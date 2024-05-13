Meren, bergen en stadsleven - in Villach gaan natuur en stedelijke flair hand in hand. Een rustige regio die een blijvende indruk achterlaat.

Of het nu gaat om zomerdagen aan het turquoise Faakmeer of wintersport op de schilderachtige Gerlitzen Alpe - de regio Villach - Faakmeer - Ossiachmeer biedt natuurlijke variatie en een ontspannen, zuidelijke sfeer.

Kristalheldere meren, goed onderhouden fiets- en wandelpaden, charmante stadjes en gemakkelijke toegang tot de natuur geven vorm aan de lokale manier van leven. In de winter bieden kuuroorden, winterwandelpaden en gezinsvriendelijke skigebieden zowel activiteit als ontspanning - en dat alles in een uitzonderlijk mild, zonnig klimaat.