Two people in ski jackets with drinks on a sunny terrace, snow-covered mountain peak in the background.
  1. Homepage
  2. Oostenrijkse skihutten 2.0

Oostenrijkse skihutten 2.0
Tips voor fijnproevers in de bergen

Eersteklas eten en drinken in berghutten direct aan de piste? Met gastvrijheid en uitzicht op besneeuwde bergen?

Samen smaakt het best

Oostenrijkse skihutten met houten terrassen en berghutgerechten zijn legendarisch. Na een dag op de piste is de voorpret groot: ski's of snowboards uit, en neerstrijken in het gezellige salon of aan de houten tafel op het zonneterras. Geniet van kaasspätzle met bergkaas, luchtige gistknoedels, of een Brettljause met huisgemaakte worstjes, spek, boerenboter en vers brood uit de houtoven. En als kers op de taart: het uitzicht op de bergen in het avondlicht.

Elke berghut heeft zijn eigen karakter

Van traditioneel tot modern, of juist heel anders: de gastheren in skigebieden vernieuwen hun rustieke hutten met eigentijdse stijlen. Ze renoveren, breiden uit, of plaatsen een glazen kubus bij het bergstation. Het eten en drinken worden afgestemd op het vernieuwde ontwerp, altijd met het welzijn van de gasten voorop.

Gezellige skihutten in de skigebieden van Oostenrijk

Alpbachtal Wildschönau

Hochzillertal

Arlberg

Vorarlberg

SalzburgerLand

Schladming-Dachstein

Skigebied Nassfeld

5 coole skihutten in Tirol

Restaurant en hotel op de berg: De Kristallhütte

Eet een Tiroler Gröstl met uitzicht over het hele Zillertal. In de Kristallhütte ontmoeten gezellige berghut en elegant luxehotel elkaar.

Restaurant en hotel op de berg

Gezond eten en slapen: de Schneekarhütte

De familie Bair kookt creatieve gerechten in het Zillertal met biologische producten van hun eigen boerderij. En dat op een hoogte van 2.230 meter.

Gezond eten en slapen

Altijd op de route: de Wedelhütte

Je hoeft geen korte bochten (= wedeln) af te snijden tijdens het skiën om bij de Wedelhütte uit te komen. Alle fijnproevers weten deze hut te vinden..

Wedelhütte

Architectuur op de top: de ice Q

De Ötztaler Alpen worden weerspiegeld in de glazen gevel van de Ice Q in Sölden. Het eten, de wijnen en tapas in de lounge zijn van topkwaliteit.

Restaurant Ice Q

Verwennerij: Restaurant Hospiz Alm

In St. Christoph am Arlberg staat al meer dan 30 jaar een almhut. In elegante boerderij setting worden gastronomische gerechten met alpine gastvrijheid geserveerd.

Restaurant Hospiz Alm

3 moderne houten skihutten in Vorarlberg

Uitzicht rondom: Restaurant Frööd

Het restaurant Frööd bij het bergstation van de Panoramabahn verbaast met zijn moderne houten architectuur en uitzicht op de bergen van het Brandnerdal.

Restaurant Frööd

Alpine bouwcultuur: Der Wolf

Sparrenhouten architectuur, gerechten variërend van Riebel tot curry en een bergpanorama. Dit alles kunnen gasten ervaren in de skihut "Der Wolf" in Lech am Arlberg.

Der Wolf

Loop gewoon naar binnen: Restaurant Goona

Bij het bergstation van de Palüdbahn kabelbaan in Brand verrast de Goona met een chill-out ruimte, moderne keuken en happy hour in de sneeuwbar.

Restaurant Goona

5 coole skihutten in SalzburgerLand

Gigantisch uitzicht: De Deantnerin

In het skigebied Hochkönig staat deze moderne almhut voor lekker eten. Verwacht een gezellige en stedelijke sfeer in de salon en lounge.

De Deantnerin

Hoog en midden in het centrum: Wieseralm

De almhut van Hotel Wiesergut in het skigebied Saalbach Hinterglemm serveert gastronomische gerechten met kwaliteitsproducten van de eigen boerderij.

Wieseralm

Genieten op de berg: Hendl Fischerei

De Mountain Club in Hotel Mama Thresl in het skigebied Leogang serveert gegrilde kip, vis, allerlei drankjes en en hooimelk-softijs in een ontspannen sfeer.

Hendl Fischerei

Bij het bergstation: tom Almhütte

Een hut genaamd tom, met een moderne huttenflair en een pug als mascotte verbaast skiërs in Maria Alm in het skigebied Hochkönig.

tom Almhütte

Biologisch op de berg: Foodhall Lumberjack

Skiërs zitten aan grote tafels en banken in de eetzaal met uitzicht over het Kleinarldal. Zes buffetten bieden een ruime keuze aan gerechten.

