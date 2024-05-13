Duurzame wintervakantie in Oostenrijkse skigebieden
Als je dicht bij de natuur wilt blijven, is er genoeg wat je kunt doen: Tips voor milieuvriendelijk vervoer, klimaatbescherming en baanbrekende regio's.
Tip #1: Kies voor duurzame skioorden
Duurzame wintervakantie is mogelijk! Meer dan 120 klimaat- en energiemodelregio's zijn op weg naar een groenere toekomst, met een focus op behoud, klimaatneutraliteit en duurzaamheid.
Hoe duurzaam zijn skiresorts met sneeuwkanonnen?
Snowmaking is vaak een gevoelig onderwerp, maar de Oostenrijkse skigebieden hebben veel geïnvesteerd in baanbrekende, duurzame besneeuwingstechnologieën.
Ongeveer 90% van de energie die in Oostenrijk wordt gebruikt voor het maken van kunstsneeuw is afkomstig uit hernieuwbare bronnen, zoals groene stroom en zonne-energie. En wat belangrijk is: het maken van sneeuw concurreert niet met de behoefte aan drinkwater. Strikte richtlijnen zorgen voor gecontroleerd watergebruik, zonder toevoegingen. Smeltwater wordt teruggegeven aan de natuur, dus water wordt gebruikt in plaats van verbruikt.
Duurzame skigebieden
Wat maakt de Oostenrijkse kabelbanen duurzaam?
Minder energieverbruik door modernisering: De kabelbaanindustrie heeft het energieverbruik de afgelopen 10 jaar al met 20% verminderd. Nassfeld skigebied is een goed voorbeeld.
Gebruik van groene energie: Hernieuwbare energiebronnen krijgen prioriteit, zoals te zien is in regio's als de Zillertal Arena.
Zelf opgewekte energie: Veel gebieden, zoals Ischgl met de Silvretta kabelbaan, drijven hun liften volledig aan met 100% groene energie uit Oostenrijk.
Geïntegreerde mobiliteit: Minder individueel verkeer dankzij gemakkelijke treintoegang tot kabelbanen, zoals de autovrije route naar de Weense Alpen.
Pioniers en visionairs wijzen de weg! Baanbrekers zijn onder andere Snow Space Salzburg, Wagrain-Kleinarl in het SalzburgerLand, en de Tiroler regio Wilde Kaiser.
Tip #2: Boek een ecologisch gecertificeerde accommodatie
Een verantwoorde manier van leven gaat (vooral) door tijdens de wintervakantie. Als je er zeker van wilt zijn dat je hotel of pension milieuvriendelijke energiebronnen en biologisch voedsel gebruikt, cultureel en sociaal verantwoord opereert en aan andere duurzaamheidscriteria voldoet, raden we je aan om op de volgende vier certificeringen te letten:
Hotels met het Oostenrijkse Ecolabel nemen maatregelen om het klimaat te beschermen en dragen bij aan het behoud van onze bestaansmiddelen. Hoge kwaliteit en milieuvriendelijkheid zijn belangrijke criteria voor het ontvangen van dit certificaat.
Bio-Hotels zijn toegewijd aan voortdurende ecologische ontwikkeling. Ze ondergaan regelmatig onafhankelijke biologische inspecties.
Green Key is een eco-certificaat voor hotels en is gebaseerd op strenge criteria met betrekking tot duurzaamheidsmanagement en duurzaamheidstraining voor personeel en leveranciers.
De EU-milieukeur is het EU-milieukeurmerk dat in alle lidstaten van de Europese Unie wordt erkend en aan allerlei producten en diensten wordt toegekend.
Vakantie op de boerderij is een goed voorbeeld van duurzaam reizen ter ondersteuning van ecologie, regionaliteit en sociaal-culturele aspecten
Hotels met milieucertificaat
Wat maakt een duurzaam hotel?
Ze werken milieu-, sociaal- en cultuurvriendelijk
Focus op seizoensgebonden, regionaal, biologisch voedsel
Doordachte energieconcepten
Maatregelen om hulpbronnen te besparen
Systemen voor hergebruik van water
Betrokkenheid bij regionale gemeenschappen, cultuur en tradities
Natuurlijke materialen voor meubilair en textiel
Bioklimatologische bouwcriteria (bijv. goede isolatie)
Lage CO₂-balans
De behoeften van gasten, de lokale bevolking en de natuur zijn op elkaar afgestemd
Tip #3: Neem de trein naar je wintervakantie
Je wintervakantie op een klimaatvriendelijke manier beginnen, betekent ook reizen met de trein. Veel Oostenrijkse skigebieden en winterregio's in de Alpen zijn zeer goed bereikbaar per trein vanuit Londen, Parijs, Brussel en Amsterdam via Eurostar en de Oostenrijkse spoorwegen ÖBB. Voor de "last mile" (vervoer van het treinstation naar je hotel) kun je vaak shuttlebussen, hoteltaxi's of het openbaar vervoer gebruiken.
