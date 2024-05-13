Kleinwalsertaler Käsknöpfle
- Vegetarisch
- Klassiekers
- Hoofdgerecht
Elke vallei in Vorarlberg heeft zijn eigen versie van Käsknöpfle. In Kleinwalsertal houdt men ervan met veel pittige bergkaas.
Voorbereiding
- Bereidingstijd: 60 min.
- 4 Porties
Klop de bloem, eieren, nootmuskaat en een snufje zout tot een stevig deeg. Het deeg moet stroperig en bruisend zijn. Laat kort rusten.
Pel de uien, snijd ze in ringen en bestuif ze met bloem. Verhit de geklaarde boter in een pan, bak de uienringen glazig, voeg een theelepel suiker toe en bak langzaam goudbruin.
Breng een grote pan gezouten water aan de kook. Rasp ondertussen de bergkaas. Voeg het deeg met behulp van een spaetzle snijder in batches toe aan het kokende water. Verwijder de spätzle die naar boven is gekomen met een pollepel en spoel af met koud water. Bewaar wat van het kookwater.
Doe dan de spaetzle in een hete pan. Voeg de geraspte kaas en wat kookwater toe. Roer alles goed door elkaar. Breng ten slotte op smaak met zout en grove peper. Serveer de spaetzle op verwarmde borden en garneer met de uien en wat bieslook.