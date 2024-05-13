"De Ark van Noach" en de biodiversiteit van zaden

De vereniging ARCHE NOAH werd in 1989 opgericht door tuiniers, boeren en journalisten 1989, met als doel zaden te bewaren. De diversiteit van gecultiveerde planten is sinds 1900 immers met 75% afgenomen. ARCHE NOAH zet zich in voor het behoud van duizenden bedreigde plantensoorten en brengt ze terug in tuinen en op de markt. De vereniging heeft momenteel meer dan 17.000 leden. Traditionele zaadteelt en zaadproductie maken deel uit van Immaterieel Cultureel Erfgoed van Oostenrijk.

De betoverende tuin van ARCHE NOAH toont de verscheidenheid aan regionale, historische en zeldzame plantensoorten. Bezoekers kunnen een rondleiding boeken.