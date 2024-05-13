Two mountain bikers wearing helmets on a narrow forest trail surrounded by white wild garlic.
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Wienerwald
Wandelen, mountainbiken, wijnlokalen, thermale regio

Als biosfeerreservaat combineert de regio natuur, duurzaam gebruik, buitenactiviteiten en culturele tradities - van wandelen en fietsen tot wijncafés en erfgoedlocaties.

Het grootste aaneengesloten loofbos van Europa, een UNESCO biosfeerreservaat, een traditioneel wijnbouwgebied en de thuisbasis van talloze gezellige wijncafés - het Weense bos (Wienerwald) vormt een groene gordel tussen Wenen en de landelijke omgeving van Niederösterreich, en brengt de natuur tot aan de voordeur van de stad. Als biosfeerreservaatis het Weense bos een beschermd gebied dat natuurbehoud in evenwicht brengt met duurzaam gebruik en regionale ontwikkeling. Het is ook het enige biosfeerreservaat in Europa dat zo dicht bij een grote stad ligt. Mensen die in Wenen wonen, waarderen het Weense bos vooral als een plek om te ontspannen en tot rust te komen.

Natuurliefhebbers kunnen een uitgebreid netwerk van wandelpaden door een gevarieerd landschap verkennen of genieten van ongeveer 1.250 kilometer aan gemarkeerde mountainbikeroutes. De regio staat ook bekend om zijn gastvrije wijntavernecultuur, waar lokale wijnmakers regionale lekkernijen en heerlijke wijnen aanbieden. Culturele juweeltjes zoals het klooster Klosterneuburg bieden een fascinerend inzicht in de rijke geschiedenis van het gebied.

Snelle informatie over de bossen van Wenen
Locatie:Westelijk deel van de stad Wenen tot zuidelijk Niederösterreich
Verborgen juweel:Kasteelruïne in Mödling
Natuurparken:4
Grootste zwemmeer:Wienerwaldsee
Soorten wijn:Rotgipfler en Zierfandler

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Maak kennis met het Weense bos

Top hoogtepunten

Kasteel Laxenburg: Geschiedenis en kunst in de tuinen

Abdij Klosterneuburg: Cultuurschatten van lang geleden

Natuurpark Sparbach: Het oudste natuurpark van Oostenrijk

Ludwig van Beethoven: Belangrijkste locaties en musea

Romeins bad in Baden: Thermaal bad, sauna, fitnessruimte

Helenental: Wildernis in het biosfeerreservaat

Abdij Heiligenkreuz: Plaats van spiritualiteit sinds 1133

Activiteiten in de bossen van Wenen

Fijne keuken en heerlijke wijnen

De herbergcultuur van Niederösterreich

Niederösterreich is een ware schatkamer voor fijnproevers - genieten hoort hier gewoon bij de manier van leven. Met een aantal van de beste lokale ingrediënten die direct voor de deur worden verbouwd, staat de regio bekend om zijn culinaire kwaliteit. In het Waldviertel bijvoorbeeld staan bospasta's zoals paddenstoelen, wilde kruiden en wild centraal. Rondom Klosterneuburg en in de Thermen gedijen uitstekende wijnen zoals Rotgipfler en Zierfandler.

De herbergcultuur neemt een speciale plaats in Neder-Oostenrijk in. Of het nu een stadsherberg, dorpstaveerne of bekroond restaurant is, ongeveer 200 etablissementen dragen het kwaliteitskeurmerk "Wirtshauskultur". Ze serveren traditionele gerechten, herinterpreteren oude favorieten en koken met verse, regionale producten. Creatieve ideeën, moderne recepten en een frisse kijk op de herbergcultuur worden allemaal warm onthaald.

Herbergcultuur in het Wienerwald
Natuur beschermen

Het UNESCO Biosfeerreservaat van het Wienerwald

De Weense bossen zijn meer dan alleen een recreatiegebied. Als een UNESCO biosfeerreservaat, combineren ze natuurbehoud met duurzaam landgebruik in een uniek cultuurlandschap. Zeldzame dier- en plantensoorten vinden hier een ongestoorde habitat, terwijl de traditionele landbouw en bosbouw op een zorgvuldige en respectvolle manier worden voortgezet.

Eeuwenoude beukenbossen slaan koolstof op, soortenrijke weiden bieden een toevluchtsoord voor insecten en bijna natuurlijke waterwegen helpen het klimaat te reguleren. Onderzoek en milieueducatie bevorderen het bewustzijn van dit delicate evenwicht. Het Vienna Woods Biosphere Reserve laat zien hoe natuurbehoud en menselijk leven hand in hand kunnen gaan - voor een toekomst in harmonie met de natuur.

Biosfeerpark Wienerwald

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FAQs

De Weense bossen maken indruk met hun prachtige natuur - dichte bossen, glooiende heuvels en stromende beekjes. Als UNESCO biosfeerreservaat biedt de regio een breed scala aan mogelijkheden om te wandelen, fietsen en de natuur te verkennen. Het staat ook bekend om zijn traditionele wijntavernecultuur en regionale specialiteiten. Met historische bezienswaardigheden zoals Klosterneuburg en de nabijheid van Wenen trekt het Weense bos zowel natuur- als cultuurliefhebbers aan.

De Weense bossen zijn perfect voor een breed scala aan activiteiten: wandelen en fietsen over uitgestrekte paden, het bezoeken van traditionele wijncafés en genieten van lokale specialiteiten, of het verkennen van historische bezienswaardigheden zoals de abdij van Klosterneuburg. Dagtochten naar de vele natuurlijke en culturele bezienswaardigheden in de regio zijn bijzonder populair. Het biosfeerreservaat biedt ook inzicht in natuurbehoud en duurzaam landgebruik.

Het Weense bos strekt zich uit ten westen van Wenen tot in het zuidelijke deel van Niederösterreich. Het beslaat ongeveer 1.500 vierkante kilometer en vormt een groene gordel tussen de stad en het omringende platteland.

De regio Wienerwald omvat 78 steden en dorpen. Enkele hoogtepunten zijn:

Klosterneuburg, St. Andrä-Wördern, Gablitz, Purkersdorf, Mauerbach, Breitenfurt bei Wien, Pressbaum, Eichgraben, Altlengbach, Maria Anzbach, Neulengbach, Alland, Bad Vöslau, Baden, Gumpoldskirchen, Mödling, Brunn am Gebirge, Heiligenkreuz en Wienerwald.

Regio's en steden

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