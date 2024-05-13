Tussen hoge bergtoppen ligt een dal vol almweiden, bossen en heldere rivieren. Hier komen agrarische tradities en een alpine vakantie met karakter samen.

Het Montafon biedt een kijkje in het echte leven in de bergen van Vorarlberg. Tussen ruige bergtoppen ontdek je levendige dorpen, lokale cultuur en regionale culinaire specialiteiten.

Wildromantische plekken, perfect geprepareerde pistes en prachtige skitochten: de winter in Montafon laat de harten van bergliefhebbers sneller kloppen. De berggebieden Silvretta, Verwall en Rätikon in het zuiden van Vorarlberg imponeren met hoogtes boven de 3.000 meter, diep besneeuwde bossen en hellingen in alle moeilijkheidsgraden.

Bijna uniek in de Alpen zijn de Maisäße, die tot op vandaag behouden zijn gebleven: landbouwgebieden op hoogtes tussen 1.200 en 1.600 meter. Vroeger trok de hele familie in de zomer naar het Maisäß, daarna verder naar de alm en via het Maisäß weer terug naar het dal. Deze bijzondere vorm van alpiene landbouw en de bijbehorende levenscultuur bepalen tot op vandaag het landschap en het leven van de mensen.