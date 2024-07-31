In wijn en sekt proef je de regio.
Introduction
Een bezoek aan de wijnboer
Al twee decennia lang ontwikkeld wijn uit Oostenrijk zich tot een uniek product. Daardoor zijn Oostenrijkse wijn en sekt (mousserende wijn), of het nu Grüner Veltliner uit Niederösterreich, Sauvignon Blanc uit Steiermark of Blaufränkisch uit Burgenland is, zelfs in Tokio en New York een insidertip geworden. Wie in Oostenrijk op vakantie is, krijgt de kans om nog dichter bij de wijn te komen, en een van de beste manieren om dat te doen is door een bezoek aan de wijnboeren.
De jongere generatie combineert eeuwenoude wijntradities met innovatie, wat niet alleen zichtbaar is in de wijnkelders, maar ook in de architectuur. Naast rustieke, klassieke wijnhuizen zie je steeds vaker gedurfde, moderne wijnarchitectuur. Dit samenspel van natuur, traditie en hedendaagse vormen kun je proeven in elke slok wijn.
Manieren om wijn te drinken: Tips voor ontdekkingsreizigers
Het moet een wijn uit Oostenrijk zijn
Wat maakt wijn uit Oostenrijk zo bijzonder?
Oostenrijkse wijn heeft diepe wortels in de geschiedenis; de wijnbouw is hier al duizenden jaren verankerd. Wijnstokken zijn verweven met het landschap, de cultuur en het dagelijks leven. Unieke druivenrassen, die vaak alleen in Oostenrijkse wijngebieden groeien, vinden hier de ideale combinatie van klimaat en bodem om authentieke wijnen te produceren met karakter en persoonlijkheid.
De diversiteit van Oostenrijkse wijnbouwgebieden komt tot uiting in een breed scala aan wijnen: van sprankelende, lichte tot krachtige, monumentale witte wijnen, van charmante, fruitige tot volle, lang houdbare rode wijnen, en niet te vergeten de zoete wijnen vol finesse, die tot de beste ter wereld behoren.
Van keldergewelf tot vinotheekKeldergewelven in kastelen en kloosters in de Oostenrijkse wijnbouwregio's nodigen uit voor een rondleiding. Regionale vinotheken zijn een kans om de wijnmakerijen te leren kennen en de smaak te proeven van de wijngaarden en druivensoorten.
Klooster Klosterneuburg
De kelder van het oudste wijnhuis van Oostenrijk en de vinotheek van het klooster Neuburg zijn bijzondere plekken om uitstekende wijnen te leren kennen.
Een van de oudste wijnkelders van Europa
Kasteel Seggau is nauw verbonden met de wijnbouw in het zuiden van de Steiermark. In de meer dan 300 jaar oude wijnkelder kunnen heerlijke wijnen worden geproefd en feesten worden georganiseerd.
Regionale wijnwinkel in Niederösterreich
De wijnwinkel van Althof Retz biedt een grote selectie wijnen van wijnboeren uit Retz in het Weinviertel.
Grootste wijnwinkel in Burgenland
In de Selektion Vinothek kunnen gasten wijnen uit Burgenland proeven op het terras met uitzicht op kasteel Esterházy.
Weense wijnlokalen
Je hebt net door het historische centrum van Wenen gewandeld en staat al midden in het platteland: de wijngaarden aan de rand van de stad, zoals de Nussberg, bereik je in een mum van tijd. Hier proef je een Grüner Veltliner of Gemischter Satz, een Weense wijnspecialiteit, samen met hartige, zelfgemaakte lekkernijen van het Heurigen buffet. Deze smaken combineren perfect met wijnen uit de eigen wijngaarden, terwijl je geniet van een sensationeel uitzicht over de stad.
In het begin waren de Weense wijnlokalen rustieke wijnlokalen waar je op lange houten banken zat te eten en te drinken. Hun handelsmerk: de struik die boven de poort hing om aan te geven dat de wijnbar open was. Dit ritueel is tot op de dag van vandaag niet veranderd, maar het aantal en de verscheidenheid aan kroegen waar je kunt genieten van de uitstekende Weense wijn is gegroeit.
