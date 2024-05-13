Large orchestra with string instruments in the Golden Hall of the Vienna Music Association, organ in the background.
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De Wiener Philharmoniker
Wereldberoemd orkest met lange traditie

De Wiener Philharmoniker - alleen de klank van de naam klinkt al melodieus. Waar het wereldberoemde orkest ook optreedt, het trekt het publiek in zijn ban.

De Wiener Philharmoniker begon in 1842 met een groot optreden, het "Grote Concert", onder de naam "Philharmonische Akademie" Hiervoor had Wenen geen concertorkest dat volledig uit professionele muzikanten bestond, ook al was er een sterke interesse in symfonische muziek. Dit betekende dat er voor elk concert een nieuwe groep muzikanten moest worden samengesteld. Sindsdien worden de musici voor het orkest geselecteerd uit het ensemble van de Weense Staatsopera, een traditie die nog steeds onveranderd is.

Vandaag de dag voert de Wiener Philharmoniker zowel opera- als concertmuziek uit, waarbij ze het publiek wereldwijd verblijden - in Wenen in het Operahuis of de Musikverein of op buitenlandse podia. In de zomer spelen ze ook op openluchtevenementen, zoals het Salzburg Festival, en brengen ze muziek naar prachtige openluchtlocaties.

Weinig orkesten zijn zo verbonden met de geschiedenis en tradities van de Europese klassieke muziek als de Wiener Philharmoniker. Vanaf het begin heeft het de muziekwereld gevormd, vooral bekend om zijn unieke "Weense geluid", dat artiesten en dirigenten nog steeds benadrukken. Maar de Wiener Philharmoniker is meer dan een orkest - het is een symbool van de manier van leven in Wenen.

Enkele feitjes
Opgericht:1842 door Otto Nicolai
Concertactiviteiten:Meer dan 100 concerten en gastoptredens per jaar in Wenen, Salzburg en internationaal
Handelsmerk:Weense klankstijl
Bijzonderheid:Orkest bestaat alleen uit leden van het Weens Staatsopera Orkest
Toelatingscriterium:Ten minste 3 jaar lid zijn van het Weens Staatsopera Orkest

Het nieuwjaarsconcert van de Wiener Philharmoniker bereikt elk jaar een wereldwijd publiek van meer dan 50 miljoen mensen en wordt live uitgezonden in meer dan 90 landen.

Voor ons als orkest is de akoestiek van een locatie cruciaal, en je daaraan aanpassen is juist een deel van wat het zo spannend maakt. Of we nu in de Musikverein spelen of buiten: elke compositie klinkt anders en bereikt het publiek op zijn eigen manier.

Karin BonelliFlautist, Vienna Philharmonic
Weense klankstijl

Karin Bonelli onthult...

Wat is het geheim achter het fascinerende geluid waar het publiek geen genoeg van kan krijgen?

Het is waarschijnlijk meer dan de kwaliteit van de instrumenten, hoewel die ook een belangrijke rol spelen, legt Karin Bonelli uit. Ze beschrijft de trillingen die deze buitengewone luisterervaring vormen als een "mengbaar, rond, warm geluid"

Het heeft diepe wortels in het muzikale bewustzijn van de Weense traditie en wordt binnen het orkest van generatie op generatie doorgegeven.

De instrumenten zijn gemaakt in de traditie van de 18e eeuw, de Weense klassieke periode. De Wiener Philharmoniker beschouwen zichzelf als erfgenamen van de erfenis van deze periode en hebben de innovaties van de 19e eeuw grotendeels achterwege gelaten. Ze zijn trouw gebleven aan de klankidealen uit de tijd van Mozart, Haydn en Beethoven. Als gevolg daarvan verschillen de Weense blaasinstrumenten, om maar een voorbeeld te noemen, in speelstijl van die van andere internationale symfonieorkesten - vooral de Weense hobo en de Weense hoorn.

De magie van live muziek

Geen twee locaties bieden dezelfde akoestiek of sfeer, maar de magie van live optredens blijft constant - of het nu in de gerespecteerde Gouden Zaal van de Musikverein is of in de futuristische wolkentoren op Kasteel Grafenegg.

Vienna Konzerthaus

Van klassieke cycli tot moderne projecten: de Wiener Philharmoniker treedt in deze historische locatie ook regelmatig op tijdens gast- en cyclusconcerten.

Vienna Konzerthaus

Zomeravondconcert in Schönbrunn

Een hoogtepunt op de muzikale kalender en een sfeervolle zomeravond met de Wiener Philharmoniker.

Zomeravondconcert in Schönbrunn

Grafenegg Festival

Als het zomerpodium opengaat, speelt de Wiener Philharmoniker in Grafenegg. Het festival staat bekend om zijn programma van hoog kaliber.

Grafenegg Festival

Weense Staatsopera

De Wiener Philharmoniker bestaat uit leden van het Weens Staatsopera Orkest en begeleidt spectaculaire producties.

Weense Staatsopera

Salzburger Festspiele

De Wiener Philharmoniker is een van de steunpilaren van de Salzburger Festspiele. Elke zomer treedt het orkest op in de stad van Mozart.

