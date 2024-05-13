Algemene voorwaarden van de Österreich Werbung

A-1030 Wenen, Vordere Zollamtsstraße 13

(Vanaf 01.02.2021)

1. Toepassingsgebied

De Österreich Werbung (hierna "ÖW" genoemd) accepteert in principe alleen contracten op basis van de volgende voorwaarden. De contractpartners en/of Opdrachtgever erkennen hierbij uitdrukkelijk dat zij met deze juridisch bindende voorwaarden hebben ingestemd, zodat deze het onderwerp van het contract vormen. Een verwijzing door de opdrachtgever naar zijn eigen "Algemene voorwaarden" leidt niet tot de geldigheid daarvan, tenzij dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen. Wijzigingen of aanpassingen van de onderstaande voorwaarden dienen schriftelijk en in onderling overleg te geschieden, waarbij de ongewijzigde voorwaarden integraal deel blijven uitmaken van het contract. Deze voorwaarden zijn bindend voor alle huidige en toekomstige bestellingen van de klant, zelfs als er niet uitdrukkelijk naar wordt verwezen, in de op dat moment geldende versie. De nietigheid of ongeldigheid van een deel van de algemene voorwaarden heeft geen invloed op de geldigheid of effectiviteit van de overige delen. Nietige of ongeldige bepalingen worden vervangen door geldige bepalingen die de commerciële bedoeling van de oorspronkelijke bepalingen het dichtst benaderen.

2. Plaatsing van een order

Elk contractueel aanbod gericht aan de Opdrachtnemer wordt pas bindend voor deze laatste na het uitbrengen van een schriftelijke aanvaarding van het aanbod door de bevoegde organen van de Opdrachtnemer. Wijzigingen in de opdracht na aanvaarding van de opdracht zijn slechts geldig na schriftelijke bevestiging van de opdrachtnemer. Eventuele kostenramingen die door de contractant worden opgesteld vóór de ontvangst van de contractofferte zijn niet-bindend. De contractant behoudt zich het recht voor om opdrachten naar eigen goeddunken af te wijzen. Redenen voor het afwijzen van orders kunnen bijvoorbeeld de volgende zijn: (i) de opdracht is in strijd met de commerciële of ethische belangen van de opdrachtnemer, zoals vastgelegd in de statuten van de opdrachtnemer, (ii) immorele of illegale opdrachten, (iii) opdrachten van bedrijven die uitstaande vorderingen op de opdrachtnemer nog niet volledig hebben voldaan en/of waarvan de financiële solvabiliteit en bereidheid op andere objectieve gronden twijfelachtig is, of echter sprake is van een overtreding van de bepalingen van de Medienkooperations- und förderungs-Transparenzgesetzes (MedKFTG) en opdrachtgever heeft nagelaten noodzakelijke aanpassingen door te voeren, ondanks hiertoe door opdrachtnemer verzocht te zijn.

3. Facturering en betalingsvoorwaarden

Alle prijzen van opdrachtnemers zijn vermeld in euro's en exclusief omzetbelasting. In het geval van deelbare diensten is de opdrachtnemer gerechtigd om deelfacturen op te stellen. De facturen van de opdrachtnemer zijn betaalbaar binnen 30 dagen na factuurdatum, vrij van kosten en zonder enige aftrek, en op een wijze die de opdrachtnemer in staat stelt om uiterlijk op deze datum over de gefactureerde bedragen te beschikken. In geval van betalingsachterstand is de opdrachtnemer gerechtigd een vertragingsrente van 9,2 procentpunten boven Euribor te vorderen voor elk openstaand bedrag, tenzij de opdrachtgever bewijst dat de betalingsachterstand hem niet kan worden toegerekend; in dat geval bedraagt de vertragingsrente 4 procentpunten. In elk geval en onafhankelijk van elke nalatigheid heeft de contractant in geval van betalingsachterstand het recht om de vergoeding te eisen van alle werkelijke, noodzakelijke en gepaste aanmanings- en incassokosten die voor hem zijn ontstaan, evenals de honoraria van een advocaat overeenkomstig de Oostenrijkse wet op wettelijke tarieven (Rechtsanwaltstarifgesetz). Indien de opdrachtnemer de aanmaning zelf uitvoert, heeft hij het recht een bedrag van 10,90 euro per verzonden aanmaning en een bedrag van 3,70 euro per kwartaal, maar in ieder geval een vast bedrag van 40 euro in rekening te brengen. Het recht om eventuele bijkomende schade veroorzaakt door de vertraging te eisen, is voorbehouden. In geval van voorschotten, die door de opdrachtnemer aan derden verschuldigd zijn, is de opdrachtgever na overlegging van de facturen verplicht overeenkomstige voorschotten te verstrekken. Pas na ontvangst van deze voorschotten is opdrachtnemer verplicht tot het verstrekken van voorschotten aan derden.

