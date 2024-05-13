Ontdek culinair Karinthië!
Langzaam genieten!

In de Slow Food-regio van Karinthië kunnen gasten lokale producenten observeren terwijl ze hun traditionele ambachten uitoefenen.

Slow food in plaats van fast food

Reizen door Karinthië, langs de zonnige zuidkant van de Alpen met zijn vele meren en dalen, kom je mensen tegen die zich hebben gerealiseerd dat voor echt genieten vooral één ding nodig is: tijd. Deze tijd is niet alleen nodig om van de lokale specialiteiten te genieten, maar ook voor de productie ervan. Een reis naar de Slow Food Travel regio, inclusief het Gailtal, Lesachtal, Gitschtal, en Weissensee, is daarom een reis naar traditioneel vakmanschap - en naar producenten die vol toewijding zijn.

Boeren, chef-koks en ambachtslieden werken samen en richten zich op duurzame en biologische methoden voor graanteelt, visteelt, alpenweidebeheer en kaasmakerij. Met veel zorg en passie creëren ze producten die vaak al eeuwenlang in de regio worden verbouwd. Ze bewaren niet alleen deze traditionele kennis, maar willen het proces ook delen met gasten. Of het nu gaat om het plooien van Karinthische Kasnudeln, het bakken van natuurlijk zuurdesembrood of het maken van boter op de alpenweiden, de ervaring is overweldigend. Chef-koks geven een moderne draai aan ogenschijnlijk vertrouwde ingrediënten en creëren creatieve gerechten die deze producten een nieuwe dimensie geven. Hun buitengewone interpretaties verrukken degenen die authenticiteit willen proeven.

Duurzame culinaire tips

Slow Food Ervaringen

Slow Food Dorpen

Slow Food reizen: Gastronomie

Slow Food Karinthië: 10 restaurants met echt lekker eten

Slow Food Reizen: Accommodatie

Regionaal winkelen: culinaire specialiteiten

Slow Food Events: meekijken over de schouder van professionals

Een reis naar de Slow Food Reisregio in Karinthië is een reis naar regionale producenten die je over hun schouders mee laten kijken terwijl ze hun traditionele ambacht uitoefenen.

Genießerhotel "Die Forelle" aan de Weissensee

Wilde vis uit de Weissensee is iets speciaals omdat er maar weinig van zijn. Het marineren van deze vis met de bekroonde chef-kok Hannes Müller is een belevenis.

Gastronomisch hotel "Die Forelle

Gasthof Grünwald in Dellach in het Gailtal

Zelfgemaakte Karinthische pasta met verschillende vullingen en de kunst van het "Nudlkrendel" (het sluiten van de pastazakken) leren van meesterkoks.

Nudlkrendel

Bärenwirt in Hermagor

De bekroonde chef-kok Manuel Ressi onthult tips en trucs uit zijn creatieve groentekeuken. Vegetarische gerechten worden samen bereid en geproefd in een workshop.

Slow food workshop

Hotel Schloss Lerchenhof in Hermagor

Spekmeester en kasteelheer Hans Steinwender introduceert zijn gasten in de wereld van het echte Gailtal spek: Van veehouderij tot luchtdroging en proeven

Spek uit het Gailtal

Lissi's koele boerenijs in het Gailtal

IJs van boerderijmelk dat romig en koel smelt en fruitig of chocoladeachtig smaakt? Dat is Lissi's boerenijs.

Workshop boerenijs

Kasteel Lichtengraben in Bad St. Leonhard

Verken het landgoed met de kasteelheer: Vis roken, het kasteel bezoeken en afsluiten met gerookte vis warm uit de oven of kaasnoedels in het kasteel.

Evenement: Een kasteel om in te bijten

Boerderij Bischof in Würmlach

In de kleine almmakerij op de Bischofalm wordt de hele zomer door Gailtal-kaas en -boter gemaakt. Gasten kunnen van de boerenfamilie leren hoe boter wordt gemaakt.

Evenement: Boter maken op de alm

Gasthaus Poppmeier in St. Paul im Lavanttal

Zwarte knoflook is geliefd bij topkoks en gasten. Gasthaus Poppmeier serveert een menu dat de fijne smaak aan de gerechten ontlokt.

Workshop: De mythe van zwarte knoflook

UNESCO cultureel erfgoed

Het Lesachtal brood

De Lesachtal-broodbereiding is door UNESCO uitgeroepen tot immaterieel cultureel erfgoed; het graan voor het brood wordt nog steeds gemalen in oude molens. Wie wil het Lesachtal brood en "proeft" de ingrediënten bij elke hap, je gehemelte gaat op reis: Naar hoogtes tot 1.427 meter, waar het graan groeit en wordt geoogst in de pure natuur, en dan naar beneden naar Maria Luggau, waar de vijf watermolens op 1.179 meter staan, waar het graan wordt gemalen voor de bakkers in het dal. In hun ovens wordt het rijke, fruitige, waardevolle en bekroonde brood gemaakt.

Er zijn ook speciale Slow Food Travel ervaringen rondom Lesachtal brood:

Genieten van slow travel: 4 hotels in Karinthië

Bio-Hotel Gralhof aan de Weissensee

Strandhotel aan de Weissensee

De Daberer: Het biohotel in St. Daniel

Gipfelhaus Magdalensberg

Slow Food Karinthië Gids

Het culinaire reismagazine laat het beste van de Karinthische Alpen-Adriatische keuken zien, die zich onderscheidt door de korte voedselketens en de hoogwaardige verwerking van de ingrediënten. Deze aanpak brengt een gevarieerd aanbod van steeds veranderende smaken op het bord. Met het Slow Food Magazine zet Karinthië maatstaven op het gebied van duurzaamheid, kwaliteit en herkomstgarantie en belichaamt het de oprechte toewijding van boeren, chef-koks en gastheren aan de principes van "goed, schoon en eerlijk" voedsel. Landbouw en toerisme gaan hand in hand om deze levendige gemeenschappen duurzaam te ontwikkelen en te behouden.

Slow Food Karinthië Magazine

FAQS

Producenten, boeren en chef-koks in de Slow Food-regio Gailtal, Lesachtal, Gitschtal en Weissensee laten hun gasten kennismaken met het belang van hoogwaardig, duurzaam en eerlijk geproduceerd voedsel. Maar het is ook een diep zintuiglijke culinaire ervaring. Gasten vertrekken met gedenkwaardige ontmoetingen en een diepgaand begrip van hoe verrijkend een bewuste benadering van voedsel en natuur kan zijn.

Verse vis uit kristalhelder water, asperges uit het Lavanttal, het op de UNESCO-lijst opgenomen Lesachtaler brood en Gailtaler spek zijn slechts een paar van de typische specialiteiten van Karinthië. Reindling is een gistdeeggebakje dat met of zonder rozijnen wordt geserveerd en perfect past bij de Karinthische Kirchtagssuppe. Karinthische noedels met hun gekrulde randen en zoete of hartige vullingen zijn ze een ander kenmerk van de Karinthische keuken. De ideale begeleiding is een koud, vers gebrouwen biertje uit een Karinthische brouwerij.

Lees hier meer over typische Karinthische specialiteiten.

De toprestaurants van Karinthië combineren de rijkdom van de Alpen-Adriatische regio en bieden alles van stevige traditionele gerechten tot gastronomische gerechten.

