in Lech Zürs, maar in de zomer verandert het perspectief met een driedaagse etappewandeling, die een fantasierijk vormgegeven wereld van legendes onthult.

Wandelen wordt een bijzondere ervaring voor gezinnen met kinderen langs de "Groene Ring", langs mysterieuze meren te midden van het berglandschap. Een speciaal legendeboek vertelt verhalen over reuzen, de natuur en plaatselijke mythen uit de regio, wat het avontuur nog groter maakt.

De groene ring

Meer excursiebestemmingen voor kinderen

Musea voor kinderen

Hoe spannend is het om op een regenachtige dag tijd door te brengen in een museum! Of ze nu gericht zijn op kunst of historische thema's, sommige musea bieden boeiende programma's speciaal voor gezinnen.

Musea voor kinderen

Ervaringen met dieren

Ervaar koeien en geiten op de boerderij. Maak kennis met herten, steenbokken en marmotten in het wildpark en bewonder exotische dieren zoals neusbeertjes en kangoeroes in de dierentuin.

Ervaringen met dieren

Zwemmen aan het Bodenmeer

Met een watertemperatuur van 26°C / 79°F, topwaterkwaliteit, lido's en natuurlijke plekken is het de perfecte omgeving voor een heerlijk dagje zwemmen met het hele gezin.

Bodenmeer

Zwemmen in natuurlijke meren

De meren en chemievrije zwemvijvers van Vorarlberg, vaak verscholen tussen bossen en weiden, worden op natuurlijke wijze gezuiverd door planten en bieden milieuvriendelijke zwemplekken.

Natuurlijke meren

Alpenwereld Nova Montafon

In Alpenwelt Nova draait alles om regionale producten en ambachten. Op verschillende belevenisstations kun je alles leren over melk, kaas, wol en kruiden.

Alpenwereld Nova

Bosglijbanenpark-Golm

Geweldig plezier bij elk weertype voor kinderen vanaf 4 jaar: 7 glijbanen van in totaal 380 m en een wandelpad van 2,4 km wachten op de kleine avonturiers.

Bosglijbanenpark-Golm

Hoe beschermen we de bergen?

Tips voor klimaatbescherming

  • Neem alles mee de berg op en gooi het weg - zakdoekjes, verpakkingen, drinkflessen enz.

  • Volg altijd de bewegwijzerde wandelpaden! Zo blijven dieren en jonge bossen ongestoord.

  • Let op de wilde dieren! Bekijk koeien, schapen en wilde dieren alleen van een afstand.

  • Kies hutten die zich inzetten voor duurzaamheid en milieubescherming.

  • Maak je kinderen enthousiast voor de natuur! Wat de kleintjes weten, zullen zij ook waarderen.