4. Deelname opdrachtgever

Opdrachtgever ondersteunt opdrachtnemer bij het verrichten van diensten, in het bijzonder met betrekking tot het in acht nemen van bindende termijnen en aanvangs- en vervaltijden. Voor zover dit voor de dienstverlening noodzakelijk is, levert de opdrachtgever in het kader daarvan zijn bijdrage en verstrekt hij de relevante informatie en gegevens. Opdrachtgever wijst een bevoegde contactpersoon aan, die verantwoordelijk is voor de communicatie tussen opdrachtnemer en opdrachtgever. Op gemotiveerd verzoek van opdrachtnemer wordt een nieuwe contactpersoon aangewezen.

5. Terugtrekking uit het contract - annuleringskosten

Terugtrekking uit het contract kan alleen schriftelijk. Als de herroeping plaatsvindt tot 60 kalenderdagen voor de begindatum van de dienstverlening, bedragen de annuleringskosten 25 procentpunten van de overeengekomen vergoeding. Tot 30 dagen voor de aanvang van de dienstverlening bedragen de annuleringskosten 50 procentpunten van de overeengekomen vergoeding. In geval van een latere terugtrekking wordt de volledige vergoeding verschuldigd.

6. Data en termijnen

6.1 Overmacht

Er is sprake van overmacht als ÖW of de opdrachtnemer zijn contractuele verplichtingen niet kan nakomen door een gebeurtenis die buiten zijn invloedssfeer ligt en niet te voorzien was of - voor zover te voorzien - onvermijdelijk was. Een geval van overmacht wordt als zodanig aangemerkt wanneer het aan de bovenstaande vereisten voldoet. Onder overmacht wordt in het bijzonder verstaan

i. het uitbreken van een besmettelijke ziekte, oorlog, oproer, sabotage of terrorisme;

ii. Natuurrampen zoals bliksem, brand, explosie, overstroming en aardbeving;

iii. officiële bevelen in verband met subpunten i. en ii;

De overeenkomstsluitende partijen worden vrijgesteld van het nakomen van hun contractuele verplichtingen in overeenstemming met de omvang en de duur van de overmachtsituatie. Als de wederzijdse diensten moeten worden verleend in verband met een vaste leveringsdatum, zijn beide contractpartijen in geval van overmacht permanent vrijgesteld van hun wederzijdse verplichtingen. Beide partijen dragen zelf de gemaakte kosten. Kosten die de opdrachtnemer vóór het intreden van deze gebeurtenis via derden in verband met de betreffende opdracht heeft gemaakt, komen voor rekening van de opdrachtnemer. De contractant die getroffen wordt door een overmachtsituatie dient de andere contractant onverwijld en aantoonbaar in kennis te stellen van het optreden van een overmachtsituatie. De verwachte duur van deze gebeurtenis en de mate waarin de nakoming van de contractuele verplichtingen wordt belemmerd, moeten voor zover mogelijk worden bekendgemaakt. De contractpartij die getroffen wordt door de overmachtsituatie moet alle redelijke inspanningen leveren om het contract zo snel mogelijk opnieuw uit te voeren, op voorwaarde dat het contract geen contract is met een vaste leveringsdatum of -data, waarbij tijd van wezenlijk belang is. In het geval dat een geval van overmacht de nakoming van de contractuele verplichtingen gedurende meer dan 6 weken onderbreekt, hebben beide contractpartijen het recht om het contract op te zeggen. Als de opdrachtgever zich terugtrekt uit het contract, moet hij de contractant vergoeden voor de kosten die tot de terugtrekking uit het contract zijn gemaakt. Hierbij wordt duidelijk gemaakt dat geen enkele contractpartij schadeclaims kan indienen wegens beëindiging van het contract of vertraging in de levering van diensten in geval van overmacht. De hierboven uiteengezette regels zijn ook van toepassing op andere buitengewone gebeurtenissen waarop de contractant geen directe invloed heeft. Hieronder vallen bijvoorbeeld bedrijfsstoringen, stakingen, verkeersstoringen, enz. Dergelijke omstandigheden omvatten ook gebeurtenissen die betrekking hebben op onderaannemers van Opdrachtnemer en andere derden met wie Opdrachtnemer een zakelijke relatie heeft.

