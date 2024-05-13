Couple on a wooden jetty at Traunsee lake, evening light on Traunstein mountain in the background.
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Salzkammergut
Tussen zeeën, bergen en verhalen

De combinatie van een veelheid aan meren, bergen en wereldberoemde plaatsen zoals Hallstatt of Bad Ischl, die beide op de Werelderfgoedlijst van UNESCO staan.

Met meer dan 70 meren biedt de regio Salzkammergut een gevarieerd aanbod van waterjuweeltjes - van klein tot groot, van diep tot ondiep, en met tinten variërend van groenachtig tot turkoois blauw. Dit schilderachtige gebied, genesteld tussen het Dachsteinmassief, het Totes Gebirge en het Höllengebirge in de provincies Opper-Oostenrijk, Salzburg en Stiermarken, dankt zijn naam aan het zout dat hier al eeuwenlang wordt gewonnen.

Waar de keizer ontspande
In de 19e eeuw brachten keizer Frans Jozef I en keizerin Sisi hun zomers door in Bad Ischl om de hitte van de stad te ontvluchten in wat bekend stond als Sommerfrische. Vandaag de dag omarmen bezoekers deze traditie nog steeds en verkennen ze de acht regio's van het Salzkammergut: Attersee-Attergau, Ausseerland, Bad Ischl, Dachstein-Salzkammergut, Fuschlsee, Mondsee-Irrsee, Traunsee-Almtal en Wolfgangsee.

Info over het Salzkammergut
Ligging:tussen Oberösterreich, Salzburg en Steiermark
Regio's:8
Meren:76
Skigebieden:7
Diepste meer: Traunsee 191 m
Hoogste berg:Dachstein 2.995 m
Aankomst
Dingen om te doen

De SalzkammergutCard is verkrijgbaar in de zomer en winter met 25% korting op populaire attracties, bezienswaardigheden en diverse activiteiten.

Maak kennis met het Salzkammergut

Top hoogtepunten

Bad Ischl: tussen berglandschap en keizerstad

Zoutwereld: avontuur in de zoutmijn

Uitkijkplatform “5 fingers”: Dachstein Krippenstein

Schafbergbahn: de steilste tandradbaan van Oostenrijk

Ontbijt op een houten boot op de meren van Ausseerland

Ausseerland Salzkammergut: boottocht Grundlsee Toplitzsee

Schlossfischerei Fuschl: pauze aan de Fuschlsee

Grünau im Almtal: bergbeklimmersdorp met almmeer en wildpark

Dachstein West: hooggelegen skigebied voor gezinnen

Activiteiten in het Salzkammergut

Unieke plekken om te verblijven

Hotel Weisses Rössl aan de Wolfgangsee: 4 sterren superior

Hotel Cortisen aan de Wolfgangsee: 4 sterren superior

Brunnwirt aan de Fuschler See: 4 sterren

Familiehotel Sommerhof in Gosau

Villa Seilern Vital Resort in Bad Ischl

Seehotel „Das Traunsee“ aan de Traunsee: 4 sterren superior

Schlosshotel Mondsee in Mondsee: 4 sterren superior

Hotel Die Wasnerin in Bad Aussee: 4 sterren superior

Salzkammergut

UNESCO werelderfgoed

Of het nu gaat om ambachtelijke tradities, feesten of kennis over de natuur – immaterieel cultureel erfgoed leeft van mensen die het vormgeven en doorgeven. In het Salzkammergut zijn inmiddels 14 van zulke tradities erkend, van de Goiserer Perchtenlauf tot de oude vlotvaart en Liebstattsonntag in Gmunden. Ze laten zien hoe nauw cultuur en het dagelijks leven hier met elkaar verweven zijn en hoe kennis van generatie op generatie wordt doorgegeven. Zo blijft wat een gemeenschap vormt levendig en opent het nieuwe perspectieven op verleden en heden.

UNESCO werelderfgoed Salzkammergut

FAQs

Het Salzkammergut, een van de meest pittoreske bestemmingen van Oostenrijk, bestaat uit acht vakantieregio's verspreid over Oberösterreich, Salzburg en Steiermark. Deze regio's omvatten:

Bad Ischl, met zijn keizerlijke erfgoed, is ook Culturele Hoofdstad van Europa 2024.

De turquoise Attersee, een geliefde plek om te zwemmen, is het grootste meer in het Salzkammergut. Zeilers genieten vooral van de unieke "Rosenwind" - een noordoostelijk briesje waarvan gezegd wordt dat het ooit de geur van de rozen uit de plaatselijke tuinen over het meer voerde.

Het Salzkammergut is rijk aan historische steden vol charme en geschiedenis:

  • Bad Ischl: Deze keizerstad, ooit de zomerresidentie van keizer Frans Jozef I en keizerin Sisi, schittert door zijn grootse architectuur en zijn rol als Culturele Hoofdstad van Europa 2024.

  • Gmunden: Gmunden ligt aan het meer Traunsee en heeft een charmante oude stad, het beroemde Gmundner keramiek en het schilderachtige kasteel Ort op het land en op het meer.

  • Hallstatt: Dit pittoreske stadje, dat op de Werelderfgoedlijst van UNESCO staat, ligt ingeklemd tussen de bergen en het Hallstattmeer en herbergt de oudste zoutmijn ter wereld.

  • St. Wolfgang: Bekend om zijn traditionele vakwerkhuizen, eeuwenoude bedevaartskerk en de magische Wolfgangsee adventsmarkt.

  • Meren: Ongerepte meren zoals de Wolfgangsee, Attersee, Traunsee en Fuschlsee nodigen je uit om te zwemmen, zeilen, paddleboarden of gewoon te ontspannen aan de oevers of op een boot.

  • Wandelen: Verken paden door de bergen met prachtige uitzichten en meer dan 70 bergmeren, van de Dachstein tot de Postalm.

  • Culturele hoogtepunten: Bezoek de keizerstad Bad Ischl of de UNESCO Werelderfgoedstad Hallstatt, met zijn fascinerende prehistorische zoutmijngeschiedenis.

  • Winteractiviteiten: Ski in Dachstein West, Feuerkogel of Loser, en geniet van langlaufen op de Postalm, de grootste alpenweide van Oostenrijk. Er zijn ook sneeuwschoen-, winterwandel- en skitoerroutes door besneeuwde bossen en alpenlandschappen.

  • Ontspanning: Ontspan na een dag in de sneeuw in thermale baden zoals het EurothermenResort in Bad Ischl.

Of je nu op zoek bent naar avonturen in de buitenlucht, culturele ontdekkingen of momenten van rust, het Salzkammergut heeft het allemaal.

Het Salzkammergut is een unieke regio met meer dan 70 meren, UNESCO-werelderfgoedstatus en een rijke culturele geschiedenis. De regio strekt zich uit over drie deelstaten –Oberösterreich, SalzburgerLand en Steiermark– en biedt zowel natuurbelevenissen als culturele hoogtepunten.

De regio is goed bereikbaar met de auto, trein en bus. Salzburg en Linz zijn de dichtstbijzijnde luchthavens. Bad Ischl is het centrale verkeersknooppunt.

Absoluut! De regio biedt zwemmeren en zwemparadijzen, gezinsattracties en kindvriendelijke wandelpaden. In de winter is het skigebied Dachstein West in Gosau een aanrader voor gezinnen.

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