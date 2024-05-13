Glooiende wijngaarden, historische stadjes en een levendige wijntavernecultuur: De Wachau, die op de UNESCO-lijst staat, wordt geroemd als een van de mooiste rivierdalen.

In de Wachau stroomt de Donau tussen eeuwenoude, steile wijngaarden en versmelt spectaculaire natuur met geschiedenis - een kwaliteit die de stad het UNESCO Werelderfgoed status heeft gekregen. De regio staat bekend om zijn Wachauer abrikozen en wijnterrassen die Riesling en Grüner Veltliner produceren. De tijd lijkt hier langzamer te gaan.

Een bezoek aan een traditionele wijnbar met huisgemaakte specialiteiten, uitstekende lokale wijnen en uitzicht op de Donau zorgt voor een onvergetelijke dag. Culturele hoogtepunten zoals kasteelruïnes, Abdij van Melk en dorpen zoals Dürnstein en Weißenkirchen dragen bij aan de kalme, tijdloze aantrekkingskracht van het gebied.