Vanillekipferl
- Klassiekers
- Zoet
- Vegetarisch
- Nagerecht
Ze zijn een van de beroemdste kerstgebakjes in Oostenrijk. Als je ze zelf bakt, kom je al helemaal in de kerststemming als de geur van vanille de keuken vult.
Voorbereiding
- Bereidingstijd: 60 min.
- 2 bakplaten
Kneed de gezeefde bloem, poedersuiker en boter tot een glad deeg en werk er snel de walnoten door, vorm er een rol van en laat ongeveer 30 minuten rusten op een koele plaats.
Vorm balletjes van het deeg, rol er rolletjes van met taps toelopende uiteinden en vorm er croissants van.
Plaats op de bakplaat. Bak ongeveer 10 minuten in een voorverwarmde oven op middelhoog vuur (ongeveer 200 °C).
Haal ze uit de schaal terwijl ze nog warm zijn en rol ze in het suikermengsel.
Tip: Dit recept is ook geschikt voor kinderen. Kinderen vinden het niet alleen heerlijk om vanillecakejes te eten, het is ook een geweldige bakervaring voor ze om ze te helpen voorbereiden of zelf te bakken.