Saalbach Hinterglemm
365 dagen per jaar actieve vakantie
Introduction
Saalbach Hinterglemm is de ultieme bestemming in de Alpen voor spannende outdooravonturen te midden van adembenemend natuurschoon.
In de winter biedt het Skicircus Saalbach Hinterglemm Leogang Fieberbrunn meer dan 270 kilometer aan pistes, perfect om te skiën en snowboarden. In de zomer wacht je 400 kilometer aan wandel- en mountainbikeroutes, samen met een klimparcours en een springtoren. En er is meer - de regio staat ook bekend om zijn gezinsvriendelijke aanbod.
Met wellnessfaciliteiten, gezellige berghutten, regionale gerechten en de beroemde ontspannen en relaxte sfeer heeft Saalbach Hinterglemm alles wat je nodig hebt voor een actieve en toch ontspannen vakantie.
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Maak kennis met Saalbach Hinterglemm
Top hoogtepunten
Mountainbiken in Saalbach Hinterglemm
Rijd de berg op en geniet van het adembenemende Alpenpanorama: De regio Saalbach Hinterglemm Leogang Fieberbrunn is een mountainbikeparadijs dat niets te wensen overlaat. Met meer dan 70 kilometer aan lijnen en paden en negen liften verspreid over zeven bergen is het de grootste fietsregio van Oostenrijk. Toerliefhebbers kunnen ook een uitgebreid netwerk van 400 kilometer aan paden verkennen.
Een hoogtepunt is het naburige Bikepark Leogang dat alles biedt, van natuurlijke bergpaden tot spectaculaire freerideroutes. De Riders Playground, met een oppervlakte van 10.000 vierkante meter, is een van de grootste beginnersfietsparken van Europa en biedt een veilige ruimte voor kinderen en volwassenen om te oefenen en nieuwe uitdagingen aan te gaan.
Skiën in Saalbach Hinterglemm Leogang Fieberbrunn
Zonneschijn, poedersneeuw en perfect geprepareerde pistes: Met ongeveer 270 kilometer aan pistes is het Skicircus Saalbach Hinterglemm Leogang Fieberbrunn een van de grootste skigebieden van Oostenrijk. Met 70 liften, talloze snowparks en spannende nachtafdalingen en freestylebanen biedt het eindeloze variatie voor zowel skiërs als snowboarders. Ook voor gezinnen is er genoeg te beleven, met spannende activiteiten voor kleine pisteverkenners, beginnende racers en toekomstige carvingkampioenen!
Unieke plekken om te verblijven
Duurzaamheid in Saalbach Hinterglemm
Saalbach Hinterglemm zet zich in voor duurzaamheid en pakt uitdagingen en initiatieven transparant aan. De focus ligt op ecologische, sociale en economische aspecten, geleid door de "Green Road" - een stapsgewijze aanpak voor een verantwoordelijke toekomst voor mens en natuur.
De regio werkt voortdurend aan de verduurzaming van haar infrastructuur, energievoorziening, mobiliteit en afvalbeheer, met als doel de leefomgeving voor de komende generaties bewust en duurzaam vorm te geven.