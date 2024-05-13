Obertauern
Het hele jaar door een avontuurlijke hotspot in de Alpen
Introduction
Als je op zoek bent naar een plek met sneeuwgarantie van november tot mei, zoek dan niet verder dan Obertauern. Dankzij de hoge ligging wordt het dorp in het SalzburgerLand jaar na jaar omgetoverd tot een levensechte versie van een sneeuwbol. Het skigebied heeft meer dan 100 km pistes, moderne liften en een apart gebied voor de kleintjes, het Bibo Bear familieskipark. Hier worden beginners in een mum van tijd profs. En als je al een ervaren skiër bent die op zoek is naar een uitdaging, ga dan naar de legendarische Gamsleiten 2 - een van de steilste pistes in Europa!
Maar Obertauern heeft meer te bieden dan alleen wintermagie. Het is net zo leuk in de zomer, vooral als je houdt van fietsen en wandelen. De regio heeft een goed ontwikkeld netwerk van paden en wegen die je door weelderige landschappen en langs sprankelende bergmeren voeren. En als het tijd is voor een pauze, is een gezellige berghut nooit ver weg.
In Obertauern beleef je elk seizoen nieuwe avonturen, waardoor het het hele jaar door een aantrekkelijke bestemming is.
Dankzij de hoge ligging is Obertauern een van de meest sneeuwzekere winterresorts van Oostenrijk.
De SalzburgerLand Card geeft gratis toegang tot meer dan 190 attracties in de hele provincie. De Lungau Kaart biedt extra kortingen in Obertauern en omgeving.
Obertauern in al zijn facetten
Top hoogtepunten
Wintersport in Obertauern
Obertauern is de plek waar de winter zich thuis voelt. Skiën tot april is gemakkelijk mogelijk. En zes moderne liften zorgen ervoor dat iedereen snel de bergen en de volgende piste op kan.
Voor een verfrissingspauze ga je naar de gezellige skihutten. En als je je moedig voelt, daag jezelf dan uit op de 45 graden Gamsleiten 2. Degenen die net beginnen worden goed verzorgd in Obertauern's skischolen, en de kleintjes onder hen zullen dol zijn op de mascotte van het skigebied Bobby als hun cheerleader.
Natuurlijk houdt de pret niet op als de zon onder is. Meng je onder de medeskiërs in de après-ski bars en dans de hele nacht door!
"Help! The Beatles in Obertauern
In maart 1965 gebeurde er iets heel bijzonders in Obertauern: The Beatles, destijds de grootste band ter wereld, kwamen naar het slaperige bergdorpje om scènes op te nemen voor hun film "Help!". Het bezoek zette Obertauern meteen op de kaart voor muziekfans uit de hele wereld - en maakt het dorp tot op de dag van vandaag een trekpleister voor Beatles-fans.
in 2025 is het 60 jaar geleden dat de film "Help!" werd opgenomen en Obertauern heeft een hele reeks evenementen gepland voor fans, met concerten, filmavonden en tentoonstellingen.
Hoe minimaliseer je je ecologische voetafdruk?
Kies voor duurzame skigebieden
Boek eco-gecertificeerde hotels
Breng je wintervakantie door op een biologische boerderij
Plan je treinreis
Gebruik duurzame vervoersmiddelen in het skigebied
Huur milieuvriendelijk skimateriaal
Blijf op de piste (in het belang van de natuur)!
Geniet van regionaal, seizoensgebonden en biologisch eten
Probeer langzame winteractiviteiten
Tips voor overnachtingen
Edelweiss
Ski's aan en gaan: Het 4*S Sporthotel Edelweiss ligt direct aan de piste. Hier ontmoet alpine comfort wellness, fitness en plezier.
Enzian
Ervaar 4-sterren voorzieningen en pure levensvreugde. Of je nu komt om te ontspannen, actief te zijn of voor een mix van beide, hier ben je aan het juiste adres. Alleen volwassenen!
Manggei
Traditionele architectuur en modern design gaan hier hand in hand met de natuur en creëren een unieke vakantiebelevenis op 1.776 m hoogte.