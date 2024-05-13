Montafon in Vorarlberg
Vakantie in de bergen: authentieke bergdorpen, wandelen en skiën in de Silvretta
Introduction
Het Montafon biedt een kijkje in het echte leven in de bergen van Vorarlberg. Tussen ruige bergtoppen ontdek je levendige dorpen, lokale cultuur en regionale culinaire specialiteiten.
Wildromantische plekken, perfect geprepareerde pistes en prachtige skitochten: de winter in Montafon laat de harten van bergliefhebbers sneller kloppen. De berggebieden Silvretta, Verwall en Rätikon in het zuiden van Vorarlberg imponeren met hoogtes boven de 3.000 meter, diep besneeuwde bossen en hellingen in alle moeilijkheidsgraden.
Bijna uniek in de Alpen zijn de Maisäße, die tot op vandaag behouden zijn gebleven: landbouwgebieden op hoogtes tussen 1.200 en 1.600 meter. Vroeger trok de hele familie in de zomer naar het Maisäß, daarna verder naar de alm en via het Maisäß weer terug naar het dal. Deze bijzondere vorm van alpiene landbouw en de bijbehorende levenscultuur bepalen tot op vandaag het landschap en het leven van de mensen.
Montafon in al zijn facetten
Top hoogtepunten
Sura Kees: De typische kaas van Montafon
De Montafon Sura Kees kan fris, pittig of pittig zijn. De kaasspecialiteit op basis van zure melk wordt al sinds de 12e eeuw lokaal geproduceerd. Dit betekent dat de regio Montafon een van de langste kaastradities van de Alpen heeft.
Sura Kees wordt gebruikt om Bŏlma-Nodla te maken, een dessert dat zowel hartig als zoet kan worden gegeten, of de Montafon Keesknöpfli, traditioneel geserveerd in een houten kom met appelmoes ernaast.
Unieke plekken om te verblijven
Traditionele alpenweiden in Montafon
De Maisäß - landbouwgrond op ongeveer 1.200 tot 1.600 meter boven zeeniveau - zijn een zeldzame verschijning in de Alpen. In het verleden trokken hele families in de zomer naar de Maisäß, dan verder de bergen in en via de Maisäß terug naar het dal. Deze vorm van alpiene landbouw heeft het plaatselijke leven en landschap gevormd.