Aerial view of an alpine village with church, green meadows, river and mountains in backlighting.
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Montafon in Vorarlberg
Vakantie in de bergen: authentieke bergdorpen, wandelen en skiën in de Silvretta

Tussen hoge bergtoppen ligt een dal vol almweiden, bossen en heldere rivieren. Hier komen agrarische tradities en een alpine vakantie met karakter samen.

Het Montafon biedt een kijkje in het echte leven in de bergen van Vorarlberg. Tussen ruige bergtoppen ontdek je levendige dorpen, lokale cultuur en regionale culinaire specialiteiten.

Wildromantische plekken, perfect geprepareerde pistes en prachtige skitochten: de winter in Montafon laat de harten van bergliefhebbers sneller kloppen. De berggebieden Silvretta, Verwall en Rätikon in het zuiden van Vorarlberg imponeren met hoogtes boven de 3.000 meter, diep besneeuwde bossen en hellingen in alle moeilijkheidsgraden.

Bijna uniek in de Alpen zijn de Maisäße, die tot op vandaag behouden zijn gebleven: landbouwgebieden op hoogtes tussen 1.200 en 1.600 meter. Vroeger trok de hele familie in de zomer naar het Maisäß, daarna verder naar de alm en via het Maisäß weer terug naar het dal. Deze bijzondere vorm van alpiene landbouw en de bijbehorende levenscultuur bepalen tot op vandaag het landschap en het leven van de mensen.

Info over Montafon
Ligging:In het zuiden van Vorarlberg
Inwoners:ca. 16.000 (stand 2025)
Hoogte:650 - 880 m
Wandelroutes:1.197,8 km
Fiets- en mountainbikeroutes:260 km
Via ferrata's:25
Skigebieden:6
Hoogste berg:Piz Buin: 3,312 m
Winterwandelpaden:290 km
Aankomst
Evenementen

De WildPass Montafon Brandnertal omvat verschillende winter- en zomeractiviteiten in de bergen.

Montafon in al zijn facetten

Top hoogtepunten

Hiken: Verwall, Silvretta, Rätikon en Tal

Montafon Gagla route: Hiking trail voor kinderen

Gargellen: Het hoogst gelegen bergdorp op 1.423m

Ontbijt in de bergen

Begeleide tochten: Avonturenprogramma Mountains Plus

Klimmen naast een waterval

De beroemdste schapen van Montafon

Alpenweiden en zuivelfabrieken

Rodelen op de Golm: 3 km rodelbaan

Skiën en snowboarden: Op naar de piste!

Activiteiten in Montafon

Een must in de regio

Sura Kees: De typische kaas van Montafon

De Montafon Sura Kees kan fris, pittig of pittig zijn. De kaasspecialiteit op basis van zure melk wordt al sinds de 12e eeuw lokaal geproduceerd. Dit betekent dat de regio Montafon een van de langste kaastradities van de Alpen heeft.

Sura Kees wordt gebruikt om Bŏlma-Nodla te maken, een dessert dat zowel hartig als zoet kan worden gegeten, of de Montafon Keesknöpfli, traditioneel geserveerd in een houten kom met appelmoes ernaast.

Recepten Montafon

Unieke plekken om te verblijven

Hotel Montafon

Hotel Vitalquelle Montafon

Sporthotel Silvretta Montafon

Hotel Montafon

Falkensteiner Hotel Montafon: 5* familie hotel

JUFA Hotel Montafon: 3* familie vakantie

Explorer Hotel Montafon: Sport hotel in Gaschurn

Genusshotel Vermala: 4* hotel in St. Gallenkirch

Maisäß - geliefd uit het verleden

Traditionele alpenweiden in Montafon

De Maisäß - landbouwgrond op ongeveer 1.200 tot 1.600 meter boven zeeniveau - zijn een zeldzame verschijning in de Alpen. In het verleden trokken hele families in de zomer naar de Maisäß, dan verder de bergen in en via de Maisäß terug naar het dal. Deze vorm van alpiene landbouw heeft het plaatselijke leven en landschap gevormd.

Vakantie in Montafon

FAQs

In Montafon ervaren families hoe dicht avontuur en ontspanning bij elkaar liggen.

Gezinsvriendelijke wandelingen:
Eenvoudige themaroutes zoals de Gauertaler AlpkulTour of Golmi’s Erlebniswelt.

Fietsen en e-biken:
Veel vlakke fietspaden in het dal en e-bikes met kinderzitjes of aanhangers.

Bergbanen:
Snelle toegang tot de bergen in zomer en winter – boven wachten speelplaatsen, panoramapaden en berghutten.

De Alpen van dichtbij beleven:
Koeien, geiten en paarden op de almen. Op veel berghutten en alpenboerderijen kunnen kinderen het voeren en melken van dieren van dichtbij meemaken.

Dieren-ontdekkingstrails:
Speelse stations waar kinderen meer leren over bos- en bergdieren.

Skiën met kinderen:
De skigebieden Silvretta Montafon en Golm en het skigebied op de Kristberg in Silbertal staan bekend als bijzonder gezinsvriendelijk, met brede, overzichtelijke pistes en skischolen.

Gezinsvriendelijke accommodaties:
Van vakantiewoningen en gecertificeerde familiehotels tot duurzame verblijven met het Oostenrijkse Ecolabel.

  • Schruns: De hoofdplaats van Montafon met een levendige sfeer en goede infrastructuur.

  • Tschagguns: Traditionele architectuur en een perfecte omgeving.

  • Gaschurn-Partenen: Startpunt van de Silvretta-Hochalpenstraße, perfect voor wandelingen en bergtochten.

  • Silbertal: Een geweldige plek voor natuurliefhebbers.

  • St. Gallenkirch-Gortipohl: populair bij wintersporters vanwege de vele skimogelijkheden.

  • Bartholomäberg: Historisch dorp waar gasten de authentieke Montafon cultuur kunnen beleven.

  • Vandans: Typisch bergdorp met alpine charme en wandelpaden.

  • Gargellen: Hoogste dorp van Montafon, ideaal voor skitochten en alpiene wandelingen.

Naast het bekendste skigebied Silvretta Montafon zijn er ook Gargellen, Golm, Kristberg en Silvretta-Bielerhöhe.

Montafon staat bekend om zijn bergtoppen, landelijke dorpjes en biodiversiteit:

  • Berglandschap: De imposante bergen van de Silvretta-, Rätikon- en Verwall-groep maken het dal zo bijzonder - ze bieden adembenemende uitzichten.

  • Maisäß-landschap: Historische almhutten en alpenweiden die een unieke, originele sfeer creëren.

  • Biodiversiteit: Het bergdal met zijn alpenweiden, bossen en rivieren is een natuurlijke habitat voor zeldzame vogelsoorten zoals de steenarend en beschermde heidevelden.

  • Wintersport: Montafon is een populaire bestemming voor skiërs en wintersporters in het algemeen met een breed scala aan pistes en toerski- en winterwandelpaden.

  • Wandelen, klimmen en fietsen: Talrijke wandelpaden, via ferrata's en mountainbikeroutes maken van Montafon een hotspot voor bergsportliefhebbers.

  • Traditie en cultuur: De bijzondere architectuur en tradities van Montafon zijn zeker de moeite waard.

  • Culinair genieten: Regionale specialiteiten zoals Montafon Sura Kees zijn een must voor fijnproevers.

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