Three people laughing at a set table outdoors, bread and red wine, hilly landscape in the background.
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In wijn en sekt proef je de regio.

In Oostenrijk wordt bij de wijn, met uitzicht op het schitterende wijnlandschap, een extra portie passie geserveerd.

Een bezoek aan de wijnboer

Al twee decennia lang ontwikkeld wijn uit Oostenrijk zich tot een uniek product. Daardoor zijn Oostenrijkse wijn en sekt (mousserende wijn), of het nu Grüner Veltliner uit Niederösterreich, Sauvignon Blanc uit Steiermark of Blaufränkisch uit Burgenland is, zelfs in Tokio en New York een insidertip geworden. Wie in Oostenrijk op vakantie is, krijgt de kans om nog dichter bij de wijn te komen, en een van de beste manieren om dat te doen is door een bezoek aan de wijnboeren.

De jongere generatie combineert eeuwenoude wijntradities met innovatie, wat niet alleen zichtbaar is in de wijnkelders, maar ook in de architectuur. Naast rustieke, klassieke wijnhuizen zie je steeds vaker gedurfde, moderne wijnarchitectuur. Dit samenspel van natuur, traditie en hedendaagse vormen kun je proeven in elke slok wijn.

Manieren om wijn te drinken: Tips voor ontdekkingsreizigers

Wijnbouwgebieden

Logeren bij een wijnboer

Zuid-Steiermarkse wijnroute

Wijnkelders Weinviertel

Wijnbelevenis Winzer Krems

Het moet een wijn uit Oostenrijk zijn

Wat maakt wijn uit Oostenrijk zo bijzonder?

Oostenrijkse wijn heeft diepe wortels in de geschiedenis; de wijnbouw is hier al duizenden jaren verankerd. Wijnstokken zijn verweven met het landschap, de cultuur en het dagelijks leven. Unieke druivenrassen, die vaak alleen in Oostenrijkse wijngebieden groeien, vinden hier de ideale combinatie van klimaat en bodem om authentieke wijnen te produceren met karakter en persoonlijkheid.

De diversiteit van Oostenrijkse wijnbouwgebieden komt tot uiting in een breed scala aan wijnen: van sprankelende, lichte tot krachtige, monumentale witte wijnen, van charmante, fruitige tot volle, lang houdbare rode wijnen, en niet te vergeten de zoete wijnen vol finesse, die tot de beste ter wereld behoren.

Van keldergewelf tot vinotheek

Keldergewelven in kastelen en kloosters in de Oostenrijkse wijnbouwregio's nodigen uit voor een rondleiding. Regionale vinotheken zijn een kans om de wijnmakerijen te leren kennen en de smaak te proeven van de wijngaarden en druivensoorten.

Klooster Klosterneuburg

De kelder van het oudste wijnhuis van Oostenrijk en de vinotheek van het klooster Neuburg zijn bijzondere plekken om uitstekende wijnen te leren kennen.

Klosterneuburg Abdij Wijnmakerij

Een van de oudste wijnkelders van Europa

Kasteel Seggau is nauw verbonden met de wijnbouw in het zuiden van de Steiermark. In de meer dan 300 jaar oude wijnkelder kunnen heerlijke wijnen worden geproefd en feesten worden georganiseerd.

Wijnkelder van kasteel Seggau

Regionale wijnwinkel in Niederösterreich

De wijnwinkel van Althof Retz biedt een grote selectie wijnen van wijnboeren uit Retz in het Weinviertel.

Regionale wijnwinkel Retzer Land

Grootste wijnwinkel in Burgenland

In de Selektion Vinothek kunnen gasten wijnen uit Burgenland proeven op het terras met uitzicht op kasteel Esterházy.

Selektion Vinothek Burgenland

Vinotheek met uitzicht in Steiermark

De schappen van de wijnwinkel in St. Anna am Aigen zijn gevuld met wijnen uit de hele Steiermark.