6.2 Niet-nakoming van de overeengekomen leveringsdatum om andere redenen

Indien de opdrachtnemer de overeengekomen datum van levering niet kan halen, zal de opdrachtnemer een redelijke respijttermijn van ten minste 2 weken gunnen zonder dat de opdrachtgever enige aanspraak kan maken op enigerlei wijze uit deze vertraging, tenzij de opdrachtnemer grove schuld heeft aan deze vertraging of deze opzettelijk heeft veroorzaakt. Deze termijn begint met de ontvangst van een schriftelijke aanmaning aan de opdrachtnemer, waarmee aan de gestelde eis (het stellen van een respijttermijn) wordt voldaan.

7. Overdracht van opdrachten

Opdrachtnemer is gerechtigd de opdracht of delen daarvan aan derden over te dragen, voor zover de gerechtvaardigde belangen van opdrachtgever daardoor niet worden geschaad. Opdrachtgever stelt opdrachtnemer voorafgaand aan de opdracht op de hoogte van dergelijke belangen. In geval van overdracht van een belangrijk deel van de opdracht, stelt hij opdrachtgever op de hoogte van de voorgenomen overdracht. Delen van de opdracht worden in deze zin als significant aangemerkt indien zij in waarde ten minste de helft van de gehele opdracht te boven gaan, waarbij de totale opdrachtwaarde minimaal EUR 10.000,- dient te bedragen om aan de waarschuwingsplicht te voldoen. Deze informatieverplichting bestaat ook met betrekking tot die delen van de order die door de opdrachtgever ten tijde van het plaatsen van de order uitdrukkelijk als belangrijk zijn aangemerkt.

8. Gebrekkige uitvoering van de opdracht

Opdrachtnemer garandeert de goede uitvoering van de opdracht. De garantietermijn bedraagt 6 maanden vanaf de uitvoering van de opdracht. Bij totaalopdrachten gaat de garantietermijn voor onderdelen van de opdracht in na het leveren van de betreffende deelprestatie. In geval van slechte uitvoering van de bestelling (niet-uitvoering, gebrekkige uitvoering) heeft de opdrachtnemer de keuze tussen het (laten) herstellen van het gebrek of het toekennen van een passende prijsvermindering of het aanbieden van een vervanging als middel om het gebrek te verhelpen. Gebreken in de uitvoering van het contract die uiterlijk binnen twee weken na de uitvoering van de dienst aan het licht komen, moet de opdrachtgever onverwijld schriftelijk onder vermelding van de afzonderlijke gebreken aan de opdrachtnemer meedelen, bij gebreke waarvan elke aanspraak op garantie vervalt. Artikel 924 zin 2 ABGB is niet van toepassing.

9. Schadevergoeding en productaansprakelijkheid

Met betrekking tot de door de opdrachtgever aan de opdrachtnemer ter beschikking gestelde werkbasis garandeert de opdrachtgever dat deze vrij is van rechten van derden en dat de opdrachtgever de opdrachtnemer vrijwaart van aanspraken van derden.

Opdrachtnemer aanvaardt voorts geen enkele verantwoordelijkheid met betrekking tot de toelaatbaarheid van reclamecampagnes, voor zover de inhoud daarvan op andere wijze door opdrachtgever is bedacht of ontwikkeld. Opdrachtgever is veeleer zelf verantwoordelijk voor het (doen) toetsen aan de wettelijke eisen. Indien de onrechtmatigheid van een reclamecampagne, die op andere wijze door opdrachtgever is bedacht of ontwikkeld, aanleiding geeft tot aanspraken jegens opdrachtnemer, is opdrachtgever gehouden opdrachtnemer ter zake te vrijwaren en schadeloos te stellen.

Indien opdrachtnemer een overtreding van wettelijke bepalingen constateert, kan hij te allen tijde wijziging en aanvulling van de opdracht vorderen. Indien opdrachtgever weigert een noodzakelijke wijziging conform de wettelijke bepalingen door te voeren, draagt opdrachtgever het risico van niet-nakoming. Opdrachtgever kan geen aanspraak maken op garantie of schadevergoeding, wel is hij gehouden tot betaling van de overeengekomen vergoeding.

