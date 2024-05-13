Oostenrijkse skihutten 2.0
Tips voor fijnproevers in de bergen
Introduction
Samen smaakt het best
Oostenrijkse skihutten met houten terrassen en berghutgerechten zijn legendarisch. Na een dag op de piste is de voorpret groot: ski's of snowboards uit, en neerstrijken in het gezellige salon of aan de houten tafel op het zonneterras. Geniet van kaasspätzle met bergkaas, luchtige gistknoedels, of een Brettljause met huisgemaakte worstjes, spek, boerenboter en vers brood uit de houtoven. En als kers op de taart: het uitzicht op de bergen in het avondlicht.
Elke berghut heeft zijn eigen karakter
Van traditioneel tot modern, of juist heel anders: de gastheren in skigebieden vernieuwen hun rustieke hutten met eigentijdse stijlen. Ze renoveren, breiden uit, of plaatsen een glazen kubus bij het bergstation. Het eten en drinken worden afgestemd op het vernieuwde ontwerp, altijd met het welzijn van de gasten voorop.
Gezellige skihutten in de skigebieden van Oostenrijk
5 coole skihutten in Tirol
Restaurant en hotel op de berg: De Kristallhütte
Eet een Tiroler Gröstl met uitzicht over het hele Zillertal. In de Kristallhütte ontmoeten gezellige berghut en elegant luxehotel elkaar.
Gezond eten en slapen: de Schneekarhütte
De familie Bair kookt creatieve gerechten in het Zillertal met biologische producten van hun eigen boerderij. En dat op een hoogte van 2.230 meter.
Altijd op de route: de Wedelhütte
Je hoeft geen korte bochten (= wedeln) af te snijden tijdens het skiën om bij de Wedelhütte uit te komen. Alle fijnproevers weten deze hut te vinden..
Architectuur op de top: de ice Q
De Ötztaler Alpen worden weerspiegeld in de glazen gevel van de Ice Q in Sölden. Het eten, de wijnen en tapas in de lounge zijn van topkwaliteit.
3 moderne houten skihutten in Vorarlberg
Uitzicht rondom: Restaurant Frööd
Het restaurant Frööd bij het bergstation van de Panoramabahn verbaast met zijn moderne houten architectuur en uitzicht op de bergen van het Brandnerdal.
Alpine bouwcultuur: Der Wolf
Sparrenhouten architectuur, gerechten variërend van Riebel tot curry en een bergpanorama. Dit alles kunnen gasten ervaren in de skihut "Der Wolf" in Lech am Arlberg.
5 coole skihutten in SalzburgerLand
Gigantisch uitzicht: De Deantnerin
In het skigebied Hochkönig staat deze moderne almhut voor lekker eten. Verwacht een gezellige en stedelijke sfeer in de salon en lounge.
Hoog en midden in het centrum: Wieseralm
De almhut van Hotel Wiesergut in het skigebied Saalbach Hinterglemm serveert gastronomische gerechten met kwaliteitsproducten van de eigen boerderij.
Genieten op de berg: Hendl Fischerei
De Mountain Club in Hotel Mama Thresl in het skigebied Leogang serveert gegrilde kip, vis, allerlei drankjes en en hooimelk-softijs in een ontspannen sfeer.
Bij het bergstation: tom Almhütte
Een hut genaamd tom, met een moderne huttenflair en een pug als mascotte verbaast skiërs in Maria Alm in het skigebied Hochkönig.
Wij zijn biologisch. We kweken onze eigen kruiden, salades en tomaten in verhoogde bedden en kassen rond de Food Hall. We hebben een bijenstal opgezet en boomgaarden geplant.Maria Schmid-Harml, Eigenaar van Lumberjack
3 hutten voor fijnproevers in Steiermark
Drankjes en Steirische snacks: Gumpen BAR
Een kleine houten skihut 2.0 met glazen voorkant, zonneterras en bergpanorama in de skiregio Schladming-Dachstein.
Een stevig feestmaal: Krummholzhütte
Het uitzicht op de Dachstein vanuit de skihut laat je mond openvallen en je lamsworst koud worden.
3 gezellige skihutten in Karinthië
In de Karinthische Nockberge: Almzeithut
In het skigebied Turracher Höhe verwent de Almzeit-hut haar gasten met heerlijke gerechten uit de "Reindl" (in de pan).
Speciaal en gezellig: Eve alpenhut
De panoramahut in Bad Kleinkirchheim verrast je met zelfgemaakte drankjes met klinkende namen als "Eis-Carver 2.0" en specialiteiten uit Karinthië.
4 typische huttengerechten met recepten
Skiën en proosten!
Na een lange dag op de piste wacht een heerlijke beloning: een glas Grüner Veltliner, Zweigelt of een andere Oostenrijkse topwijn. Met een glaasje Oostenrijkse Sekt krijgt elk winters moment extra glans. De fantastische Oostenrijkse wijnen maken van elke skiregio een paradijs voor wijnliefhebbers en van een skivakantie een echte culinaire belevenis!
Duurzame wintervakantie
Winter- en skivakanties in de Oostenrijkse Alpen zijn legendarisch. Om dat zo te houden, maken de Oostenrijksers bewuste keuzes:
Het skigebied "Klimaberg" Katschberg ligt midden in het "UNESCO Biosphere Park Salzburger Lungau & Kärntner Nockberge" en is onderscheiden met het Oostenrijkse Ecolabel en de Duitse "Green Tourism Award".
In het skigebied Zell am See rijden de kabelbanen op 100% elektriciteit uit hernieuwbare energiebronnen.
In het skigebied Kaprun doet men aan snowfarming van de gletsjer. De sneeuw wordt opgeslagen voor de volgende winter en het ijsoppervlak op de gletsjertong wordt bedekt.
De skiregio Schladming-Dachstein promoot op een klimaatvriendelijke reis met de trein, skibussen en e-tankstations ter plaatse.
In de skiregio Wilder Kaiser wordt elke gast die met de trein reist beloond: de Voordelen in een oogopslag.
In de skigebieden van Silvretta Montafon, Golm en Brandnertal kunnen skigasten online een Green Ticket boeken.