Ruins of Aggstein castle on forested rocks above the Danube in Wachau, hills in morning light.
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De Wachau vallei
Wijngaarden, abrikozenbloesem en de Donau als levensader

Glooiende wijngaarden, historische stadjes en een levendige wijntavernecultuur: De Wachau, die op de UNESCO-lijst staat, wordt geroemd als een van de mooiste rivierdalen.

In de Wachau stroomt de Donau tussen eeuwenoude, steile wijngaarden en versmelt spectaculaire natuur met geschiedenis - een kwaliteit die de stad het UNESCO Werelderfgoed status heeft gekregen. De regio staat bekend om zijn Wachauer abrikozen en wijnterrassen die Riesling en Grüner Veltliner produceren. De tijd lijkt hier langzamer te gaan.

Een bezoek aan een traditionele wijnbar met huisgemaakte specialiteiten, uitstekende lokale wijnen en uitzicht op de Donau zorgt voor een onvergetelijke dag. Culturele hoogtepunten zoals kasteelruïnes, Abdij van Melk en dorpen zoals Dürnstein en Weißenkirchen dragen bij aan de kalme, tijdloze aantrekkingskracht van het gebied.

Info over de Wachau
Locatie:Ongeveer 1 uur met de trein vanaf Wenen
Wijngaardgebied:Ca. 1.400 hectare
Wijnbouwers:Ca. 650
Dorpen:Melk, Spitz an der Donau, Dürnstein, Weißenkirchen in der Wachau, Krems an der Donau
Hoogte 200 m

De Wachau werd in 2000 uitgeroepen tot UNESCO-werelderfgoed. Het unieke cultuurlandschap is ontstaan uit een harmonieuze mix van natuur en eeuwenlange menselijke cultivering.

Niederösterreich KAART: Gratis toegang tot ongeveer 350 excursiebestemmingen.

Maak kennis met de Wachau vallei

Top hoogtepunten

Dürnstein: Ruïnes, abdij en een pittoresk dorpje

Abdij Melk: Een prachtig barok meesterwerk

Weissenkirchen: Grootste wijngemeente in de Wachau

Krems an der Donau: Ontdek het historische stadje

Wijnlokalen en hun cultuur

Boottocht: Een comfortabele manier om de regio te ontdekken

Bezoek de benedictijnenabdij van Göttweig

Donau fietspad: Langs de op een na langste rivier van Europa

Abrikozenbloesem: Een hoogtepunt in de lente

Activiteiten in de Wachau vallei

Zoete kleine vrucht

Interessante feiten over de Wachauer abrikoos

De Wachauer abrikoos is zo uniek dat hij beschermd is als zijn eigen merk. Met zijn mollige vorm, zoete, sappige smaak en kenmerkende aroma schittert hij vooral in jam, likeur en luchtige abrikozenknoedels. Het klimaat, de bodem en de eeuwenlange teelt dragen ertoe bij dat de abrikoos hier in de Wachau zo goed gedijt. Het bloeiseizoen van de abrikozen is een natuurspektakel: de knoppen gaan open en onthullen sneeuwwitte, geurige bloemen, waardoor de Wachau verandert in een zee van wit.

Wachauer abrikoos
De wijnkant van de Wachau vallei

Ideale omstandigheden voor heerlijke wijnen

Met een mild klimaat door de nabijgelegen Donau, zonovergoten hellingen, koele nachten en oude rotsachtige bodems is de Wachau perfect geschikt voor wijnbouw. Witte wijnen gedijen hier goed, vooral op hellingen zoals de 1000-Eimerberg en de wijngaarden van Domäne Wachau. De Grüner Veltliners en Rieslings uit de regio staan ver buiten Oostenrijk hoog aangeschreven. Lokale wijnmakers zijn bijzonder trots op Steinfeder, Federspiel en Smaragd - drie vooraanstaande, geregistreerde merken uit Wachau. Bezoekers kunnen de wijnen proeven in traditionele wijnlokalen en plaatselijke wijnmakerijen. De Wachauer wijnherfst is vooral mooi wanneer het zonlicht de wijngaarden - en de wijn in je glas - in een gouden gloed zet.

Domein Wachau

Top evenementen

Abrikozenbloesem in de Wachau vallei

In de lente is de Wachau op zijn mooist - een belevenis.

Abrikozenbloesem

Zonnewendefeest Wachau-Nibelungengau-Kremstal

Vuurwerk en duizenden lichtjes weerspiegeld in de Donau: De zonnewende wordt op een speciale manier gevierd - ook vanaf een boot.

Zonnewendefeest

Glatt & Verkehrt Festival

Het jaarlijkse festival combineert volksmuziek met moderne invloeden op unieke locaties zoals wijnmakerijen, kasteelruïnes en kerken.

Glatt & Verkehrt Festival

Wachau Wijn Lente

De wijnbouwregio's vieren wijn met proeverijen en een cultureel programma.

Wachauer wijnbron

Marathon Wachau

Een spektakel voor iedereen die door de Wachau wil rennen of gewoon wil kijken.

Marathon Wachau

Unieke plekken om te verblijven

Steigenberger Hotel & Spa Krems

Hotel Schloss Dürnstein

Wijnmakerij Holzapfel

Info over klimaatbescherming

Wat is het LIFE-project in de Wachau-vallei?

Meer dan 100 jaar geleden werden langs de Wachau langgerekte dijken met jaagpaden aangelegd, waardoor grindbanken en ondiepe oevers verdwenen die cruciaal zijn voor veel Donau-vissoorten en watervogels.

Door renaturatie als onderdeel van het LIFE-project is het natuurlijke karakter van de rivier hersteld. Vissen en vogels hebben nu weer meer habitats en fietsers en wandelaars kunnen genieten van een authentieker Donaulandschap.

LIFE project Wachau

FAQs

Opmerkelijke plaatsen in de Wachau zijn onder andere:

  • Melk: Bekend om de barokke Melkabdij, een van Europa's meest indrukwekkende kloostergebouwen.

  • Spitz aan de Donau: Een charmant wijndorp, beroemd om de Tausendeimerberg, een wijngaard met steile terrassen.

  • Dürnstein: Bekend om de ruïnes van kasteel Dürnstein, waar Richard Leeuwenhart in de middeleeuwen gevangen werd gehouden. De stad is een populaire toeristische bestemming met pittoreske steegjes.

  • Weißenkirchen in de Wachau: Een wijnbouwcentrum omringd door terrasvormige wijngaarden en historische kerken.

  • Krems aan de Donau: Een van de oudste steden van Oostenrijk, met een levendige culturele scene, inclusief musea en festivals.

De steden en dorpen in de Wachau staan bekend om hun culturele schatten, van middeleeuwse kasteelruïnes tot barokke stadscentra en een bloeiende hedendaagse kunstscene. Hoogtepunten zijn onder andere het Donaufestival in Krems, het Glatt & Verkehrt Festival in Spitz, het Zomerspelen in Melk en de Kunsthalle Krems.

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