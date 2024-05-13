Stap 3

Breng een grote pan gezouten water aan de kook. Rasp ondertussen de bergkaas. Voeg het deeg met behulp van een spaetzle snijder in batches toe aan het kokende water. Verwijder de spätzle die naar boven is gekomen met een pollepel en spoel af met koud water. Bewaar wat van het kookwater.