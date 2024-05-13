Waterfall in forested mountain landscape, wildflower meadow in foreground, snow-capped peak in background.
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Stubaital in Tirol
Fascinatie voor de Stubaier Gletsjer het hele jaar door: skiën en langlaufen, MTB en de Stubaier Höhenweg

Het gletsjerskigebied en wandelparadijs in het Stubaital, in de Schlick 2000, met watervallen en drieduizenders, is het hele jaar door bereikbaar met de Elferbahnen.

Wie het Stubaital in Tirol bezoekt, duikt in een wereld van water, rots en gletsjers. Omgeven door meer dan 100 drieduizenders en ruisende bergbeken staat het dal bekend om zijn natuurschoon. Outdoor-hoogtepunten wachten in zomer én winter – van wandelingen op de Stubaier Höhenweg over tochten in het Bikepark Schlick 2000 tot razendsnelle afdaling met de slee. De alpiene natuurwonderen zijn bijzonder gemakkelijk bereikbaar, want de Elferbahnen brengen je rechtstreeks naar het hooggebergte. Aan het einde van het dal verheft zich de Stubaier Gletsjer – het grootste gletsjerskigebied van Oostenrijk, gelegen op een hoogte van meer dan 3.200 meter. De hellingen zijn van oktober tot juni bedekt met sneeuw en bieden volop mogelijkheden voor skivakantie, langlaufen en familieavonturen. Met de Stubai Super Card zijn bergbanen, bussen en tal van vrijetijdsbelevenissen in het hele dal flexibel te gebruiken – perfect om het Stubaital in al zijn facetten te ontdekken.

Info over het Stubaital
Locatie:Hoofddal van de Stubaier Alpen in Tirol
Toppen van drieduizend meter:107
Stubaier kabelbanen:4
Vakantiedorpen:5
Hoogste punt:3.212m boven zeeniveau (bergstation Wildspitzlift)
Beste tijd om te bezoeken
Het hele jaar door
Ideaal voor
Families, Solo Traveler, Couples en Friends

Met de Stubaier Super Kaart krijg je gratis kaartjes voor talloze belevenissen: Gratis reizen met de Stubaier kabelbanen en het openbaar vervoer en gratis toegang tot binnen- en buitenzwembaden.

Het Stubaital vanuit alle perspectieven

Top hoogtepunten

Grawa waterval: Barrièrevrij diep ademhalen

Stubaier Höhenweg: 6.000 hoogtemeters in 8 dagen

Stubaier Sunnenseit'n Trail: 16 km lange hardloopuitdaging

Cultuur in het Stubaital: Traditie en vakmanschap

Top van Tirol: Uitkijkplatform op 3.210 meter

Langlaufen: Perfect loipennetwerk

Stubaier gletsjer: Sneeuwzeker en gezinsvriendelijk

Schlick 2000: Ski- en wandelcentrum in de Tiroolse Alpen

Rodelen in Stubaital: Tirols grootste rodelarena

Activiteiten in het Stubaital

Specialiteit van de lokale eetcultuur

Stubaier Kiachl

Stubaier Kiachl werden traditioneel geserveerd door boerinnen op feestelijke dagen zoals oogstfeesten of kerkelijke verjaardagen. Dit klassieke gistgebak, trendy in de winter en bij speciale gelegenheden, wordt al generaties lang gesmaakt. Het recept is door de jaren heen doorgegeven en is een symbool geworden van de regionale eetcultuur. Oorspronkelijk waren Kiachl een zeldzaamheid, omdat bakken in heet vet zelden mogelijk was.

Tegenwoordig worden Kiachl vers bereid op markten en festivals, zoet met poedersuiker en lingonbessen of hartig met wildragout en rode kool, waardoor de smaak en traditie van de Tiroolse keuken levend wordt gehouden.

