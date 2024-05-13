Wienerwald
Wandelen, mountainbiken, wijnlokalen, thermale regio
Introduction
Het grootste aaneengesloten loofbos van Europa, een UNESCO biosfeerreservaat, een traditioneel wijnbouwgebied en de thuisbasis van talloze gezellige wijncafés - het Weense bos (Wienerwald) vormt een groene gordel tussen Wenen en de landelijke omgeving van Niederösterreich, en brengt de natuur tot aan de voordeur van de stad. Als biosfeerreservaatis het Weense bos een beschermd gebied dat natuurbehoud in evenwicht brengt met duurzaam gebruik en regionale ontwikkeling. Het is ook het enige biosfeerreservaat in Europa dat zo dicht bij een grote stad ligt. Mensen die in Wenen wonen, waarderen het Weense bos vooral als een plek om te ontspannen en tot rust te komen.
Natuurliefhebbers kunnen een uitgebreid netwerk van wandelpaden door een gevarieerd landschap verkennen of genieten van ongeveer 1.250 kilometer aan gemarkeerde mountainbikeroutes. De regio staat ook bekend om zijn gastvrije wijntavernecultuur, waar lokale wijnmakers regionale lekkernijen en heerlijke wijnen aanbieden. Culturele juweeltjes zoals het klooster Klosterneuburg bieden een fascinerend inzicht in de rijke geschiedenis van het gebied.
Maak kennis met het Weense bos
Top hoogtepunten
De herbergcultuur van Niederösterreich
Niederösterreich is een ware schatkamer voor fijnproevers - genieten hoort hier gewoon bij de manier van leven. Met een aantal van de beste lokale ingrediënten die direct voor de deur worden verbouwd, staat de regio bekend om zijn culinaire kwaliteit. In het Waldviertel bijvoorbeeld staan bospasta's zoals paddenstoelen, wilde kruiden en wild centraal. Rondom Klosterneuburg en in de Thermen gedijen uitstekende wijnen zoals Rotgipfler en Zierfandler.
De herbergcultuur neemt een speciale plaats in Neder-Oostenrijk in. Of het nu een stadsherberg, dorpstaveerne of bekroond restaurant is, ongeveer 200 etablissementen dragen het kwaliteitskeurmerk "Wirtshauskultur". Ze serveren traditionele gerechten, herinterpreteren oude favorieten en koken met verse, regionale producten. Creatieve ideeën, moderne recepten en een frisse kijk op de herbergcultuur worden allemaal warm onthaald.
Het UNESCO Biosfeerreservaat van het Wienerwald
De Weense bossen zijn meer dan alleen een recreatiegebied. Als een UNESCO biosfeerreservaat, combineren ze natuurbehoud met duurzaam landgebruik in een uniek cultuurlandschap. Zeldzame dier- en plantensoorten vinden hier een ongestoorde habitat, terwijl de traditionele landbouw en bosbouw op een zorgvuldige en respectvolle manier worden voortgezet.
Eeuwenoude beukenbossen slaan koolstof op, soortenrijke weiden bieden een toevluchtsoord voor insecten en bijna natuurlijke waterwegen helpen het klimaat te reguleren. Onderzoek en milieueducatie bevorderen het bewustzijn van dit delicate evenwicht. Het Vienna Woods Biosphere Reserve laat zien hoe natuurbehoud en menselijk leven hand in hand kunnen gaan - voor een toekomst in harmonie met de natuur.