Mountainbike-uitdaging en wandelparadijs in de zomer, ontspannen skicircus in de winter: Saalbach Hinterglemm is een mix van adembenemende natuur en outdooractiviteiten.

Saalbach Hinterglemm is de ultieme bestemming in de Alpen voor spannende outdooravonturen te midden van adembenemend natuurschoon.

In de winter biedt het Skicircus Saalbach Hinterglemm Leogang Fieberbrunn meer dan 270 kilometer aan pistes, perfect om te skiën en snowboarden. In de zomer wacht je 400 kilometer aan wandel- en mountainbikeroutes, samen met een klimparcours en een springtoren. En er is meer - de regio staat ook bekend om zijn gezinsvriendelijke aanbod.

Met wellnessfaciliteiten, gezellige berghutten, regionale gerechten en de beroemde ontspannen en relaxte sfeer heeft Saalbach Hinterglemm alles wat je nodig hebt voor een actieve en toch ontspannen vakantie.