Vinotheek Stiermarken

Weense wijnlokalen

Je hebt net door het historische centrum van Wenen gewandeld en staat al midden in het platteland: de wijngaarden aan de rand van de stad, zoals de Nussberg, bereik je in een mum van tijd. Hier proef je een Grüner Veltliner of Gemischter Satz, een Weense wijnspecialiteit, samen met hartige, zelfgemaakte lekkernijen van het Heurigen buffet. Deze smaken combineren perfect met wijnen uit de eigen wijngaarden, terwijl je geniet van een sensationeel uitzicht over de stad.
In het begin waren de Weense wijnlokalen rustieke wijnlokalen waar je op lange houten banken zat te eten en te drinken. Hun handelsmerk: de struik die boven de poort hing om aan te geven dat de wijnbar open was. Dit ritueel is tot op de dag van vandaag niet veranderd, maar het aantal en de verscheidenheid aan kroegen waar je kunt genieten van de uitstekende Weense wijn is gegroeit.

Wijnbelevenissen in Oostenrijk

Loisium wijnwereld in Langenlois

Een imposante zilveren kubus ligt verborgen in het midden van de wijngaard. Daar wacht je een spannende rondleiding door het kelderlabyrint.

Loisium Wijnwereld

Wijnbelevenis Winzer Krems

De acht-stops tour op Sandgrube 13 neemt bezoekers mee naar de wijngaard met uitzicht op de wijngaarden, naar historische en moderne kelders en naar de 4D-bioscoop.

Wijnbelevenis wijnboer Krems

Wijnstad Retz

De Retzer Erlebniskeller is een labyrint van buizen en tunnels onder de oude stad: 20 kilometer lang en tot 20 meter diep uitgegraven in zeezand.

Avontuurlijke kelder van Retz

Schlumberger mousserende wijnkelder in Wenen

Tijdens de rondleiding door de historische kelder leren bezoekers hoe Schlumberger mousserende wijn wordt geproduceerd volgens de "Méthode Traditionnelle".

Schlumberger kelderwerelden

Wijnkelderstraatjes in Niederösterreich

De romantische kelderstraatjes zijn plekken om elkaar te ontmoeten, de wijnen te proeven en feest te vieren. Ook voor rondleidingen.

Kelderstraatjes in Neder-Oostenrijk

Ontdek de wijnroutes van Oostenrijk

Klöcher Wijnroute

Vanuit het historische Bad Radkersburg leidt de Klöcher wijnroute noordwaarts naar de thermale en vulkanische regio Steiermark.

Klöcher Wijnroute

Zuid-Stiermarkse wijnroute

De ongeveer 25 kilometer lange weg tussen Ehrenhausen en Leutschach leidt door het grootste wijngebied van Steiermark.

Zuid-Stiermarkse wijnroute

Oost Steiermark Romeinse wijnroute

Heerlijk heuvelachtig landschap, afgewisseld met kleine bossen en zacht glooiende wijngaarden - alsof het gemaakt is voor de Romeinen van weleer.

Oost Steiermark Romeinse wijnroute

Wijnroute Weinviertel

Het weidse landschap, wijngaarden op glooiende heuvels, glooiende korenvelden en dromerige kelderstraatjes maken de regio perfect voor een dagje uit.

Wijnroute Weinviertel

Burgenlandse wijnroutes

Er lopen vier wijnroutes door Burgenland. Je kunt ze niet missen, want er is bijna geen plek waar geen wijn groeit.

Burgenlandse wijnroutes
Mousserende schatten: Sekt uit Oostenrijk

Als wij het hebben over een mousserende wijn, zeggen ze in Oostenrijk: Sekt! De druif is een bijzonder vruchtje: verfrissend en zoetzuur tegelijk. Ze zijn blauwviolet of groenwit en gedijen uitstekend in Oostenrijk, waar frisse lucht, vruchtbare grond, veel zon en rust alleen worden onderbroken door de zorgzame handen van wijnboeren. Deze kleine bes vormt de essentie van de beste wijnen en mousserende wijnen. Wat zouden bruiloften, oudejaarsavond en het balseizoen zijn zonder de sprankeling in een slank glas?

