Stap 4

Smelt de boter om te dopen. Verdeel het deeg in 30-35 kleine stukjes. Druk de stukjes plat of rol het deeg uit op een met bloem bestoven werkblad tot 7-8 mm dik en steek cirkels uit met een diameter van 4 cm. Vul met de gewenste vulling (ongeveer ½ theelepel per stuk, het beste met een spuitzak).