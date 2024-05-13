Ontdek culinair Karinthië!

In de Slow Food-regio van Karinthië kunnen gasten lokale producenten observeren terwijl ze hun traditionele ambachten uitoefenen.

Slow food in plaats van fast food

Reizen door Karinthië, langs de zonnige zuidkant van de Alpen met zijn vele meren en dalen, kom je mensen tegen die zich hebben gerealiseerd dat voor echt genieten vooral één ding nodig is: tijd. Deze tijd is niet alleen nodig om van de lokale specialiteiten te genieten, maar ook voor de productie ervan. Een reis naar de Slow Food Travel regio, inclusief het Gailtal, Lesachtal, Gitschtal, en Weissensee, is daarom een reis naar traditioneel vakmanschap - en naar producenten die vol toewijding zijn.

Boeren, chef-koks en ambachtslieden werken samen en richten zich op duurzame en biologische methoden voor graanteelt, visteelt, alpenweidebeheer en kaasmakerij. Met veel zorg en passie creëren ze producten die vaak al eeuwenlang in de regio worden verbouwd. Ze bewaren niet alleen deze traditionele kennis, maar willen het proces ook delen met gasten. Of het nu gaat om het plooien van Karinthische Kasnudeln, het bakken van natuurlijk zuurdesembrood of het maken van boter op de alpenweiden, de ervaring is overweldigend. Chef-koks geven een moderne draai aan ogenschijnlijk vertrouwde ingrediënten en creëren creatieve gerechten die deze producten een nieuwe dimensie geven. Hun buitengewone interpretaties verrukken degenen die authenticiteit willen proeven.