Person running along the shore of a mountain lake at sunrise, reflection in water, mountain range in background.
  1. Homepage
  2. Destinations in Austria
  3. Regio's
  4. Obertauern

Obertauern
Het hele jaar door een avontuurlijke hotspot in de Alpen

Midden in de bergen, op de pistes of op de wandelpaden: Natuurliefhebbers worden op slag verliefd op Obertauern in het SalzburgerLand.

Als je op zoek bent naar een plek met sneeuwgarantie van november tot mei, zoek dan niet verder dan Obertauern. Dankzij de hoge ligging wordt het dorp in het SalzburgerLand jaar na jaar omgetoverd tot een levensechte versie van een sneeuwbol. Het skigebied heeft meer dan 100 km pistes, moderne liften en een apart gebied voor de kleintjes, het Bibo Bear familieskipark. Hier worden beginners in een mum van tijd profs. En als je al een ervaren skiër bent die op zoek is naar een uitdaging, ga dan naar de legendarische Gamsleiten 2 - een van de steilste pistes in Europa!

Maar Obertauern heeft meer te bieden dan alleen wintermagie. Het is net zo leuk in de zomer, vooral als je houdt van fietsen en wandelen. De regio heeft een goed ontwikkeld netwerk van paden en wegen die je door weelderige landschappen en langs sprankelende bergmeren voeren. En als het tijd is voor een pauze, is een gezellige berghut nooit ver weg.

In Obertauern beleef je elk seizoen nieuwe avonturen, waardoor het het hele jaar door een aantrekkelijke bestemming is.

Info over Obertauern
Locatie:In het zuidoosten van het SalzburgerLand
Hoogte:1,630 m
Bevolking: ca. 200 (vanaf 2024)
Kabelbaan- en liftfaciliteiten: 26
Hoogste berg:Weißeck (2.711 m)

Dankzij de hoge ligging is Obertauern een van de meest sneeuwzekere winterresorts van Oostenrijk.

De SalzburgerLand Card geeft gratis toegang tot meer dan 190 attracties in de hele provincie. De Lungau Kaart biedt extra kortingen in Obertauern en omgeving.

Obertauern in al zijn facetten

Top hoogtepunten

Johannes Waterval: Bekijk de waterval vanaf 60 m

Stoneman Taurista: Het ultieme mountainbike avontuur

Motorroute 99: Een tolvrije tocht vol geschiedenis

Ga skiën in de "Snow Bowl" van de Alpen

Tauernrunde: 100 km dromerige pistes

Activiteiten in Obertauern

Wintersport in Obertauern

Obertauern is de plek waar de winter zich thuis voelt. Skiën tot april is gemakkelijk mogelijk. En zes moderne liften zorgen ervoor dat iedereen snel de bergen en de volgende piste op kan.

Voor een verfrissingspauze ga je naar de gezellige skihutten. En als je je moedig voelt, daag jezelf dan uit op de 45 graden Gamsleiten 2. Degenen die net beginnen worden goed verzorgd in Obertauern's skischolen, en de kleintjes onder hen zullen dol zijn op de mascotte van het skigebied Bobby als hun cheerleader.

Natuurlijk houdt de pret niet op als de zon onder is. Meng je onder de medeskiërs in de après-ski bars en dans de hele nacht door!

"Help! The Beatles in Obertauern

In maart 1965 gebeurde er iets heel bijzonders in Obertauern: The Beatles, destijds de grootste band ter wereld, kwamen naar het slaperige bergdorpje om scènes op te nemen voor hun film "Help!". Het bezoek zette Obertauern meteen op de kaart voor muziekfans uit de hele wereld - en maakt het dorp tot op de dag van vandaag een trekpleister voor Beatles-fans.

in 2025 is het 60 jaar geleden dat de film "Help!" werd opgenomen en Obertauern heeft een hele reeks evenementen gepland voor fans, met concerten, filmavonden en tentoonstellingen.

Het jubileumprogramma
Skiën en klimaatverandering

Hoe minimaliseer je je ecologische voetafdruk?

