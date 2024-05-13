Gember-muntdrankje
- Dranken
Verfrissende munt uit eigen tuin ontmoet het krachtige aroma van gember en gin. (Engels recept)
Voorbereiding
- Bereidingstijd: 30 min.
- 2 Porties
Voor de gember-muntsiroop
Schil de gember in snijd in dunne plakjes.
Snijd de citroenen in twee en pers ze. Voeg ze samen met het water toe aan een kookpot.
Voeg de partjes gember, de blaadjes munt en de suiker toe. Roer goed en breng aan de kook. Verlaag de temperatuur en laat 20 minuten zachtjes sudderen.
Haal de blaadjes munt uit de kookpot. Giet de siroop samen met de stukjes gember in een propere fles en laat afkoelen. Bewaar de siroop afgesloten in de koelkast.
Voor de gember-munt Spritz
Was de citroen en snijd in fijne partjes.
Die Zitronenscheiben gemeinsam mit den Eiswürfeln in die Gläser geben. Ingwer-Sirup und Gin hinzufügen.
Doe de schijfjes citroen samen met de ijsblokjes in de glazen. Voeg de gembersiroop en de gin toe.
Voeg een scheutje spuitwater toe en garneer met verse munt.
Variant: laat de gin weg voor een alcoholvrije variant.