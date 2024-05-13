De Wachau vallei
Wijngaarden, abrikozenbloesem en de Donau als levensader
Introduction
In de Wachau stroomt de Donau tussen eeuwenoude, steile wijngaarden en versmelt spectaculaire natuur met geschiedenis - een kwaliteit die de stad het UNESCO Werelderfgoed status heeft gekregen. De regio staat bekend om zijn Wachauer abrikozen en wijnterrassen die Riesling en Grüner Veltliner produceren. De tijd lijkt hier langzamer te gaan.
Een bezoek aan een traditionele wijnbar met huisgemaakte specialiteiten, uitstekende lokale wijnen en uitzicht op de Donau zorgt voor een onvergetelijke dag. Culturele hoogtepunten zoals kasteelruïnes, Abdij van Melk en dorpen zoals Dürnstein en Weißenkirchen dragen bij aan de kalme, tijdloze aantrekkingskracht van het gebied.
De Wachau werd in 2000 uitgeroepen tot UNESCO-werelderfgoed. Het unieke cultuurlandschap is ontstaan uit een harmonieuze mix van natuur en eeuwenlange menselijke cultivering.
Maak kennis met de Wachau vallei
Top hoogtepunten
Interessante feiten over de Wachauer abrikoos
De Wachauer abrikoos is zo uniek dat hij beschermd is als zijn eigen merk. Met zijn mollige vorm, zoete, sappige smaak en kenmerkende aroma schittert hij vooral in jam, likeur en luchtige abrikozenknoedels. Het klimaat, de bodem en de eeuwenlange teelt dragen ertoe bij dat de abrikoos hier in de Wachau zo goed gedijt. Het bloeiseizoen van de abrikozen is een natuurspektakel: de knoppen gaan open en onthullen sneeuwwitte, geurige bloemen, waardoor de Wachau verandert in een zee van wit.
Ideale omstandigheden voor heerlijke wijnen
Met een mild klimaat door de nabijgelegen Donau, zonovergoten hellingen, koele nachten en oude rotsachtige bodems is de Wachau perfect geschikt voor wijnbouw. Witte wijnen gedijen hier goed, vooral op hellingen zoals de 1000-Eimerberg en de wijngaarden van Domäne Wachau. De Grüner Veltliners en Rieslings uit de regio staan ver buiten Oostenrijk hoog aangeschreven. Lokale wijnmakers zijn bijzonder trots op Steinfeder, Federspiel en Smaragd - drie vooraanstaande, geregistreerde merken uit Wachau. Bezoekers kunnen de wijnen proeven in traditionele wijnlokalen en plaatselijke wijnmakerijen. De Wachauer wijnherfst is vooral mooi wanneer het zonlicht de wijngaarden - en de wijn in je glas - in een gouden gloed zet.
Top evenementen
Zonnewendefeest Wachau-Nibelungengau-Kremstal
Vuurwerk en duizenden lichtjes weerspiegeld in de Donau: De zonnewende wordt op een speciale manier gevierd - ook vanaf een boot.
Glatt & Verkehrt Festival
Het jaarlijkse festival combineert volksmuziek met moderne invloeden op unieke locaties zoals wijnmakerijen, kasteelruïnes en kerken.
Unieke plekken om te verblijven
Wat is het LIFE-project in de Wachau-vallei?
Meer dan 100 jaar geleden werden langs de Wachau langgerekte dijken met jaagpaden aangelegd, waardoor grindbanken en ondiepe oevers verdwenen die cruciaal zijn voor veel Donau-vissoorten en watervogels.
Door renaturatie als onderdeel van het LIFE-project is het natuurlijke karakter van de rivier hersteld. Vissen en vogels hebben nu weer meer habitats en fietsers en wandelaars kunnen genieten van een authentieker Donaulandschap.