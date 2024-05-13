De beschermde nationale parken en biosfeerreservaten in Oostenrijk bieden je de kans om de natuur in haar oorspronkelijke staat te ontdekken en te ervaren.

Oostenrijk is een prachtig groen land: Bijna de helft van het oppervlak is bedekt met bomen, met een toenemend aantal hardhout en gemengde bossen die perfecte omstandigheden bieden voor een bloeiende flora en fauna. Om de natuurgebieden te beschermen heeft Oostenrijk ongeveer 48% van zijn oppervlakte onder speciale bescherming. Het is een belangrijke inspanning om de unieke landschappen en biodiversiteit van Oostenrijk duurzaam te beschermen en te koesteren.

In de nationale parken heeft het behoud van ecosystemen volgens strenge criteria de hoogste prioriteit. De natuur kan er grotendeels ongestoord gedijen. De natuurparken verzoenen natuur en beheer door mensen, die deze cultuurlandschappen vaak al eeuwenlang vormgeven. De zogeheten modelregio's van de biosfeerparken beheren de natuurgebieden en cultuurlandschappen ook in het kader van het UNESCO-programma. En dan heb je ook nog echte wildernisgebieden, met volledig ongerepte natuurlandschappen met zeldzame planten en dieren.