Recepten uit Oostenrijk

Verder kijken dan de horizon en heerlijke gerechten verfijnen met lokale specialiteiten is een passie die de Oostenrijksers graag delen. Probeer het zelf ook.

Recepten en regionale lekkernijen vertellen het verhaal van Oostenrijk en zijn rijke geschiedenis. Ze geven een kijkje in de ziel van het land en laten zien hoe open het staat voor andere culturen.

De manier waarop verschillende invloeden op het menu samensmelten - invloeden die we tegenwoordig als Oostenrijkse specialiteitn beschouwen - zou zonder een rijke culturele uitwisseling nooit tot stand zijn gekomen. En juist de Oostenrijkers zijn meesters in het combineren van verschillende culturele invloeden op het bord.