Kersttijd in Oostenrijk
Oostenrijk houdt van advent, kerstmarkten en kerstkransjes
Wat is er zo bijzonder aan de adventstijd in Oostenrijk?
De dagen worden korter, de gouden herfst geeft het stokje door aan de koude winter en de eerste kerstkoekjesrecepten, zoals Linzer Augen en Lebkuchen, zijn uitgewisseld. Veel mensen in Oostenrijk houden vooral van deze tijd en vieren de vier weken voorafgaand aan Kerstmis op verschillende manieren:
Advent in Oostenrijk is wanneer kaarsen de avond verlichten en de geur van Vanillekipferl de keuken vult. Het is wanneer warm Glühwein van de Kerstmarkten koude handen verwarmt en geroosterde amandelen rechtstreeks uit de zak worden geproefd. Kinderen openen gretig een nieuw venster op hun adventskalender en momenten van bezinning en stilte vinden hun plaats in het dagelijks leven. Families komen samen om tradities te vieren, sneeuw bedekt de daken en weiden, en wanneer de vierde kaars op de adventskrans wordt aangestoken, weet iedereen dat Kerstmis nabij is.
Oostenrijk en zijn inwoners koesteren tradities, rituelen en gebruiken die door de eeuwen heen zijn bewaard en doorgegeven. Een van de redenen waarom Oostenrijkse gebruiken in de hoofden en harten van de mensen blijven hangen is hun authenticiteit: niet kitscherig, maar echt; geen kunstmatige enscenering, maar een nuchtere en oprechte viering staat centraal. Dit geldt het hele jaar door, en vooral met Kerstmis.
5 romantische kerstmarkten
Kerstkoekjes en gezelligheid
9 perfecte plekken om de kerstsfeer te proeven
Gloriette bij Schloss Schönbrunn
Wanneer honderden lichtjes aangaan op de adventsmarkt voor Schloss Schönbrunn, is de beste plek om dit schouwspel tijdens de adventstijd te bekijken vanaf de Gloriette.
Kasteel Esterházy
Het paleis is verlicht met kerstverlichting. Het steile pad van het paleis naar de Gloriette is de moeite waard: op een heldere dag kun je tot aan de Neusiedlersee kijken
Pyramidenkogel
Als de lichten aangaan in de schemering, verwarmt dat je hart daarboven in de toren. Plaatsen als Maria Wörth, Pörtschach en Velden liggen aan de voeten van de toren.
Donau
Als het vroeg donker wordt, bieden kastelen en abdijen licht, warmte en de mooiste uitzichten in de kersttijd. Tip: Het uitzicht op Krems vanaf de abdij Göttweig.
Pfenningberg
De moderne stad Linz aan de Donau verrast met negen stadswandelroutes. Wandelroute nr. 8 begint bij de Nibelungenbrug en leidt naar de Pfenningberg.
Rondom de bergen
De Kapuzinerberg, Mönchsberg, Gaisberg en Festungsberg omringen Salzburg. De besneeuwde lokale bergen doen denken aan de met suiker bestrooide knoedels van Salzburg.
Schlossberg
De Schlossberg met zijn klokkentoren is betoverend in de winter. Het moderne Kunsthaus, de "Vriendelijke Vreemdeling" van Graz, straalt er naartoe.
Boven de daken
De stadstoren, Café-Bar 360 Grad en een ritje met de Nordkettenbahn zijn populaire ontmoetingsplaatsen om van bovenaf te genieten van de winterse drukte van Innsbruck.
Het beroemdste kerstlied
Op kerstavond 1818 in Oberndorf bij Salzburg verbond Joseph Mohr en Franz Xaver Gruber voor het eerst melodie en tekst om een lied te creëren dat de hele wereld zou laten zingen: Stille Nacht! Stille Nacht! doorliep vele stadia voordat het zijn boodschap van vrede, hoop en saamhorigheid naar de verste uithoeken van de wereld kon brengen.