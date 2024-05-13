Wiener Schnitzel
- Vlees
- Klassiekers
- Hoofdgerecht
Dit recept werkt altijd en smaakt als het origineel uit Wenen. Het geheim is de geklaarde boter. Het maakt de Wiener Schnitzel mals en knapperig.
Voorbereiding
- Bereidingstijd: 45 min.
- 4 Porties
Leg de schnitzel uit, verwijder eventueel vel en stamp dun. Kruid aan beide kanten met zout en peper. Doe de bloem en het paneermeel op een plat bord, breek de eieren in een bord en roer met een vork.
Keer de koteletten een voor een, eerst aan beide kanten in de bloem en dan in de geklopte eieren, zorg ervoor dat geen enkel deel droog blijft. Bestrooi tot slot met het paneermeel en druk zachtjes aan met de achterkant van een vork (het paneermeel zal mooi "souffleren").
Smelt genoeg geklaarde boter in een grote pan (of 2 middelgrote pannen) zodat de schnitzels goed kunnen drijven (of verhit plantaardige olie met 1 - 2 eetlepels geklaarde boter of boter).
Voeg de schnitzels pas toe als het vet zo heet is dat het schuimt als je er een paar kruimels of een klein stukje boter in laat vallen.
Afhankelijk van de dikte en het soort vlees, bak je de schnitzels 2 minuten (voor dunne kalfsschnitzels) tot 4 minuten (voor dikkere varkensschnitzels) tot ze goudbruin zijn. Keer met een spatel (niet doorboren!) en bak ook de andere kant goudbruin.
Haal de krokante escalopes eruit en laat ze uitlekken op keukenpapier. Dep voorzichtig droog. Schik en garneer met schijfjes citroen voor het opdienen.
Serveer met peterselieaardappelen, rijst, aardappelsalade of gemengde salade.
Ingrediënten
De originele Wiener Schnitzel
Als je in Oostenrijk een schnitzel bestelt, moet je weten dat niet elke schnitzel zomaar een Wiener schnitzel genoemd kan worden. Als er Wiener Schnitzel op het menu staat, betekent dat een kalfsschnitzel die in geklaarde boter wordt gebakken.
Voor het paneren wordt het vlees zorgvuldig geklopt, gekruid en bevochtigd en vervolgens in bloem, ei en ten slotte paneermeel gedoopt. Het paneermeel wordt niet ingedrukt zodat het souffleert bij het bakken. Dit zorgt voor dat "Wow! Ik ben een echte Wiener Schnitzel!" effect.
Vergulde gerechten
De voorloper van de Wiener Schnitzel is een van die gerechten die oorspronkelijk een prestigieus doel dienden. Tijdens de Renaissance bedekten de Venetianen voedsel - vooral snoepgoed - met bladgoud om een chique levensstijl aan te tonen. Toen de katholieke kerk in 1514 een einde wilde maken aan deze uitspattingen en het vergulden van voedsel bij wet verbood, wendden Italiaanse koks zich tot een oudere, alternatieve bereidingswijze: gouden paneermeel.
Het vleesgerecht zou rond 1857 in contact zijn gekomen met Oostenrijk via de Oostenrijkse veldmaarschalk Radetzky. Volgens de legende was hij weg van de "Cotoletta a la milanese" en importeerde hij het recept zelf naar de Donau. De eerste bekende vermelding van Wiener schnitzel in de Oostenrijkse keuken dateert echter uit 1831.