Foodhall Lumberjack

Wij zijn biologisch. We kweken onze eigen kruiden, salades en tomaten in verhoogde bedden en kassen rond de Food Hall. We hebben een bijenstal opgezet en boomgaarden geplant.

Maria Schmid-HarmlEigenaar van Lumberjack

3 hutten voor fijnproevers in Steiermark

Drankjes en Steirische snacks: Gumpen BAR

Een kleine houten skihut 2.0 met glazen voorkant, zonneterras en bergpanorama in de skiregio Schladming-Dachstein.

Gumpen BAR

Een stevig feestmaal: Krummholzhütte

Het uitzicht op de Dachstein vanuit de skihut laat je mond openvallen en je lamsworst koud worden.

Krummholzhütte

Drive-in: bergrestaurant Eagle

Het architectonische hoogtepunt "Eagle", een restaurant met bar en drive-in voor bijzonder hongerige skiërs, troont op de Kreischberg.

Restaurant Adelaar

3 gezellige skihutten in Karinthië

In de Karinthische Nockberge: Almzeithut

In het skigebied Turracher Höhe verwent de Almzeit-hut haar gasten met heerlijke gerechten uit de "Reindl" (in de pan).

Almzeithut

Speciaal en gezellig: Eve alpenhut

De panoramahut in Bad Kleinkirchheim verrast je met zelfgemaakte drankjes met klinkende namen als "Eis-Carver 2.0" en specialiteiten uit Karinthië.

Eve Alps

Een echte klassieker: Garnitzenalm

Eet een Gailtaler spekbroodje, huttensoep of Karinthische spinazienoedels op een van de mooiste plekken in het skigebied Nassfeld-Pressegger See.

Garnitzenalm

4 typische huttengerechten met recepten

Germknoedel

Kaiserschmarren

Kaas-spaetzle

Kaas knoedels

Skiën en proosten!

Na een lange dag op de piste wacht een heerlijke beloning: een glas Grüner Veltliner, Zweigelt of een andere Oostenrijkse topwijn. Met een glaasje Oostenrijkse Sekt krijgt elk winters moment extra glans. De fantastische Oostenrijkse wijnen maken van elke skiregio een paradijs voor wijnliefhebbers en van een skivakantie een echte culinaire belevenis!

Geniet van Oostenrijkse wijn
Informatie over klimaatbescherming

Duurzame wintervakantie

Winter- en skivakanties in de Oostenrijkse Alpen zijn legendarisch. Om dat zo te houden, maken de Oostenrijksers bewuste keuzes:

  • Het skigebied "Klimaberg" Katschberg ligt midden in het "UNESCO Biosphere Park Salzburger Lungau & Kärntner Nockberge" en is onderscheiden met het Oostenrijkse Ecolabel en de Duitse "Green Tourism Award".

  • In het skigebied Zell am See rijden de kabelbanen op 100% elektriciteit uit hernieuwbare energiebronnen.

  • In het skigebied Kaprun doet men aan snowfarming van de gletsjer. De sneeuw wordt opgeslagen voor de volgende winter en het ijsoppervlak op de gletsjertong wordt bedekt.

  • De skiregio Schladming-Dachstein promoot op een klimaatvriendelijke reis met de trein, skibussen en e-tankstations ter plaatse.

  • In de skiregio Wilder Kaiser wordt elke gast die met de trein reist beloond: de Voordelen in een oogopslag.

  • In de skigebieden van Silvretta Montafon, Golm en Brandnertal kunnen skigasten online een Green Ticket boeken.

FAQ

Typische huttengerechten zijn bijvoorbeeld: Apfelstrudel, Kaiserschmarren, Kaas-spaetzle, Kaasknoedels, Wiener Schnitzel. En nog veel meer!

De Brettljause is ontstaan uit de snacks die boerenfamilies serveerden en wordt traditioneel geserveerd op een houten plank. Er worden stevige, meestal zelfgemaakte producten geserveerd zoals spek, ham, worst, kaas, beleg, boter en brood, gegarneerd met augurken, tomaten en paprika. Elke berghut heeft zijn eigen specialiteiten, die te vinden zijn op de Brettljause.

Skiwasser, de roze cultdrank uit de Alpen, hoort bij elke skivakantie. Het verfrissende drankje wordt gemaakt met frambozensiroop, fris water en citroensap.

Het recept bestaat al sinds 1922, toen skiwater werd uitgevonden om de dorst te lessen in de afgelegen alpendorpen. Gletsjerwater werd gemengd met frambozensap en verfrist met een paar scheutjes citroensap.

Misschien ook interessant voor jou

Ontdek het beste van Oostenrijk

Abbonneer je nu op onze nieusbrief voor exclusieve aanbiedingen en tips:

  • Insider tips voor jouw volgende vakantie

  • Culinaire hoogtepunten en recepten

  • Unieke evenementen

  • Actueel reisaanbod en specials