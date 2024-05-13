De Wiener Musikverein combineert traditie met de hoogste geluidskwaliteit. In de "Gouden Zaal" komen meesterwerken tot leven - vooral tijdens het jaarlijkse Nieuwjaarsconcert.

Een tempel van muziek

De Weense Musikverein opende haar deuren op 6 januari 1870. Ontworpen door de Deense architect Theophil Hansen, lijkt de Musikverein op een Griekse tempel - een tempel van muziek, waar de priesters van weleer zijn vervangen door de beste muzikale artiesten van onze tijd.

De "Grote Zaal" van de Musikverein, ook wel bekend als de "Gouden Zaal", betovert niet alleen met zijn wereldwijd unieke akoestiek, maar ook met zijn prachtige ontwerp. Gouden kariatiden, zuilen in de vorm van oude vrouwenfiguren en de plafondschildering van Apollo en de Negen Muzen vormen een indrukwekkend decor voor onvergetelijke concerten.

Een hoogtepunt elk jaar is het Nieuwjaarsconcert, dat miljoenen wereldwijd betovert met de klanken van Wenen, de stad van de klassieke muziek. Hier een concert meemaken is meer dan een traktatie voor de oren - het is een onderdompeling in het kloppend hart van Wenen.