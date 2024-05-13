Zell am See-Kaprun in SalzburgerLand
Skiën, wandelen, wellness en gezinsvakantie aan de Zeller See en de Kitzsteinhorn
Introduction
De regio Zell am See-Kaprun is een echt natuurjuweel dat avontuur, ontspanning en adembenemende landschappen combineert. Het hoogtepunt is de 3.203 meter hoge Kitzsteinhorn, zowel in de zomer als in de winter bereikbaar – met gondels die je comfortabel naar de 'Gipfelwelt 3000' brengen. Een echte bezienswaardigheid: de K-onnection, een van de modernste kabelbaansystemen ter wereld, die Kaprun direct met de gletsjer verbindt en het hele jaar door snel en gemakkelijk bereikbaar maakt.
Van oktober tot het vroege zomerseizoen kun je op de natuurlijke sneeuw van de gletsjer skiën, of in de zomer wandelen langs de hooggelegen promenade van de Schmittenhöhe en genieten van het panorama. In het dal nodigt de Zeller See uit om te zwemmen, te stand-up paddlen of een boottocht te maken – met de wellnessmogelijkheden van Zell am See-Kaprun voor diepe ontspanning. Voor gezinnen biedt de Klammsee-rondwandeling met Kneipp-faciliteit en speeltuin de perfecte mix van natuur, beweging en plezier.
De SKI ALPIN CARD combineert drie topskigebieden met in totaal 408 km pistes.
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Ontdek Zell am See-Kaprun
Top hoogtepunten
De legendarische Kitzsteinhorn
Op 3.200 meter wordt de Kitzsteinhorn bij Kaprun een speelterrein voor klassieke buitenactiviteiten: wandelroutes, mountainbikepaden en klimroutes slingeren door het hoogalpiene landschap, terwijl de Gipfelwelt 3000 met zijn 'Top of Salzburg'-uitkijkplatform spectaculaire gletsjer- en bergzichten biedt. Begeleide tochten met nationaalparkrangers geven inzicht in ijs, rotsformaties en alpiene flora.
In de winter ontsluiten 23 liften het alpine gebied met 61 km pistes, freerouteroutes en snowparken voor zowel gezinnen als gevorderden. Na een actieve dag bieden hotels met wellnessfaciliteiten – met name de Tauern SPA Kaprun – ruimte voor ontspanning. Rondom Kaprun en de Zeller See zijn er volop uitstapjes en activiteiten te beleven.
Top evenementen
Culinaire belevingen in Zell am See-Kaprun
Tussen gletsjer, berg en meer biedt Zell am See-Kaprun een Lebensgefühl dat draait om culinair genot. Hier ontmoet alpine keuken creatief koken – van stevige berggerechten tot verfijnde gourmetgerechten. In de bergen zijn deze 'genotsmomenten' extra bijzonder:
In het Gipfelrestaurant op de Kitzsteinhorn, het hoogste restaurant van SalzburgerLand, worden regionale specialiteiten geserveerd met panoramisch uitzicht op 3.000 meter. Op de Schmittenhöhe wachten diverse gourmetstations. Voor wie het exclusief wil – zelfs op grote hoogte – bieden de negen koksmuts-restaurants culinaire verfijning op het hoogste niveau. Het hele jaar door maken talrijke culinaire evenementen van dineren een meeslepende beleving, midden in de natuur.
Unieke plekken om te verblijven
Duurzame vakantie in Zell am See-Kaprun
Wie ook op vakantie waarde hecht aan duurzaamheid en zacht reizen, is in Zell am See-Kaprun aan het juiste adres. Treinen, het Gast Mobilitätsticket, regionale skibusse in de winter en de ÖBB-transfer zorgen voor klimaatvriendelijk reizen. Of je nu op de Schmittenhöhe of de Kitzsteinhorn-kabelbaan zit, de rit omhoog en omlaag wordt volledig aangedreven door hernieuwbare energie.
Hooggebergtereservoirs leveren aanvullende energie en talrijke hotels en bedrijven zijn gecertificeerd voor duurzaamheid. Samen zorgen mobiliteit, hernieuwbare energie en gecertificeerde bedrijven ervoor dat de regio haar levenskwaliteit voor toekomstige generaties behoudt – ten voordele van zowel bezoekers als bewoners.