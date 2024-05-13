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Waldviertel
Bossen, hoogveen, rivieren en vijvers

Het Waldviertel scoort met zijn bijna mystieke landschappen: glooiende heuvels, bossen, velden, bijzondere rotsformaties en schilderachtige waterpartijen.

De regio Waldviertel ligt in het noorden van Neder-Oostenrijk en staat bekend om zijn ongerepte natuur, met bossen, heidevelden en meer dan 1400 vijvers in het landschap. Het is perfect voor buitenactiviteiten zoals wandelen, fietsen, paardrijden en golfen. Maar dat is nog maar de helft van het verhaal: Middeleeuwse kastelen, historische paleizen en culturele evenementen maken het Waldviertel nog aantrekkelijker. Wat je keuze ook is: Zorg ervoor dat je de indrukwekkende hartvormige "wiebelende steen" (Wackelstein) bekijkt.

Info over het Waldviertel
Ligging:in het noorden van Niederösterreich
Insider tip:Wackelstein
Natuurparken:7
Nationaal Park:Thayatal
Vijvers:1,400

Hoog boven het Thayatal (genoemd naar de gelijknamige rivier) vind je een van de mooiste uitkijkpunten van het hele Waldviertel: de Hennerausblick. Ga erheen voor een uitzicht vanuit vogelperspectief over de stad en het middeleeuwse Kasteel Hardegg.

Niederösterreich CARD: gratis toegang tot ongeveer 350 excursiebestemmingen.

Het Waldviertel in al zijn facetten

Top hoogtepunten

Nationaal Park Thayatal: Vallei van diversiteit & avonturen

Kasteel Rosenburg: Beleef de geschiedenis

Wandeling naar de Wackelstein: Een mijlpaal van 105 ton

Heidenreichsteiner Moor Park: mooie wandeling

Abdij Zwettl: Reis terug naar de Middeleeuwen

Sole Felsen Bad Gmünd: Ontspan in het kuuroord van Bad Ischl

Langlaufen: Een zachte winteractiviteit

Zomer in het stuwmeergebied: Water, bossen & cultuur

Historische stadsmuren: 7 charmante stadjes

De bossen van het Waldviertel: Recreatiegebieden

Activiteiten in het Waldviertel

Een lokale specialiteit

Maanzaad: Van het veld naar het bord

De grijze klaproos van het Waldviertel bloeit in juli en verandert de velden in een wandkleed van rood en roze. De zoete en licht bittere papaverzaden worden vermalen of geperst tot olie. Ze zijn geliefd om hun milde en nootachtige smaak. Maanzaad wordt gebruikt voor verschillende zoete lekkernijen, zoals knoedels, strudels, gebak of pasta.

Deze drie restaurants staan vooral bekend om hun maanzaadgerechten:

Unieke plekken om te verblijven

Bärenhof Kolm: Culinaire avonturen in het Waldviertel

Schlosshotel Rosenau: Vakantie in een romantisch kasteel

Loisium: Wijn- en kuurhotel Langenlois

Waar verscheidenheid bloeit

"De Ark van Noach" en de biodiversiteit van zaden

De vereniging ARCHE NOAH werd in 1989 opgericht door tuiniers, boeren en journalisten 1989, met als doel zaden te bewaren. De diversiteit van gecultiveerde planten is sinds 1900 immers met 75% afgenomen. ARCHE NOAH zet zich in voor het behoud van duizenden bedreigde plantensoorten en brengt ze terug in tuinen en op de markt. De vereniging heeft momenteel meer dan 17.000 leden. Traditionele zaadteelt en zaadproductie maken deel uit van Immaterieel Cultureel Erfgoed van Oostenrijk.

De betoverende tuin van ARCHE NOAH toont de verscheidenheid aan regionale, historische en zeldzame plantensoorten. Bezoekers kunnen een rondleiding boeken.

Ark van Noach

FAQs

De regio Waldviertel in Niederösterreich staat bekend om zijn afwisselende landschap en ongerepte natuur. Het is een populaire zomerbestemming voor natuurliefhebbers en gezinnen die even weg willen uit de drukke en hete stad.

