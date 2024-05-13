Hoogtevrees, maar toch de bergen in? Met de juiste route en een beetje voorbereiding wordt bergwandelen ook voor jou een fijne belevenis.

Een steile afdaling, een blik in de diepte.. plotseling slaat je hart op hol, worden je knieën week en lijkt elke stap onmogelijk. Hoogtevrees is heel normaal: zo’n 20 procent van de mensen kent het gevoel. Bruggen, balkons of zelfs een keukentrapje kunnen al spannend zijn. Laat staan een bergpad.

Toch zou het zonde zijn om de natuur en het uitzicht te missen. Het goede nieuws: met de juiste route en een paar slimme tips kun je ook met hoogtevrees veilig én met vertrouwen de bergen in.