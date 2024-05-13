Wist je dat …?

De oorsprong van de Oostenrijkse klassieker ergens anders te vinden is? De Oostenrijkse keuken mag dan wel bekend zijn voor de Gugelhupf, maar het dessert vindt zijn oorsprong bij de Romeinen. Zij bakten vroeger al zo’n een gisttaart, waarvan de ronde vorm symbool stond voor de zon. Sindsdien is dit ronde gebak een van de klassiekers van de Oostenrijkse keuken.