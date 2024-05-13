De Geschiedenis van het Skiën in Oostenrijk

De Oostenrijkse skischool – wereldwijd invloedrijk

Een sleutelfiguur in de skigeschiedenis is Mathias Zdarsky, een Oostenrijker die vaak wordt omschreven als de "vader van het alpineskiën". Begin 20e eeuw was hij een van de eersten die op houten latten steile berghellingen afdaalde. Hij ontwikkelde de allereerste afdalingstechniek.

Daarnaast ontwierp hij de eerste stalen binding – een voorloper van de moderne skibinding – waarmee het mogelijk werd om veilig over steile hellingen te skiën. Met een lange stok stuurde hij zichzelf bij. Al snel werden de eerste skiwedstrijden georganiseerd: bergafwaarts, bergop en op vlak terrein.