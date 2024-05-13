Kaasfondue uit Vorarlberg
- Klassiekers
- Vegetarisch
- main-course
Kaas uit Vorarlberg, lekkere bijgerechten en een frisse rode koolsalade. Met dit recept tover je een perfect feestmaal op tafel.
Voorbereiding
- Bereidingstijd: 30 min.
- 4 Porties
Voor de kaasfondue
Pel de knoflook. Wrijf de fonduepan in met de knoflook.
Verwijder de korst van de kaas en rasp grof.
Voeg de kaas en de witte wijn toe in de fonduepan. Verwarm op een laag vuur terwijl je voortdurend roert.
Roer de maizena en de kersenschnaps erdoor.
Plaats de fonduepan op het vuur en houd warm.
Voor de salade
Verwijder de buitenste bladeren van de kool. Snijd de kool in 4 en verwijder de harde stronk. Snijd de kool fijn met een scherp mes of een rasp.
Leg de geraspte kool in een kom. Kruid met zout en voeg mineraalwater toe. Laat 1 uur trekken. Kneed de kool goed door. Knijp het overtollige zoutwater uit de kool en laat de kool uitlekken.
Was en schil de appels, snijd ze in vier en verwijder het klokhuis. Snijd in dunne schijfjes. Verwijder voorzichtig de granaatappelpitjes uit de granaatappel. Was de rozemarijn.
Meng de ingrediënten voor de dressing allemaal samen.
Meng de rode kool, de appelschijfjes, de granaatappelpitjes, de pompoenpitten en de blaadjes rozemarijn in een kom. Besprenkel met de dressing en breng op smaak met een beetje zout en peper indien nodig.
Tip: Als bijgerecht brood, artisjokken (uit een bokaal), augurken, gepekelde maïskolfjes en dadels serveren.