De regio Alpbachtal nodigt je uit om te ervaren waar het in Tirol echt om draait: Ontdek levende tradities en prachtige berg- en merenlandschappen.

Gelegen tussen het ruige Rofangebergte en de glooiende Kitzbüheler Alpen is het Alpbachtal een van de mooiste natuurbestemmingen van Oostenrijk. Alpbach met zijn houten huizen wordt zelfs beschouwd als het mooiste dorp van het hele land, terwijl het nabijgelegen Rattenberg, bekend om zijn smalle straatjes en glaskunst, een ander juweeltje is dat je niet mag missen.

In de zomer wachten wandelpaden, zwemmeren en mountainbikeroutes op je in de regio, terwijl het skigebied Ski Juwel Alpbachtal Wildschönau de plek bij uitstek is voor perfect geprepareerde pistes en fijne poedersneeuw in de winter.