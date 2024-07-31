In Oostenrijk wordt bij de wijn, met uitzicht op het schitterende wijnlandschap, een extra portie passie geserveerd.

Een bezoek aan de wijnboer

Al twee decennia lang ontwikkeld wijn uit Oostenrijk zich tot een uniek product. Daardoor zijn Oostenrijkse wijn en sekt (mousserende wijn), of het nu Grüner Veltliner uit Niederösterreich, Sauvignon Blanc uit Steiermark of Blaufränkisch uit Burgenland is, zelfs in Tokio en New York een insidertip geworden. Wie in Oostenrijk op vakantie is, krijgt de kans om nog dichter bij de wijn te komen, en een van de beste manieren om dat te doen is door een bezoek aan de wijnboeren.

De jongere generatie combineert eeuwenoude wijntradities met innovatie, wat niet alleen zichtbaar is in de wijnkelders, maar ook in de architectuur. Naast rustieke, klassieke wijnhuizen zie je steeds vaker gedurfde, moderne wijnarchitectuur. Dit samenspel van natuur, traditie en hedendaagse vormen kun je proeven in elke slok wijn.