Wijnbelevenissen in Oostenrijk
Loisium wijnwereld in Langenlois
Een imposante zilveren kubus ligt verborgen in het midden van de wijngaard. Daar wacht je een spannende rondleiding door het kelderlabyrint.
Wijnbelevenis Winzer Krems
De acht-stops tour op Sandgrube 13 neemt bezoekers mee naar de wijngaard met uitzicht op de wijngaarden, naar historische en moderne kelders en naar de 4D-bioscoop.
Wijnstad Retz
De Retzer Erlebniskeller is een labyrint van buizen en tunnels onder de oude stad: 20 kilometer lang en tot 20 meter diep uitgegraven in zeezand.
Schlumberger mousserende wijnkelder in Wenen
Tijdens de rondleiding door de historische kelder leren bezoekers hoe Schlumberger mousserende wijn wordt geproduceerd volgens de "Méthode Traditionnelle".
Ontdek de wijnroutes van Oostenrijk
Klöcher Wijnroute
Vanuit het historische Bad Radkersburg leidt de Klöcher wijnroute noordwaarts naar de thermale en vulkanische regio Steiermark.
Zuid-Stiermarkse wijnroute
De ongeveer 25 kilometer lange weg tussen Ehrenhausen en Leutschach leidt door het grootste wijngebied van Steiermark.
Oost Steiermark Romeinse wijnroute
Heerlijk heuvelachtig landschap, afgewisseld met kleine bossen en zacht glooiende wijngaarden - alsof het gemaakt is voor de Romeinen van weleer.
Wijnroute Weinviertel
Het weidse landschap, wijngaarden op glooiende heuvels, glooiende korenvelden en dromerige kelderstraatjes maken de regio perfect voor een dagje uit.
Introduction
Als wij het hebben over een mousserende wijn, zeggen ze in Oostenrijk: Sekt! De druif is een bijzonder vruchtje: verfrissend en zoetzuur tegelijk. Ze zijn blauwviolet of groenwit en gedijen uitstekend in Oostenrijk, waar frisse lucht, vruchtbare grond, veel zon en rust alleen worden onderbroken door de zorgzame handen van wijnboeren. Deze kleine bes vormt de essentie van de beste wijnen en mousserende wijnen. Wat zouden bruiloften, oudejaarsavond en het balseizoen zijn zonder de sprankeling in een slank glas?
Schlumberger mousserende wijn
Schlumberger weet wat goed is: sinds 1842 vertrouwt de producent van mousserende wijn op de "Méthode traditionelle" uit de Franse Champagnestreek. Het resultaat: elke fles bevat de essentie van de beste Oostenrijkse druiven, die zorgvuldig met de hand worden geplukt en verwerkt. Het kelderstreepje op de bodem van de fles is het keurmerk voor dit uitgebreide proces, dat jaren in beslag neemt. Geen wonder dat de mousserende wijn van Schlumberger elk jaar de geheime ster van het Weens Operabal is.
Szigeti mousserende wijnkelder
Peter Szigeti's favoriete plek om te zijn? Zijn wijngaarden. Daar verzorgt en onderzoekt hij zijn druiven met het oog van een kenner. Alleen de beste handgeplukte, zongerijpte druiven uit de Neusiedler See en Seewinkel worden geselecteerd. Deze worden vervolgens verwerkt tot mousserende wijn, waar ze hun typische karakter kunnen laten zien.
Wijnmakerij Schloss Gobelsburg
De druivenrassen Pinot Noir, Riesling en Grüner Veltliner groeien in een sprookjesachtige sfeer rond het oude kasteel Gobelsburg. Als de druiven rijp zijn, worden ze voorzichtig geoogst in kleine kratten en voorzichtig geperst. Daarna laat men ze zes maanden in het vat rusten tot de mousserende basiswijn klaar is om gebotteld te worden. Daar blijft hij nog twee tot drie jaar rusten - tot de "Grande finale", wanneer hij met de hand wordt geschud en gedegorgeerd, d.w.z. de gist wordt verwijderd.