Oostenrijkse mousserende wijn
Weense mousserende wijn

Schlumberger mousserende wijn

Schlumberger weet wat goed is: sinds 1842 vertrouwt de producent van mousserende wijn op de "Méthode traditionelle" uit de Franse Champagnestreek. Het resultaat: elke fles bevat de essentie van de beste Oostenrijkse druiven, die zorgvuldig met de hand worden geplukt en verwerkt. Het kelderstreepje op de bodem van de fles is het keurmerk voor dit uitgebreide proces, dat jaren in beslag neemt. Geen wonder dat de mousserende wijn van Schlumberger elk jaar de geheime ster van het Weens Operabal is.

Schlumberger
Burgenland, Neusiedler See, Gols

Szigeti mousserende wijnkelder

Peter Szigeti's favoriete plek om te zijn? Zijn wijngaarden. Daar verzorgt en onderzoekt hij zijn druiven met het oog van een kenner. Alleen de beste handgeplukte, zongerijpte druiven uit de Neusiedler See en Seewinkel worden geselecteerd. Deze worden vervolgens verwerkt tot mousserende wijn, waar ze hun typische karakter kunnen laten zien.

Szigeti mousserende wijnkelders
Niederösterreich, Kamptal, Langenlois

Wijnmakerij Schloss Gobelsburg

De druivenrassen Pinot Noir, Riesling en Grüner Veltliner groeien in een sprookjesachtige sfeer rond het oude kasteel Gobelsburg. Als de druiven rijp zijn, worden ze voorzichtig geoogst in kleine kratten en voorzichtig geperst. Daarna laat men ze zes maanden in het vat rusten tot de mousserende basiswijn klaar is om gebotteld te worden. Daar blijft hij nog twee tot drie jaar rusten - tot de "Grande finale", wanneer hij met de hand wordt geschud en gedegorgeerd, d.w.z. de gist wordt verwijderd.

Kasteel Gobelsburg
Niederösterreich, Kamptal, Langenlois

Wijnmakerij Bründlmayer

"Licht zalmroze met roodgouden reflecties, fijne, aanhoudende mousse, aroma's van kersen en wilde aardbeien, een vleugje citrus, karamel en gisttoetsen, fruitig en romig", zo omschrijven experts de charmante Bründlmayer mousserende wijn "Brut Rosé", die is gemaakt van gelijke delen van de drie rode druiven Pinot Noir, Zweigelt en St. Laurent.

Heurigenhof Bründlmayer
Niederösterreich, Kamptal, Langenlois

Jurtschitsch Wijnmakerij

Alwin en Stefanie Jurtschitsch hebben veel respect voor de natuur. Daarom bewerken ze hun land op biologische wijze. Ze zijn ervan overtuigd dat alleen een gezonde bodem en krachtige wijnstokken een mousserende wijn van hoge kwaliteit zoals "Brut Nature" kunnen voortbrengen. De basis voor deze creatie is 100% Grüner Veltliner van een koele, hooggelegen wijngaard, die vier en een half jaar op zijn droesem rust volgens de "traditionele methode" - maar dan zonder dosering. Puur natuur

Jurtschitsch Wijnmakerij
Niederösterreich, Kamptal, Langenlois

Wijnhuis Steininger

Bij mousserende wijnen van één wijngaard, zoals die van het wijnhuis Steininger, gaat het niet alleen om de gebruikte druivensoorten, maar ook om het terroir waarop de wijnstokken rijpen: De Riesling komt van de Heiligenstein wijngaard, wat een insider tip is onder wijnkenners. De Grüner Veltliner komt van de zonovergoten Steinhaus wijngaard. Deze omstandigheden en de zorgvuldige tweede gisting in de fles maken de mousserende basiswijnen van het landgoed tot bijzonder heldere, fruitige en geurige creaties.

