Bregenzerwald in Vorarlberg
Vakantie in de natuur: met pittige bergkaas, creatieve houtarchitectuur en wandelpaden midden in de natuur.
Introduction
Wie Vorarlberg bezoekt, merkt het meteen: In het Bregenzerwald wordt anders gebouwd. Eeuwenoude huizen met traditioneel houtvakmanschap staan naast moderne houten constructies met grote ramen. Of het nu gaat om particuliere woningen, musea of kleuterscholen – ze hebben allemaal één ding gemeen: hout. Vaak is dat sparren- of vurenhout, soms ook iepen- of beukenhout, altijd met oog voor detail geconstrueerd. Dat maakt het leuk om door de dorpen te slenteren en nieuwe dingen te ontdekken. Zelfs de zeven BUS:STOPS in Krumbach zijn ontworpen door architecten uit zeven landen.
Je kunt je verheugen op meer dan alleen creatieve architectuur en design: Er is ook een uitzonderlijke keuken en adembenemende natuurervaringen. Geniet van wandelen, fietsen en mountainbiken in de zomer of skiën, winterwandelen en langlaufen in de winter.
Het Bregenzerwald en Großes Walsertal gastenkaart is je ticket naar een wereld vol bergavonturen en verwennerijen. Het biedt onbeperkte ritten met kabelbanen, toegang tot milieuvriendelijke openbare bussen en verfrissende, ontspannende bezoeken aan buitenzwembaden.
Maak kennis met het Bregenzerwald
Top hoogtepunten
Unieke plekken om te verblijven
Van dalweiden tot hoogalpen
In Bregenzerwald draagt de kaas de smaak van het landschap in zich. In de 15 dorpskaasmakerijen wordt de beroemde Berg- en Alpkäse gemaakt – krachtig, kruidig en vol karakter. Elke zomer ontstaat op meer dan 60 Sennalpen ruim 200 ton Alpkäse, en elk kaaswiel vertelt iets over het ritme van de natuur. De koeien volgen daarbij een eeuwenoud ritme: van mei tot oktober grazen ze op weelderige weiden, waar kruiden en grassen het aroma van de melk bepalen. In de winter eten ze het luchtdroogde hooi van de dalweiden – een voeding die even eenvoudig als puur is.
Bijzonder is de zogenoemde drietrapslandbouw, die in 2011 werd opgenomen op de nationale UNESCO-lijst van immaterieel cultureel erfgoed. In het voorjaar en najaar trekken de dieren naar de Vorsäße, die op zo’n 900 meter hoogte als groene terrassen boven het dal liggen. De zomer brengen ze door op de hoogalpen, waar de lucht helder is, de kruiden aromatisch zijn en de dagen lang. Zo ontstaat een kringloop die niet alleen de kaas vormgeeft, maar ook het leven in Bregenzerwald – een harmonieus samenspel van mens, dier en natuur.