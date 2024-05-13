Geschiedenis van Oostenrijk
Toch zijn er een aantal elementen van het Oostenrijkse karakter die door de eeuwen heen niet veel zijn veranderd: de voorliefde voor verwennerij, schoonheid en cultivatie zijn altijd drijvende krachten geweest in het verleden en het heden van het land.
De begindagen
Het gebied van het huidige Oostenrijk, dat wil zeggen de vruchtbare Donauvallei en de Alpendalen, was al bewoond in het Paleolithicum (tot ongeveer 8000 voor Christus). Rond 400 v.Chr. vestigden Keltische volkeren uit West-Europa zich in de oostelijke Alpen. Een Keltische staat, Noricum, ontwikkelde zich rond de ijzerfabrieken in de regio in de tweede eeuw voor Christus. Vanaf de 7e eeuw v.Chr. was een van de belangrijkste gebieden van Keltische bezetting het huidige Oostenrijk, gecentreerd rond Hallstatt, een groot prehistorisch zoutwinningsgebied. De Hallstattperiode, 750 - ca. 450 voor Christus, is naar deze regio genoemd.
De Romeinen arriveerden in 200 voor Christus en tegen 15 voor Christus domineerden ze het hele gebied. De belangrijkste Romeinse nederzetting in Oostenrijk was Carnuntum (hoofdstad van de Romeinse provincie Pannonia in het huidige Niederösterreich), dat het centrum werd van de Romeinse vestingwerken langs de Donau. Tegenwoordig is er een interessant archeologiepark met een museum en een amfitheater.
Van Ostarrichi naar Österreich
In de tweede helft van de tweede eeuw na Christus breidden verschillende Duitse stammen hun territorium uit en deden verwoestende invallen in Romeinse gebieden. Tegen het midden van de jaren 500 beheersten de Beieren het gebied tussen de oostelijke Alpen en het Wienerwald.
Rond 800 vestigde Karel de Grote, de koning van de Franken en uiteindelijk de Heilige Roomse Keizer, een gebied in de Donauvallei dat bekend stond als de Ostmark (Oostelijke Mars). In 996 werd de Ostmark voor het eerst aangeduid als "Ostarrichi", een duidelijke voorloper van het moderne Duitse woord "Österreich".
De Babenbergen
Tussen 976, toen Leopold von Babenberg markgraaf van de Ostmark werd, en 1246 was het hertogdom Oostenrijk een van de omvangrijke feodale bezittingen van de familie Babenberg. De dynastie vestigde haar eerste residentie in Pöchlarn en verhuisde deze vervolgens naar Melk in het schilderachtige Wachau.
In de 12e eeuw verhuisde Hendrik II zijn residentie naar Wenen, dat sindsdien de hoofdstad van het land is gebleven. Eveneens in de 12e eeuw werd de Stephansdom voltooid, die een zichtbaar herkenningspunt van de stad werd en haar prominentie toonde. Hendrik II stichtte ook het klooster Schottenstift in Wenen, waar je tot op de dag van vandaag een standbeeld van hem kunt bezichtigen.
Begin van een heerschappij
De Habsburgers
Zo'n 100 jaar later kwam Rudolf I met de kroon en begon zes eeuwen Habsburgse heerschappij in Oostenrijk. Het middelpunt van hun rijk was het keizerlijk paleis in Wenen, dat vandaag de dag verschillende musea huisvest (Schatkist, Sisimuseum) die een goed overzicht geven van de Habsburgers.
De Habsburgers vergrootten hun invloed en macht door strategische allianties, bekrachtigd door huwelijken. Door vroegtijdige sterfgevallen en/of kinderloze huwelijken binnen de Bourgondische en Spaanse dynastieën waarin zijn grootvader Maximiliaan I (1493-1519) en zijn vader waren getrouwd, erfde Keizer Karel (1519-56) niet alleen de Erfelijke Landen, maar ook de Franche-Comté en de Nederlanden (beide Franse leengoederen) en Spanje en zijn rijk in Amerika.
Turkse oorlogen & de barok periode
Turkse oorlogen
De Turkse dreiging, met onder andere onsuccesvolle belegeringen van Wenen in 1529 en 1683, zette Polen, Venetië en Rusland ertoe aan om zich bij het Habsburgse Rijk aan te sluiten om de Turken af te weren. Eind 1690 werd het bevel over de keizerlijke troepen toevertrouwd aan prins Eugene van Savoye. Onder zijn leiding veroverden de Habsburgse troepen tegen 1699 de controle over heel Hongarije, op een klein deel na.
Barok
Met het einde van de Turkse dreiging beleefden kunst en cultuur een opleving. Prachtige bouwwerken zoals Schloss Schönbrunn (Werelderfgoed) of de Salzburger Dom werden gebouwd; architecten zoals Johann Fischer v. Erlach, Lukas v. Hildebrandt, Jakob Prandtauer, Daniel Gran, Paul Troger, Franz Anton Maulbertsch creëerden uitzonderlijke monumenten. Onder het bewind van keizerin Maria Theresia (1717-1780) werden de Habsburgse bezittingen hervormd en verenigd. Na de dood van Maria Theresia in 1780 zette haar zoon Jozef II, een van de zogenaamde verlichte monarchen, de hervormingen voort volgens de lijnen die zijn moeder had gevolgd.