Met de trein naar de wintergebieden van Oostenrijk
Tip #4: Reis milieuvriendelijk binnen het skigebied
Als je met de trein naar je skibestemming reist, komen de volgende vragen vanzelf:
Hoe kom ik van het station naar het hotel?
Hoe kom ik zonder eigen auto in het skigebied?
Het Oostenrijkse antwoord is met pendelbussen, transfers van het hotel, lokaal openbaar vervoer en een elektrische auto. Veel grotere skigebieden proberen individueel vervoer te beperken door een uitgebreid openbaarvervoernetwerk aan te bieden. In de meeste gevallen is gratis gebruik van de skibussen inbegrepen in de skipas. Je gastheer zal je graag informeren over alle mogelijkheden om je binnen het skigebied te verplaatsen met een minimale ecologische voetafdruk.
Zachte mobiliteit: De beste verbindingen in de skigebieden
Neder-Oostenrijk: Semmering-Rax: Openbaar vervoersnetwerk - pendeldienst en uitbreiding van bestaande VOR-lijnen (lijnen van het Verkehrsverbund-Ost) met de dalbus.
Opper-Oostenrijk: Pyhrn-Priel-Hinterstoder: Dalbussen en treinen - snelle transfer van het treinstation naar de accommodatie.
Steiermark: In Steiermark, zijn veel gebieden gemakkelijk bereikbaar met het openbaar vervoer.
Karinthië
Klimaberg Katschberg: Initiatief voor duurzaam vervoer - skibus, taxi en shuttle, e-auto, e-bike.
Nockberge: Nockmobil - taxibedrijf dat actief is in 8 gemeenten in de regio.
Pendeldienst: Bahnhofshuttle Kärnten - milieuvriendelijk vervoer tussen regionale treinstations, hotels en excursiebestemmingen.
Tirol
Wilder Kaiser: Initiatief voor groen reizen, met deskundig advies over hoe de bestemming te bereiken, gratis transfer binnen het resort.
Pendeldienst: Four Seasons Travel, voor de "last mile" binnen Tirol, shuttle van/naar de luchthaven en het treinstation, ook beschikbaar voor excursies.
SalzburgerLand
Zell am See-Kaprun: Mobiliteitskaart voor gratis gebruik van het openbaar vervoer
Werfenweng Kaart - groen vervoer naar je eindbestemming en binnen het resort.
Vorarlberg: Openbaar vervoer: skibussen en treinen - moderne, comfortabele, hoogfrequente routes (skibussen inbegrepen in meerdaagse skipas)
Tip #5: skiuitrusting huren (let op ecolabels)
Je hebt het duurzame skigebied gekozen, het klimaatneutrale hotel geboekt en je treintickets voor de reis? Als je je wintervakantie plant met een duurzame mindset, wees dan net zo consequent als het gaat om skimateriaal en vraag jezelf af:
1. Heb ik echt nieuw materiaal nodig? Duurzaamheid betekent de bestaande spullen gebruiken tot ze hun functie verliezen of niet meer veilig zijn.
2. Waar moet je op letten als je nieuw koopt? Koop van fabrikanten met hoge milieunormen: klimaatvriendelijk, recyclebare materialen, samenwerking met milieuorganisaties, transparantie en eerlijke omstandigheden in het productieproces.
3 Wat zijn de voordelen van huren? Het huren van skimateriaal bespaart productiemiddelen, garandeert de modernste, best onderhouden seizoensmodellen en maakt je bagage lichter.
Tip #6: Geniet van bewuste winteractiviteiten
Als je een wintervakantie in Oostenrijk altijd hebt geassocieerd met skiën of snowboarden, zul je er versteld van staan hoe leuk het kan zijn om gewoon je ski's en boards los te maken: Er zijn veel manieren om te genieten van prachtige bergen en winterlandschappen op een meer rustige, off-piste manier.