  • Kies voor duurzame skigebieden

  • Boek eco-gecertificeerde hotels

  • Breng je wintervakantie door op een biologische boerderij

  • Plan je treinreis

  • Gebruik duurzame vervoersmiddelen in het skigebied

  • Huur milieuvriendelijk skimateriaal

  • Blijf op de piste (in het belang van de natuur)!

  • Geniet van regionaal, seizoensgebonden en biologisch eten

  • Probeer langzame winteractiviteiten

Duurzame wintervakantie

Tips voor overnachtingen

Edelweiss

Ski's aan en gaan: Het 4*S Sporthotel Edelweiss ligt direct aan de piste. Hier ontmoet alpine comfort wellness, fitness en plezier.

Hotel Edelweiss

Enzian

Ervaar 4-sterren voorzieningen en pure levensvreugde. Of je nu komt om te ontspannen, actief te zijn of voor een mix van beide, hier ben je aan het juiste adres. Alleen volwassenen!

Hotel Enzian

Manggei

Traditionele architectuur en modern design gaan hier hand in hand met de natuur en creëren een unieke vakantiebelevenis op 1.776 m hoogte.

Designhotel Manggei

FAQs

Obertauern is een populair vakantieoord in het Oostenrijkse SalzburgerLand. Het ligt in de Radstädter Tauern en strekt zich uit over de gemeenten Untertauern en Tweng. Het resort ligt op een hoogte van ongeveer 1.640 tot 2.526 meter en staat bekend om zijn sneeuwzekere pistes en brede scala aan recreatieve activiteiten.

Obertauern geldt als sneeuwzeker om de volgende drie redenen:

  1. Geografische ligging: Obertauern ligt aan de noordelijke rand van de Alpen, waar het over het algemeen meer sneeuwt dan in andere delen van de Alpen.

  2. Hoogte: Obertauern is met 1.640 tot 2.526 meter het hoogst gelegen wintersportgebied in het SalzburgerLand.

  3. Topografie: Het skigebied ligt in een bekkenachtige formatie die bekend staat als een "sneeuwkom". Dit terrein is gunstig voor sneeuwval.

Winteractiviteiten in Obertauern:

  1. Skiën en snowboarden: Obertauern biedt meer dan 100 km aan pistes en wordt beschouwd als een van de sneeuwzekerste skigebieden van Oostenrijk.

  2. Langlaufen: Vijf langlaufloipes van 6 tot 23 km lang beginnen direct in het dorp, met extra loipes in de hele regio.

  3. Sneeuwschoenwandelen en winterwandelen: Begeleide sneeuwschoenwandelingen zijn een geweldige manier om het winterlandschap buiten de pistes te verkennen.

  4. Rodelen: De rodelbaan op de Gnadenalm is 1,5 km lang en verlicht, waardoor het zowel overdag als 's avonds een leuke gezinsactiviteit is.

  5. Ritten met de paardenslee: Maak een tocht door het besneeuwde landschap.

Zomeractiviteiten in Obertauern:

  1. Wandelen: Obertauern heeft talloze wandelroutes voor alle niveaus, inclusief tochten naar de indrukwekkende bergmeren en watervallen.

  2. Mountainbiken: Dankzij de verschillende paden en routes is Obertauern een populaire bestemming voor mountainbikers.

  3. Raften: Avonturiers kunnen begeleide tochten boeken in de omliggende wateren.

  4. Golfen: Er zijn verschillende golfbanen in de buurt, ook in de schilderachtige omgeving.

  5. Zwemmen meren zoals de Krummschnabelsee en de Grünwaldsee hebben als bonus uitzicht op de bergen.

Misschien ook interessant voor jou

Ontdek het beste van Oostenrijk

Abbonneer je nu op onze nieusbrief voor exclusieve aanbiedingen en tips:

  • Insider tips voor jouw volgende vakantie

  • Culinaire hoogtepunten en recepten

  • Unieke evenementen

  • Actueel reisaanbod en specials