Wijnmakerij Bründlmayer
"Licht zalmroze met roodgouden reflecties, fijne, aanhoudende mousse, aroma's van kersen en wilde aardbeien, een vleugje citrus, karamel en gisttoetsen, fruitig en romig", zo omschrijven experts de charmante Bründlmayer mousserende wijn "Brut Rosé", die is gemaakt van gelijke delen van de drie rode druiven Pinot Noir, Zweigelt en St. Laurent.
Jurtschitsch Wijnmakerij
Alwin en Stefanie Jurtschitsch hebben veel respect voor de natuur. Daarom bewerken ze hun land op biologische wijze. Ze zijn ervan overtuigd dat alleen een gezonde bodem en krachtige wijnstokken een mousserende wijn van hoge kwaliteit zoals "Brut Nature" kunnen voortbrengen. De basis voor deze creatie is 100% Grüner Veltliner van een koele, hooggelegen wijngaard, die vier en een half jaar op zijn droesem rust volgens de "traditionele methode" - maar dan zonder dosering. Puur natuur
Wijnhuis Steininger
Bij mousserende wijnen van één wijngaard, zoals die van het wijnhuis Steininger, gaat het niet alleen om de gebruikte druivensoorten, maar ook om het terroir waarop de wijnstokken rijpen: De Riesling komt van de Heiligenstein wijngaard, wat een insider tip is onder wijnkenners. De Grüner Veltliner komt van de zonovergoten Steinhaus wijngaard. Deze omstandigheden en de zorgvuldige tweede gisting in de fles maken de mousserende basiswijnen van het landgoed tot bijzonder heldere, fruitige en geurige creaties.
Christian Madl mousserende wijnkelders
Wat Christian Madl uit de regio Weinviertel produceert mousserende wijnen kan bijna als kunst worden omschreven. Hij heeft niet alleen een heel goed instinct, maar ook de beste bodem: het gebied rond Poysdorf in het Weinviertel staat bekend om zijn uitstekende microklimaat. En dit bevordert de productie van mousserende wijnen van de hoogste kwaliteit, zoals blijkt uit de vele Oostenrijkse, Duitse en Franse onderscheidingen.
Mousserende wijnfabriek Hannes Harkamp
Hannes Harkamp is moeilijk te plezieren. Hij wil zijn mousserende wijnen voortdurend nog beter maken. Gelukkig is hij gezegend met bijzonder kalkrijke bodems in het Sausal in het zuiden van Steiermark. Om het delicaat romige en ietwat volle karakter van de mousserende wijn, die zo gewaardeerd wordt, te benadrukken, vergist hij zijn basiswijnen voor de "Brut Reserve" in houten vaten. Slechts enkele producenten van mousserende wijn doen dit. En dat maakt zijn creaties echt uitzonderlijk.
Mousserende wijn: de meest elegante verfijning van de druif
Het duurt jaren voordat druiven veranderen in een goede mousserende wijn. In die tijd worden de druiven geoogst, gefermenteerd en gebotteld volgens de traditionele methode. Daarna volgt een lange wachttijd tot de dosering, het grote geheim van elke producent. Dit zorgvuldige proces wordt bijvoorbeeld gevierd door Schlumberger, een van de oudste en meest traditionele mousserende wijnkelders van het land (sinds 1842). Ook mousserende wijnen van andere lokale wijnhuizen weten fijnproevers te bekoren.
Wist je dat...
- ... de bodem van een fles mousserende wijn een diepere curve heeft dan een wijnfles? Dit verdeelt de druk van de bubbels gelijkmatig over de fles.
- ... bij de "méthode traditionnelle" de mousserende wijn vanaf de eerste tot de laatste productiefase in dezelfde fles blijft?
- ... mousserende wijnflessen ondersteboven en schuin op doorzeefde tafels worden geplaatst, 32 keer worden gedraaid en telkens onder een steilere hoek worden gezet?