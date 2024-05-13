Neustift in de Stubaier Gletscher

Een populaire plek om te skiën en bergbeklimmen, met bergtoppen en loipes zoals de Stubaier Höhenweg. Hoogtepunten in de winter zijn het skigebied Elfer, met de langste natuurlijke rodelbaan van Tirol.

Fulpmes

De Schlick 2000 gondelbaan brengt bezoekers naar de Kreuzjoch top met panoramisch uitzicht, perfect voor zomerwandelen, klimmen en paragliden. In de winter biedt het toppistes, sneeuwschoenpaden, rodelbanen en langlaufen.

Telfes

Schlick 2000 biedt activiteiten voor zowel zomer als winter. Winterwandelpaden en het nabijgelegen skigebied blijven populair tot Pasen. De Stubaitalbahn verbindt Telfes met Innsbruck.

Mieders

Centraal gelegen op de Serlesberg, met wandel- en mountainbikeroutes en een zomerrodelbaan. In de winter worden skiën, rodelen en winterwandelen topactiviteiten.

Schönberg

Dit charmante dorp op 1.026 meter hoogte is ideaal om te wandelen en mountainbiken. In de winter zijn verlichte rodelbanen en skigebieden zoals Hochserles en Schlick 2000 dichtbij.