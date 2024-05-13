Van de Krampus tot bloeiende “Barbaratakken” – in Oostenrijk worden tussen Kerst en Nieuwjaar nog altijd tal van mysterieuze tradities gevierd.

Rijk aan cultuur en geschiedenis

Hoewel Sinterklaas duidelijk christelijke wortels heeft, terug te voeren op Sint-Nicolaas van Myra, is de herkomst van Krampus een stuk mysterieuzer. Sommigen denken dat zelfs de Kelten al probeerden de naderende winter te verjagen met maskers, horens en bont – vergelijkbaar met de Perchten, die bedoeld waren om de winter weg te jagen. Ook bij de Grieken kwamen gehoornde, geitenachtige figuren voor, zoals de saters in de Dionysus-cultus. Horst Wierer, archivaris en traditiekenner uit Bad Hofgastein, wijst op een van de oudste schriftelijke verwijzingen naar Krampus: rond 400 na Christus schreef kerkvader Augustinus over jongeren die in bont gekleed en luidruchtig door de straten trokken rond Driekoningen. Hij vond dit heidens gedrag en wilde het verbieden.

Een levende traditie

De Krampus-traditie leeft nog altijd voort, vooral op het platteland van Oostenrijk. De vieringen beginnen op 5 december, de avond voor Sinterklaas. Een van de meest authentieke Krampus-optochten vindt plaats in het Gasteinertal, waar zo’n 100 groepen – de zogenaamde Passen – meedoen. Elke Krampus draagt een met de hand uitgesneden masker van Zwitserse den, compleet met horens en bont van lokale geiten en rammen. Net als elders gaat de harige verschijning samen met Sinterklaas op pad, maar in het Gasteinertal is Krampus niet het kwaad zélf – hij verdrijft het juist. Tijdens het traditionele “Rempeln” botsen de Krampussen tegen elkaar met de schouders: een symbolisch gevecht tegen het kwaad.