Kunstenaar en persoonlijkheid

Gustav Klimt werd op 14 juli 1862 geboren in Baumgarten, nu een deel van het 14e district van Wenen. Hij werd een van de bekendste Oostenrijkse schilders en de leidende figuur van de Weense Art Nouveau (Jugendstil) beweging.

In 1897 verliet Klimt de vereniging Künstlerhaus en was medeoprichter en eerste voorzitter van de Wiener Secession. Dit was een gedurfde uitdaging aan de rigide controle van de staat over de kunsten.

Tot op de dag van vandaag wordt er gespeculeerd over zijn vele relaties met vrouwen uit de hogere kringen. In zijn latere jaren voelde Klimt zich vooral aangetrokken tot de sensuele kracht van de natuur. Hij schilderde serene, onbevolkte landschappen waar de tijd lijkt stil te staan - een aards paradijs dat baadt in de eeuwige zomer.

Klimts toegeeflijke levensstijl is ook legendarisch, vaak gekenmerkt door uitbundige avondmaaltijden. Hij overleed op 6 februari 1918 in Wenen.