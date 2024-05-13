View of Kitzbühel with white parish church, green meadows and mountain range in background.
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Kitzbühel in Tirol
Het "Monte Carlo van de Alpen"

Historische oude stad ontmoet alpine levensstijl - zowel in de zomer als in de winter. Legendarisch Kitzbühel moet je gewoon zelf ervaren.

Wat maakt een plek echt onvergetelijk? Het is die zeldzame magie die ontstaat wanneer traditie en innovatie elkaar ontmoeten. Kitzbühel brengt dit op een unieke manier tot leven door het beste van twee werelden te combineren: een charmant bergdorp en een kosmopolitische hotspot. In de winter daagt de legendarische Streif zelfs de beste atleten ter wereld uit, terwijl 233 km aan ongerepte pistes skiërs van alle niveaus opwachten. In de zomer verandert het panorama in een netwerk van wandelpaden en vier eersteklas golfbanen tegen de achtergrond van majestueuze bergen.

De middeleeuwse oude stad, met zijn karakteristieke kleurrijke gevels, vertelt verhalen van lang vervlogen tijden, terwijl luxe hotels en prachtige boetieks modern comfort bieden. De bijnaam "Monte Carlo van de Alpen" is welverdiend. Het culturele programma van de stad omvat alles van concerten tot tentoonstellingen, terwijl de culinaire kant voor elk wat wils biedt - van restaurants met Michelinsterren tot gezellige, rustieke berghutten.

Kitzbühel is meer dan alleen een vakantiebestemming. Het is een ervaring die laat zien hoe naadloos contrasten kunnen samengaan om iets uitzonderlijks te creëren.

Korte informatie over Kitzbühel
Locatiede Kitzbüheler Alpen
Inwoners8.439 (vanaf 2024)
Hoogte 800 tot 2.000 m
Kilometers skipistes233
Opgericht in1271
Hoogste bergKitzbüheler Horn 1.996 m
Route
Evenementen

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Maak kennis met Kitzbühel

Top hoogtepunten

De Schwarzsee: een van de warmste zwemmeren in de Alpen

Wildpark Aurach: met 350 dierenbewoners

Oude binnenstad: charmant met een middeleeuws centrum

Museum Kitzbühel: de collectie van Alfons Walde

Sintersbach watervallen: uitstapbestemming in Jochberg

Hahnenkamm Race: de legendarische skiwedstrijd op de Streif

Activiteiten in Kitzbühel

Unieke plekken om te verblijven

Alpenhotel Kitzbühel aan de Schwarzsee

Relais & Chateau Hotel Tennerhof

GRAND TIROLIA Kitzbühel

Hotel HENRI Kitzbühel

A-ROSA Kitzbühel

Schlosshotel Lebenberg

Info over klimaatbescherming

Duurzame activiteiten in en rond Kitzbühel

Tussen bloeiende kruidentuinen en zoemende bloemenweiden laat Kitzbühel zien hoe ontspannen duuzaamheid kan zijn. Op de golfbaan Schwarzsee-Reith wordt zonder chemie gewerkt, en kun je honing van eigen oogst proeven. Traditioneel vakwerk zorgt voor natuurlijke paden en bruggen, terwijl de "KITZ Kulinarik"-markt regionale lekkernijen in de spotlight zet. En omdat het leidingwater drinkbaar is, kun je je flesje altijd bijvullen - helemaal zonder plastic afval.

Nog meer duurzaamheid in Kitzbühel

FAQs

Kitzbühel kreeg deze prestigieuze bijnaam dankzij de unieke combinatie van authentieke alpensfeer en kosmopolitische luxe. De regio verenigt het traditionele charme van een bergdorp met eersteklas hotels, verfijnde boetieks en een internationaal publiek, wat een sfeer van elegantie en exclusiviteit creëert.

Kitzbühel is gemakkelijk te bereiken met de trein, met directe verbindingen vanuit onder andere Wenen, Salzburg, München en Innsbruck. Drie treinstations en een uitgebreid busnetwerk zorgen ervoor dat alle dorpen in de regio eenvoudig te bereiken zijn. De dichtsbijzijnde luchthavens zijn Salzburg, Innsbruck en München, vanwaar trein- en shuttlediensten beschikbaar zijn.

  • De Hahnenkamm-race op de legendarische Streif-afdaling, een van de spectaculairste en meest uitdagende skiwedstrijden ter wereld.

  • Exclusief wintertoerisme en eersteklas skigebieden met geweldige pistes en moderne infrastructuur.

  • Zijn reputatie als mondaine hotspot voor internationale beroemdheden en high society.

  • De pittoreske oude binnenstad met kleurrijke gevels, smalle straatjes en historische gebouwen.

  • Luxueuze hotels, elegante boetieks en hoogwaardige gastronomie hebben de stad zijn reputatie gegeven als het "Monte Carlo van de Alpen".

  • Uitsztekende golfbanen en een breed aanbod aan zomeractiviteiten, zoals wandelen, mountainbiken en tennis.

  • De bijzondere mix van traditionele Tiroler traditie, internationale lifestyle en alpiene luxe.

  • Een vol evenementenkalender het hele jaar door, met sportevenementen, cultuurfestivals en sociale hoogtepunten.

Kitzbühel betovert met de perfecte mix van alpiene traditie en verfijnde flair. In de winter trekken de legendarische Streifafdaling en 233 km skipistes wintersportliefhebbers aan, terwijl fijnproevers worden getrakteerd op bekroonde gerechten in toprestaurants. In de zomer verandert de regio in een paradijs voor wandelaars en golfers, met vier exclusieve golfbanen om uit te kiezen. Het middeleeuwse stadscentrum, met zijn kleurrijke gevels, nodigt bezoekers uit om te wandelen en te snuffelen. Ervaar de echte Tiroolse gastvrijheid in een van de rustieke berghutten en proef de zelfgemaakte lokale lekkernijen. Of je nu op zoek bent naar een sportief avontuur boordevol actie of naar welverdiende ontspanning met wellness - Kitzbühel biedt onvergetelijke ervaringen in een adembenemende alpiene omgeving naar ieders smaak.

Kitzbühel: De wereldberoemde wintersporthotspot met de legendarische Streifafdaling op de Hahnenkamm maakt indruk met een elegante alpensfeer. Het pittoreske middeleeuwse stadscentrum betovert bezoekers met exclusieve boetieks en eersteklas restaurants.

Aurach: Het dorp Aurach presenteert zich als een idyllische plek met authentieke Tiroolse charme. Het is vooral bekend om zijn wildpark, waar inheemse diersoorten leven. Prachtige wandelpaden leiden door ongerepte berglandschappen en bieden onvergetelijke ontmoetingen met de natuur.

Jochberg: Het traditionele bergdorp aan de voet van de Kitzbüheler Horn onderscheidt zich met uitstekende skigebieden ver weg van de drukte. Het historische mijnerfgoed, dat dateert uit de tijd van de koper- en zilverwinning, geeft het dorp een unieke culturele betekenis.

Reith: Net buiten het bruisende Kitzbühel ligt het rustige Schwazsee, een natuurlijk veenmeer met uitstekend drinkwater. In de zomer nodigt het meer bezoekers uit om te zwemmen, terwijl het in de winter een romantische plek wordt om te schaatsen.

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