Kiachl recept

Unieke plekken om te verblijven

5-sterren Relais & Châteaux Spa Hotel Jagdhof

Alpen- en wellnessresort Stubaierhof

Natuur Resort Alpeiner

Wellness en ontspanning Hotel Milderer Hof

Milieubewustzijn en inclusief

Duurzaam en toegankelijk Stubaier Gletsjer

Duurzaamheid bij de Stubaier Gletsjer

De Stubaier Gletsjer verbindt wintersport met milieubewustzijn: skipasshouders maken gratis gebruik van het openbaar vervoer, de regio zet in op e-mobiliteit en alle kabelbanen draaien op 100% groene stroom. Meer dan twee derde van de Stubaier Alpen staat onder natuurbescherming – zo is skivermaak in harmonie met de natuur mogelijk.

Toegankelijk skibeleven

Mensen met een mobiliteitsbeperking kunnen rekenen op comfortabel skivermaak: de 3S Eisgratbahn maakt instap op begane grond mogelijk, parkeerplaatsen voor mensen met een beperking liggen direct bij de dalstation, en liften en restaurants zijn drempelvrij toegankelijk. Inclusie in de Alpen – de gletsjer als beleving voor iedereen!

DuurzaamheidToegankelijkheid

FAQs

Neustift in de Stubaier Gletscher
Een populaire plek om te skiën en bergbeklimmen, met bergtoppen en loipes zoals de Stubaier Höhenweg. Hoogtepunten in de winter zijn het skigebied Elfer, met de langste natuurlijke rodelbaan van Tirol.

Fulpmes
De Schlick 2000 gondelbaan brengt bezoekers naar de Kreuzjoch top met panoramisch uitzicht, perfect voor zomerwandelen, klimmen en paragliden. In de winter biedt het toppistes, sneeuwschoenpaden, rodelbanen en langlaufen.

Telfes
Schlick 2000 biedt activiteiten voor zowel zomer als winter. Winterwandelpaden en het nabijgelegen skigebied blijven populair tot Pasen. De Stubaitalbahn verbindt Telfes met Innsbruck.

Mieders
Centraal gelegen op de Serlesberg, met wandel- en mountainbikeroutes en een zomerrodelbaan. In de winter worden skiën, rodelen en winterwandelen topactiviteiten.

Schönberg
Dit charmante dorp op 1.026 meter hoogte is ideaal om te wandelen en mountainbiken. In de winter zijn verlichte rodelbanen en skigebieden zoals Hochserles en Schlick 2000 dichtbij.

De vijf dorpen Schönberg, Mieders, Telfes, Fulpmes en Neustift in het Stubaital liggen op ongeveer 1.000 meter boven zeeniveau. De Zuckerhütl is met 3.507 meter de hoogste berg in de regio.

Het Stubaital biedt tal van activiteiten:

In de zomer

  • Wandelen en bergbeklimmen

  • Fietsen en mountainbiken

  • Klimmen

  • Zomerrodelen

  • Paragliding

  • Wandelen op natuurpaden

In de winter

  • Skiën en snowboarden

  • Langlaufen

  • Winterwandelen

  • Sneeuwschoenwandelen

  • Rodelen op natuurlijke rodelbanen

  • Schaatsen

  • Skitochten

Het Stubaital is omgeven door meer dan 100 drieduizenders en herbergt Oostenrijks grootste gletsjerskigebied op meer dan 3.200 meter hoogte. De regio biedt spectaculaire watervallen, bergbeken en het hele jaar door outdoor-activiteiten.

De Stubai Super Card is een gratis alles-in-één kaart voor de zomervakantie in het Stubaital. Ze omvat dagelijkse ritten met alle bergbanen, vrij gebruik van bus en Stubaitalbahn, gratis toegang tot zwembaden, één gratis rit per week met de zomerslee, en tal van kortingen bij attracties, sport en cultuur.

Stubaier Kiachl zijn een traditioneel Tirools gistgebak dat vroeger werd geserveerd bij bijzondere gelegenheden zoals oogstdankfeest of kerkwijding. Ze worden zoet geserveerd met poedersuiker en veenbessen, of hartig met wildragout.

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