In alle gevallen van schadevergoeding is de aansprakelijkheid van opdrachtnemer voor winstderving, voor gevolgschade en aanspraken van derden alsmede lichte nalatigheid, voor zover wettelijk toegestaan, uitgesloten. De aansprakelijkheid vervalt binnen 6 maanden nadat de opdrachtgever bekend is geworden met de schade en de veroorzaker. Indien opdrachtnemer de opdracht uitvoert met behulp van derden en in dit kader schadeclaims tegen deze derden ontstaan, is opdrachtnemer gerechtigd deze claims aan opdrachtgever te cederen. Opdrachtgever zal deze derden in dat geval voorrang verlenen.

10. Eigendom en gebruiksrechten

Opdrachtgever verkrijgt uitsluitend een niet-exclusief gebruiksrecht op alle aan hem ter beschikking gestelde documenten, materialen, ideeën, alsmede andere diensten, voor het doel en in de omvang als in het contract bepaald. Overdracht van deze rechten aan derden is niet toegestaan en indien de opdrachtgever deze bepaling overtreedt, is hij, ongeacht zijn schuld, een contractuele boete verschuldigd van 50% van de netto orderwaarde (excl. BTW); dit laat verdere aanspraken van de opdrachtnemer onverlet. Voor elke wijziging van de geleverde diensten is de toestemming van de contractant vereist, evenals de aanvullende toestemming van de bevoegde auteursrechthebbende.

11. Uitvindingen

Alle rechten op uitvindingen en andere industriële eigendomsrechten op werken en uitvindingen van zijn werknemers, die ontstaan in het kader van de dienstverlening, behoren toe aan de opdrachtnemer.

12. Etikettering

Opdrachtnemer heeft het recht om te wijzen op zijn merkeigendom met betrekking tot alle diensten die hij levert, zonder dat dit aanleiding kan geven tot welke aanspraken dan ook voor opdrachtgever.

13. Geheimhoudingsplicht

Het is beide contractanten verboden om tijdens en zelfs na de ondertekening van het contract handels- en bedrijfsgeheimen, alsmede informatie over het type, de omvang van de activiteiten en de praktische werkzaamheden van de andere contractant, die zij - zelfs toevallig - van hun respectieve wederpartij hebben ontvangen, zelf te gebruiken of aan derden bekend te maken.

14. Handelsmerkrechten

De verwerving van de industriële eigendomsrechten (model, merk, octrooi, gebruiksmodellenrecht en auteursrecht) wordt geacht te worden vergoed met de overeengekomen vergoeding, voor zover deze verwerving noodzakelijk is voor het contractueel conforme gebruik door de opdrachtgever.

Ten aanzien van dergelijke werkbestanden, die door opdrachtgever aan opdrachtnemer ter beschikking zijn gesteld, garandeert opdrachtgever dat deze vrij zijn van rechten van derden en dat opdrachtgever opdrachtnemer vrijwaart voor aanspraken van derden.

Ten aanzien van alle documenten, materialen, ideeën en andere diensten, door opdrachtgever aan opdrachtnemer ter beschikking gesteld ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst, behoudt opdrachtnemer slechts een niet-exclusief gebruiksrecht voor het doel en binnen de omvang als in de overeenkomst bepaald. Overdracht aan derden door opdrachtnemer is niet toegestaan. Een overdracht in het kader van een subcontract is echter toegestaan volgens artikel 7.

15. Overdracht

Overdracht van de uit het contract voortvloeiende vorderingen van de opdrachtgever op de opdrachtnemer is slechts toegestaan na uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de opdrachtnemer.

16. Verrekening

Verrekening van vorderingen van opdrachtnemer of een beroep op een retentierecht door opdrachtgever is slechts toegestaan indien de vorderingen of het recht van opdrachtgever onbetwist zijn/wordt of door een rechter rechtsgeldig is/wordt vastgesteld.

17. Plaats van uitvoering en jurisdictie

De partijen komen overeen dat Wenen de plaats van betaling en uitvoering is, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld in de bestelling. De overeenkomstsluitende partijen komen hierbij overeen dat de respectieve bevoegde rechtbank binnen het rechtsgebied van het eerste district van Wenen exclusief bevoegd is voor alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met de overeenkomst.

18. Toepasselijk recht

Op het contract en eventuele geschillen over de geldige totstandkoming van het contract is uitsluitend Oostenrijks recht van toepassing, met uitsluiting van de referentienormen van de Oostenrijkse Wet op het internationaal privaatrecht (IPRG) en het UN-kooprecht.