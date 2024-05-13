White pedestrian bridge over river at sunset with church tower and mountains in background, Villach
  1. Homepage
  2. Destinations in Austria
  3. Regio's
  4. Villach

Villach - Faakmeer - Ossiacher See
Uitzicht op de bergen, flair van de stad en zuidelijke lichtheid

Meren, bergen en stadsleven - in Villach gaan natuur en stedelijke flair hand in hand. Een rustige regio die een blijvende indruk achterlaat.

Of het nu gaat om zomerdagen aan het turquoise Faakmeer of wintersport op de schilderachtige Gerlitzen Alpe - de regio Villach - Faakmeer - Ossiachmeer biedt natuurlijke variatie en een ontspannen, zuidelijke sfeer.

Kristalheldere meren, goed onderhouden fiets- en wandelpaden, charmante stadjes en gemakkelijke toegang tot de natuur geven vorm aan de lokale manier van leven. In de winter bieden kuuroorden, winterwandelpaden en gezinsvriendelijke skigebieden zowel activiteit als ontspanning - en dat alles in een uitzonderlijk mild, zonnig klimaat.

Snelle informatie over de regio
Inwoners:65.600 (vanaf januari 2024)
Locatie: In de provincie Karinthië
Oppervlakte:1.009,29 km²
Meters boven zeeniveau: 501 meter
Lokale berg:Dobratsch (2.166 m)

Je ontvangt de Erlebnis Kaart van je gastheren in de regio. Afhankelijk van het seizoen kun je hiermee gratis of tegen gereduceerd tarief excursies en activiteiten beleven.

Maak kennis met de regio Villach

Top hoogtepunten

Villach: Een stad gemaakt om te wandelen

Meer van Faak: Spring in het turkooisblauwe water

Ossiacher See: Watersport en ontspanning

Natuurpark Dobratsch: Indrukwekkende uitzichten

Thermen Kärnten: Avonturenparadijs voor waterratten

Abdij Ossiach: Een plek vol geschiedenis

Kasteel Landskron: Een dag in de middeleeuwen

Activiteiten in en rond de regio Villach

Unieke plekken om te verblijven

Voco Villach

harry's huis Villach

Hotel Feuerberg

Berg Resort Feuerberg

Karnerhof

Hoteldorf Schönleitn

Info klimaatbescherming

Vakantie zonder auto

Geen auto nodig: In de regio Villach - Faakmeer - Ossiacher Meer kun je ontspannen en milieuvriendelijk op vakantie. Met de lokale trein, bus of een van de vele pendeldiensten - wie gebruik maakt van het openbaar vervoer heeft het hele jaar door een goede verbinding. De afstanden zijn kort, de dienstregelingen goed gepland en de uitzichten verrassend mooi. Zelfs hier komen wordt een deel van de ervaring - een zachte introductie in een langzamer tempo en een meer bewuste manier van reizen.

Autovrije vakantieAankomst

FAQs

Of het nu zomerdagen zijn aan het turquoise Faakmeer of winterdagen op de Gerlitzen Alpe - de regio Villach - Faakmeer - Ossiache meer is in elk seizoen vol leven. Wandelpaden, fietsroutes en zwemmeren ontmoeten schilderachtige skigebieden, winterwandelingen en thermale baden. De historische oude stad van Villach voegt een vleugje stedelijke charme en zuidelijke flair toe. Villach Carnaval en Villach Kirchtag zijn de hoogtepunten van de regio.

Hier vind je een overzicht van de steden en dorpen in de regio Villach - Faakmeer - Ossiachmeer.

Alle plaatsen van de regio

De toren van de parochiekerk van Villach is met 94 meter de hoogste kerktoren van Karinthië. Het onderste deel stamt uit de middeleeuwen en de toren is opengesteld voor bezoekers als uitkijkplatform.

De kerktoren van de parochiekerk

Misschien ook interessant voor jou

Ontdek het beste van Oostenrijk

Abbonneer je nu op onze nieusbrief voor exclusieve aanbiedingen en tips:

  • Insider tips voor jouw volgende vakantie

  • Culinaire hoogtepunten en recepten

  • Unieke evenementen

  • Actueel reisaanbod en specials