Wijnhuis Steininger
Niederösterreich, Weinviertel

Christian Madl mousserende wijnkelders

Wat Christian Madl uit de regio Weinviertel produceert mousserende wijnen kan bijna als kunst worden omschreven. Hij heeft niet alleen een heel goed instinct, maar ook de beste bodem: het gebied rond Poysdorf in het Weinviertel staat bekend om zijn uitstekende microklimaat. En dit bevordert de productie van mousserende wijnen van de hoogste kwaliteit, zoals blijkt uit de vele Oostenrijkse, Duitse en Franse onderscheidingen.

Mousserende wijn Christian Madl
Zuid-Steiermark, St.Nikolai im Sausal

Mousserende wijnfabriek Hannes Harkamp

Hannes Harkamp is moeilijk te plezieren. Hij wil zijn mousserende wijnen voortdurend nog beter maken. Gelukkig is hij gezegend met bijzonder kalkrijke bodems in het Sausal in het zuiden van Steiermark. Om het delicaat romige en ietwat volle karakter van de mousserende wijn, die zo gewaardeerd wordt, te benadrukken, vergist hij zijn basiswijnen voor de "Brut Reserve" in houten vaten. Slechts enkele producenten van mousserende wijn doen dit. En dat maakt zijn creaties echt uitzonderlijk.

Harkamp Wijnmakerij

Mousserende wijn: de meest elegante verfijning van de druif

Het duurt jaren voordat druiven veranderen in een goede mousserende wijn. In die tijd worden de druiven geoogst, gefermenteerd en gebotteld volgens de traditionele methode. Daarna volgt een lange wachttijd tot de dosering, het grote geheim van elke producent. Dit zorgvuldige proces wordt bijvoorbeeld gevierd door Schlumberger, een van de oudste en meest traditionele mousserende wijnkelders van het land (sinds 1842). Ook mousserende wijnen van andere lokale wijnhuizen weten fijnproevers te bekoren.

Wist je dat...

- ... de bodem van een fles mousserende wijn een diepere curve heeft dan een wijnfles? Dit verdeelt de druk van de bubbels gelijkmatig over de fles.

- ... bij de "méthode traditionnelle" de mousserende wijn vanaf de eerste tot de laatste productiefase in dezelfde fles blijft?

- ... mousserende wijnflessen ondersteboven en schuin op doorzeefde tafels worden geplaatst, 32 keer worden gedraaid en telkens onder een steilere hoek worden gezet?

FAQ

In Oostenrijk wordt wijn verbouwd op een totaal van 44.537 hectare. De deelstaten Niederösterreich (26.968 ha), Burgenland (11.648 ha), Steiermark (5.114 ha) en Wenen (582 ha) vormen hun eigen Wijnbouwgebieden en combineren 17 specifieke wijnbouw Wijnbouwgebieden. In de wijnbouwregio Bergland zijn er vijf andere wijnbouwgebieden (Karinthië, Oberösterreich, Salzburg, Tirol en Vorarlberg).

De wijncultuur in Oostenrijk kent talloze zogenaamde 'autochtone' druivensoorten. Ze hebben zich in een bepaalde regio ontwikkeld door natuurlijke kruising of mutatie en hebben zich in de loop der jaren perfect aangepast aan het klimaat en de bodemgesteldheid. Ze weerspiegelen de onmiskenbare kwaliteit van hun eigen regio.

Zoals bijvoorbeeld:

Grüner Veltliner

Zierfandler

Blauer Wildbacher

Blaufränkisch

Eén manier om Oostenrijkse wijn te leren kennen is door langs de wijnroutes te rijden.

De Klöcher Wijnroute slingert zich door de thermale en vulkanische regio van Steiermark.

De Zuid-Steiermarkse wijnroute met zijn steile hellingen leidt door het grootste wijngebied van de Steiermark.

De Oost-Steiermarkse Romeinse wijnroute wordt gekenmerkt door zacht glooiende wijngaarden.

De Weinviertel Wijnroute inspireert met wijnbelevingsreizen.

De Burgenlandse wijnroutes leiden naar het Neusiedl meer, Centraal Burgenland en Zuid Burgenland.

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