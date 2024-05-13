Stap 2

Doe ondertussen de bloem met een snufje zout in een grote kom en meng. Voeg het gistmengsel, de boter en de eieren toe en kneed alles met de deeghaak van de keukenrobot tot een glad deeg. Je kunt ook een werkblad met wat bloem bestuiven en het deeg met de hand kneden. Doe het deeg vervolgens in een met wat bloem bestoven kom, dek het af met een theedoek en laat het 1 uur rijzen op kamertemperatuur.