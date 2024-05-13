Traditionele kaasnoedels
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Recepten uit Oostenrijk
Seizoensgebonden, regionale en verrassende gerechten

Verder kijken dan de horizon en heerlijke gerechten verfijnen met lokale specialiteiten is een passie die de Oostenrijksers graag delen. Probeer het zelf ook.

Recepten en regionale lekkernijen vertellen het verhaal van Oostenrijk en zijn rijke geschiedenis. Ze geven een kijkje in de ziel van het land en laten zien hoe open het staat voor andere culturen.

De manier waarop verschillende invloeden op het menu samensmelten - invloeden die we tegenwoordig als Oostenrijkse specialiteitn beschouwen - zou zonder een rijke culturele uitwisseling nooit tot stand zijn gekomen. En juist de Oostenrijkers zijn meesters in het combineren van verschillende culturele invloeden op het bord.

Klassiekers uit de Oostenrijkse keuken

Met Wiener Schnitzel en Tafelspitz behoren specialiteiten uit de provincies tot de klassiekers die bovenaan de lijst van populairste Oostenrijkse gerechten staan.

Taarten en desserts

Beïnvloed door de voormalige kroonlanden van de monarchie en verfijnd door ambitieuze banketbakkers: De taarten en desserts in Oostenrijk zijn een zonde waard.

Kerstkoekjes

Als de heerlijke geur vanillekoekjes door de lucht zweeft en mensen naar kerstmuziek luisteren, dan is de adventstijd aangebroken, die in Oostenrijk met veel gezelligheid en lekkernijen gevierd wordt.

Gerechten met vis

Vegetarische gerechten

Groenten en kruiden zijn de sterren op het bord bij alle vegetarische gerechten en zijn vaak het hele jaar door verkrijgbaar. Talrijke groentetelers in heel Oostenrijk hebben zich toegespits op biologische en duurzame teelt.

Drankjes: Inspiratie voor elke gelegenheid

Ze geven niet alleen de smaken van het seizoen weer, maar brengen ook een vleugje Oostenrijkse charme naar gezellige momenten.

Hartverwarmende gerechten

Als de temperaturen dalen, krijgen we steeds meer zin in stevige gerechten die ons van binnenuit verwarmen. of het nu gaat om hartige stoofpotjes, in de oven gegaard braadstukken of zoete gebakjes - deze recepten nodigen uit om ten volle te genieten van de winter.

Bakken volgens het seizoen

Elk seizoen brengt zijn eigen ingrediënten met zich mee. Traditionele recpten krijgen een nieuwe invulling en seizoensgebonden producten worden op creatieve wijze door het deeg gemengd.

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