Salzburg Festival

Vienna Philharmonic international

Je kunt de fascinatie van het orkest ook buiten Oostenrijk beleven. Tijdens tournees en concerten reist het naar Duitsland, Japan, China, Zuid-Amerika en de VS.

Vienna Philharmonic international

Evenementen van het Wiener Philharmoniker

Zomeravondconcert in Schönbrunn
Huis van de Muziek

Museum van de Wiener Philharmoniker

Het Wiener Philharmoniker Museum in het Haus der Musik biedt een fascinerende reis door de geschiedenis van dit wereldberoemde orkest. Dit interactieve geluidsmuseum werd geopend in 2000 en biedt een rijke kijk op het muzikale erfgoed van Wenen en de nauwe banden van het orkest met het Weense classicisme. Op de tweede verdieping kunnen bezoekers historische documenten, foto's en tentoonstellingen over componisten als Bruckner, Brahms en Mahler bekijken.

Een hoogtepunt is de bioscoopzaal, waar fragmenten van de nieuwjaars- en zomeravondconcerten worden vertoond. Naast historische displays heeft het Huis van Muziek ook interactieve tentoonstellingen over de wetenschap van geluid en de evolutie van muziek. Bezoekers kunnen zelfs virtueel proberen de Wiener Philharmoniker te dirigeren.

Huis van de Muziek
Briljant begin van het nieuwe jaar

Het nieuwjaarsconcert van de Wiener Philharmoniker

Het Nieuwjaarsconcert in de Musikverein van Wenen is voor velen een geliefde manier om het nieuwe jaar te verwelkomen. Voor 's werelds meest vooraanstaande dirigenten is het een ware eer om dit jaarlijkse evenement te leiden. Wenen, bekend als de stad van de muziek, is de thuisbasis van een van de beste orkesten ter wereld, de Wiener Philharmoniker. De "Grote Zaal" van de Musikverein, gevierd als de mooiste concertzaal van Wenen, staat ook bekend om zijn uitzonderlijke akoestiek. Tijdens de grote finale van het concert, de levendige Radetzky March, begeleidt de dirigent het klappen van het publiek, wat een bijzonder vrolijke sfeer creëert.

Vanwege de grote vraag worden kaarten voor het Nieuwjaarsconcert exclusief verloot via de website van de Wiener Philharmoniker, zodat mensen van over de hele wereld een eerlijke kans hebben om het concert bij te wonen. Registratie voor de kaartjesverloting is open van januari tot februari.

Musikverein WenenWiener Philharmoniker

FAQ

Vanwege de grote vraag zijn kaarten voor het Nieuwjaarsconcert alleen verkrijgbaar via een loterij op de website van de Wiener Philharmoniker aan het begin van elk jaar. Dit proces zorgt ervoor dat gasten van over de hele wereld een gelijke kans hebben om concertkaarten te bemachtigen. Registraties voor de loterij worden geaccepteerd van januari tot februari.

De Wiener Philharmoniker staat bekend om verschillende wereldberoemde concerten die geroemd worden om zowel hun muzikale uitmuntendheid als hun culturele betekenis:

  • Salzburg Festival in het Festspielhaus

  • Concert in Graz in de Musikverein van Stiermarken

  • Nieuwjaarsconcert in de Musikverein Wenen

  • Zomeravondconcert voor Schloss Schönbrunn

  • Abonnementsconcerten in de Weense Musikverein

  • Staatsopera Wenen

  • Konzerthaus in Wenen

De Wiener Philharmoniker werd in 1842 opgericht door Otto Nicolai. Het eerste filharmonische concert vond plaats op 28 maart 1842 in de Grote Redoutensaal van het Hofburgpaleis in Wenen.

Het Wiener Philharmoniker orkest bestaat uit 144 musici en heeft geen chef-dirigent.

In plaats daarvan selecteert het orkest voor zijn concerten gewaardeerde gastdirigenten, zoals Claudio Abbado, Herbert von Karajan of Riccardo Muti. Deze democratische structuur maakt het orkest uniek: Leden nemen gezamenlijk belangrijke beslissingen, waaronder de selectie van dirigenten, programma's en solisten. Voor het Nieuwjaarsconcert wordt elk jaar een nieuwe dirigent gekozen, waardoor het orkest een grote artistieke vrijheid heeft.

De Weense klank staat bekend om zijn warmte, rondheid en uitzonderlijke vermogen om mooi te mengen. Die wordt niet alleen gevormd door de speeltechniek, maar ook door een eigen benadering van instrumentenbouw die teruggaat tot het Weense classicisme van de 18e eeuw. Opvallende voorbeelden zijn de Weense hobo en de Weense hoorn, die hoorbaar verschillen van vergelijkbare instrumenten elders. Bij de Wiener Philharmoniker wordt deze kennis van generatie op generatie doorgegeven.

Je vindt het Wiener Philharmoniker Museum in het Haus der Musik in het centrum van Wenen. De tentoonstelling combineert originele objecten met interactieve elementen en vertelt het verhaal van het orkest en zijn muzikale traditie.

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