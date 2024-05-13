Wilder Kaiser
De kroon van de natuur
Introduction
De Wilder Kaiser rijst majestueus op met zijn markante toppen, in het zuiden begrensd door de glooiende heuvels van de Kitzbüheler Alpen. In het hart ligt een natuurreservaat van meer dan 100 vierkante kilometer, dat een ongerepte habitat vormt voor alpiene dieren zoals steenarenden, relmuizen en gemzen.
De regio Wilder Kaiser heeft voor elk wat wils. In de zomer, mountainbikeroutes langs ruisende beekjes en klimavonturen op steile rotswanden volop spanning. In de winter is er een eersteklas skigebied met meer dan 275 kilometer aan pistes. Het hele jaar door zijn er lokale specialiteiten zoals hartige Kaiserschmarren een culinaire traktatie met een prachtig uitzicht op het Kaisergebergte.
De Wilder Kaiser Gastenkaart wordt gratis verstrekt bij aankomst in jouw accommodatie en is geldig voor de duur van je verblijf. Hiermee kun je de Wilder Kaiser regio rond de dorpen Ellmau, Going, Scheffau en Söll goedkoop ontdekken.
Maak kennis met de regio Wilder Kaiser
Top hoogtepunten
Tours
Unieke plekken om te verblijven
Duurzaamheid in de regio Wilder Kaiser
Adembenemende bergtoppen en toewijding aan duurzaamheid - in de Wilder Kaiser hebben beide prioriteit. Bezoekers ervaren hier moderne Tiroolse gastvrijheid op zijn best: treinreizigers worden persoonlijk naar hun accommodatie begeleid, er zijn e-bikes beschikbaar voor een ontspannen verkenningstocht en kristalhelder bergwater zorgt voor schone energie. Ondertussen verwennen de gastheren de gasten met heerlijke biologische producten uit de regio.
Het beste van alles is dat het adembenemende berglandschap voor iedereen toegankelijk is. Doordacht ontworpen barrièrevrije paden en faciliteiten zorgen ervoor dat mensen van alle leeftijden, gezinnen en mensen met een handicap in gelijke mate kunnen genieten van de majestueuze natuurlijke omgeving.