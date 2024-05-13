Pinzgauer Schotten met larikstopjes, frambozen en zuringijs
- Zoet
- Nagerecht
Pinzgauer Schotten belichaamt de creatieve alpine keuken uit Oostenrijk en is een ware belevenis voor fijnproevers.
Voorbereiding
- Bereidingstijd: 90 min.
- 6 Porties
Voor de Schottencrème
Alle ingrediënten door elkaar roeren.
Voor de Schotten (cheesecake)
Alle ingrediënten door elkaar roeren en op een voorgegaarde zandtaartbodem scheppen. Afdekken met plasticfolie en in de oven op 100 °C gedurende 35 minuten stomen. Laten afkoelen, ronde stukjes uitsteken en vlak voor het serveren met bruine suiker afbranden. Beleggen met de gemarineerde frambozen en larikstopjes.
Voor het frambozenpoeder
Verse frambozen op een bakplaat met een Silpat-bakmat leggen en een nacht bij 70 °C in de oven drogen. Vervolgens mixen en indien nodig zeven. Droog bewaren.
Voor het zuringijs
Water met zuring krachtig mixen en passeren. Opkoken met glucose, läuterzucker en poedersuiker. De geweekte gelatine erdoor roeren. Laten afkoelen en de yoghurt erdoor roeren. In een ijsmachine laten vriezen.
Een bolletje ijs overgieten met frambozenpuree en garneren met klaverzuring.
Ingrediënten
Wist je dat …?
Sterrenchef Andreas Döllerer is een van de pioniers van een innovatieve culinaire beweging. Zijn creatieve alpine keuken plaatst de producten van het Alpengebied centraal en verfijnt ze met moderne bereidings- en kooktechnieken.