Met zijn dichte bossen, weiden en velden, beken, rivieren en vijvers biedt de regio avontuurlijke en romantische natuurbelevenissen, denk aan wandelen en fietsen, paardrijden en golfen. Heidelandschappen, hoogvenen en de mysterieuze "wiebelende stenen" behoren tot de hoogtepunten van het Waldviertel. Dankzij de ligging op een granieten plateau kent de regio in de zomer warme dagen en aangenaam koele nachten.

Waldviertel heeft talloze wandelroutes. Een must is de Ysper kloof, waar de gelijknamige rivier zich een weg baant langs spectaculaire kliffen en watervallen, omzoomd door goed beveiligde paden en bruggen. De regio heeft ook aantrekkelijke activiteitenmogelijkheden voor gezinnen en avonturiers.

Fietsen in het Waldviertel biedt de perfecte mix van sport en natuur en voert je door weilanden en bossen en langs het water:

  • De Kloosterradweg verbindt de drie kloosters en abdijen van Geras, Pernegg en Altenburg. Het is een dagtocht met zowel culturele hoogtepunten als een afwisselend landschap.

  • De Thaya-Taffa-Wild fietsroute leidt over wegen met weinig verkeer, langs romantische kloven van de rivieren Taffa en Thaya en door uitgestrekte bossen.

  • De Kamp-Thaya-March fietsroute is een van de mooiste tochten van Oostenrijk en voert over 400 km langs de rivieren Kamp, Thaya en March. Er zijn zowel makkelijke als uitdagende stukken.

  • De IJzeren Gordijn route leidt 200 km langs het voormalige IJzeren Gordijn, door de regio Waldviertel en Weinviertel.

De regio Waldviertel ligt in het meest noordwestelijke deel van Niederösterreich. De Donau vormt de zuidgrens en de staatsgrens met Tsjechië de noordgrens.

Enkele van de mooiste plaatsen die bekend staan om hun culturele, natuurlijke en culinaire hoogtepunten:

  • Zwettl: Beroemd om zijn kloosters en het schilderachtige landschap langs de rivier de Kamp.

  • Gmünd: Historisch centrum op een ansichtkaart en in de buurt van verschillende natuurreservaten.

  • Raabs aan de Thaya: Bekend om zijn natuurschoon en buitenactiviteiten langs de rivier de Thaya.

  • Hardegg: Het kleinste stadje van Oostenrijk ligt te midden van bossen en biedt veel geschiedenis.

  • Drosendorf: Scoort met een goed bewaarde middeleeuwse stadsmuur en toegang tot de schilderachtige Thaya vallei.

  • Heidenreichstein: Bekend om zijn kasteel en natuurlijke heidevelden.

  • Litschau: De meest noordelijke stad van Oostenrijk en het startpunt van vele wandelroutes.

  • Gars am Kamp: Populair vanwege het heilzame klimaat en de historische ruïnes.

  • Grafenegg: Het beroemdst om het kasteel Grafenegg met zijn futuristische openluchtparkpodium en de moderne concertzaal.

De wiebelende stenen in het Waldviertel fascineren bezoekers al eeuwenlang en worden beschouwd als natuurwonderen. Ze rusten vaak op kleine oppervlakken en kunnen gemakkelijk slingeren of wiebelen. Hun vorming gaat miljoenen jaren terug.

Het Waldviertel ligt op een granieten plateau dat ooit de basis vormde van een hooggebergte in Midden-Europa. Toen de bergen werden geërodeerd, brak het graniet in rechthoekige blokken. Miljoenen jaren later, toen erosie en zeeën het land vormden, kwamen de steenblokken aan de oppervlakte. Water, verwering en chemische processen zorgden voor blokken met ronde randen die eruit zien als op elkaar gestapelde kussens. Ondanks vele wetenschappelijke theorieën blijft de exacte vorming een mysterie. Verhalen en legenden geven hun eigen verklaringen en maken de wiebelstenen tot een mystiek natuurmonument van het Waldviertel.

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