Van Biedermeier tot Jugendstil (Art Nouveau)
De Franse Revolutie in 1789 en de opkomst van Napoleon bleken een grote bedreiging voor de Habsburgers. Tijdens het Congres van Wenen (1814/15), dat werd gehouden om de politieke kaart van het continent opnieuw te tekenen na de nederlaag van Napoleon, probeerde de Oostenrijkse kanselier Metternich de Oostenrijkse macht te versterken. In 1848 bereikte de Franse filosofie van de burgerlijke revolutie Oostenrijk, maar de opstand werd prompt neergeslagen en Keizer Frans I en Metternich reageerden door de burgerlijke vrijheden in te perken en een strenge censuur in te voeren. Het gevolg was dat de mensen zich terugtrokken in hun huizen en zich concentreerden op huiselijkheid en niet-politiek. Het sociale leven kwam tot stilstand.
Het tweede deel van deze periode werd gekenmerkt door een groeiende verstedelijking en industrialisatie die leidde tot een nieuwe stedelijke middenklasse. Mensen begonnen elkaar weer te ontmoeten en de kunsten werden gekoesterd. Kunstenaars uit deze tijd zijn onder andere schilders als Ferdinand Georg Waldmüller en Friedrich Gauermann, de componist Franz Schubert en vele dichters.
Uiteindelijk werd keizer Ferdinand I onder druk gezet om af te treden ten gunste van zijn neef keizer Frans Jozef I, wiens 68-jarige regering een van de langste van Oostenrijk was. Samen met zijn vrouw Elisabeth, de legendarische "Sisi", gaf hij vorm aan het beeld van de Oostenrijkse keizerlijke heerschappij. Onder zijn bewind werd Wenen een van de belangrijkste metropolen van Europa en het centrum van een multinationale staat die zich uitstrekte van Hongarije tot Noord-Italië en diep in Zuid-Europa.
Johann Strauß, de koning van de wals, werd over de hele wereld geroemd om zijn prachtige muzikale composities. Sigmund Freud was de grondlegger van de psychoanalytische school, een stroming die de theorie populariseerde dat onbewuste motieven veel gedrag bepalen. Rond 1900 bereikte de Weense Jugendstil (Art Nouveau) haar hoogtepunt. Vooruitstrevende kunstenaars en ontwerpers maakten zich los van de mainstream salontentoonstellingen en exposeerden zelf in een meer aangename omgeving. Bekende Jugendstil-kunstenaars zijn onder andere de schilders Gustav Klimt en Egon Schiele en de architecten Otto Wagner en Adolf Loos. Een wandeling over de Weense Ringstraße met zijn prachtige gebouwen, een bezoek aan het Sisi- of Sigmund Freud Museum of de Österreichische Galerie Belvedere geven een goed overzicht van dit tijdperk.
De 20ste eeuw
Bewogen tijden
Met etnische spanningen en een rigide systeem van allianties als gevolg van de 19e-eeuwse oorlogen was de Oostenrijks-Hongaarse monarchie een catastrofe in wording. De uiteindelijke vonk was de moord op de Oostenrijkse aartshertog en troonopvolger Franz Ferdinand in juni 1914 in Sarajevo. De oorlogsverklaring van Oostenrijk aan Servië markeerde het begin van de Eerste Wereldoorlog. Keizer Franz Jozef stierf in 1916 en na het einde van de oorlog in 1918 werd de eerste Republiek Oostenrijk opgericht, waarmee een einde kwam aan de 640 jaar oude Habsburg-dynastie. De jonge republiek leed onder enorme inflatie, werkloosheid en een bijna economische ineenstorting.
In 1933 viel de zwakke coalitie tussen de christelijk-sociale en sociaal-democratische partijen weg toen Engelbert Dollfuss in 1932 kanselier werd als hoofd van een rechtse regering, bedoeld om de problemen als gevolg van de depressie aan te pakken. In mei 1934 kondigde Dollfuss de staat van beleg af om Oostenrijk te beschermen tegen Hitler. In juli werd Dollfuss bij een couppoging door nazi's doodgeschoten.
Op 12 maart 1938 marcheerden Duitse troepen Oostenrijk binnen en werd het land ingelijfd bij het Duitse Rijk. Na het einde van de Tweede Wereldoorlog in 1945 kreeg Oostenrijk zijn grenzen van 1937 terug en werd het land een decennium lang bezet door de zegevierende geallieerden - de VS, de Sovjet-Unie, het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk.
De 21ste eeuw
Op 15 mei 1955 werd het Oostenrijkse Staatsverdrag geratificeerd, waarbij Oostenrijk zijn permanente neutraliteit verklaarde. Dankzij de ligging vlakbij het "IJzeren Gordijn" ontwikkelde Oostenrijk zich al snel tot een zenuwcentrum tussen het Westen en het Oosten. Na de Hongaarse Revolutie van 1956 en de Invasie van de Praagse Lente van 1968 verleent Oostenrijk asiel aan de vluchtelingen.
Oostenrijk is ook het gastland van vele internationale organisaties (UNO, OPEC) en van vele belangrijke conferenties en topontmoetingen. Het IJzeren Gordijn viel in 1989/90; in 1995 werd Oostenrijk lid van de Europese Unie.