Tip: Snijd het geschraapte vanillestokje in stukjes en bewaar in een potje met poedersuiker. Schud af en toe en voeg vanille toe zodra er een geschraapt peul overblijft. Zo maak je zelfgemaakte vanillesuiker. Zeef om te gebruiken.

week 1 blaadje gelatine in koud water, los op in 1 el opgewarmde room en vouw door de cranberry's zodat de room niet zo snel smelt.