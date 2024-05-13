Eisenstadt
Stad van Haydn: Kasteel. Muziek. Wijncultuur.
Introduction
Het culturele hart van Burgenland
De provinciehoofdstad Eisenstadt ligt op ongeveer 60 kilometer van Wenen. De oude binnenstad is grotendeels autovrij en is perfect voor een wandeling. Achter de vele straathoeken van de steegjes ontdekken bezoekers altijd leuke cafeetjes en winkeltjes.
De blikvanger en belangrijkste attractie is het Esterházy Paleis in het centrum van de stad. Hier componeerde componist Joseph Haydn bijna 30 jaar lang voor prins Esterházy, waardoor Eisenstadt de bijnaam Haydnstadt kreeg. Eisenstadt is een cultureel juweel dat historische schoonheid combineert met muzikaal erfgoed, omgeven door de uitgestrektheid van Burgenland.
De Haydn Hall in het Esterházy Paleis maakt indruk met zijn akoestiek en barokke fresco's. Een magische plek waar Haydn zelf muziek maakte en waar muziek vandaag de dag nog steeds tot leven komt!
Eisenstadt in alle perspectieven
Top hoogtepunten
Activiteiten in en rond Eisenstadt
Top evenementen
Kerstmarkt Eisenstadt
De voetgangerszone van Eisenstadt wordt tijdens de feestdagen omgetoverd tot een kerstmarkt.
Klassiek.Esterházy
Topartiesten nemen gasten mee op een muzikale reis, met werken van Joseph Haydn in het middelpunt.
Beroemde personen
Franz Joseph Haydn
Drie decennia lang leefde, componeerde en musiceerde Joseph Haydn aan het hof van de Esterházys als kapelmeester, ver weg van de grote steden van die tijd. Zijn muzikale talent werd als kind ontdekt en zijn talent als koorknaap werd aangemoedigd. Hij kreeg zang-, piano- en vioollessen in het nabijgelegen Wenen. in 1761 werd hij plaatsvervangend kapelmeester van de familie Esterházy en bleef daarna trouw in dienst van zijn prins.
Vandaag de dag is Joseph Haydn wereldberoemd als meester van de Weense klassieke muziek en is hij het meest bekend om zijn symfonieën en strijkkwartetten. Zijn muziek komt elk jaar tot leven tijdens het Herfstgoudfestival in concerten met het Haydn Filharmonisch Orkest - bijna zoals in Haydns laatste opera "Orfeo ed Euridice", waarin Orpheus de grens van het dodenrijk oversteekt om zijn geliefde terug te vinden.
Eten en drinken in Eisenstadt
Recepten
Unieke plekken om te verblijven
Groen reizen met trein en bus
Instappen, wegrijden, uitschakelen: Met de trein op vakantie kan zo comfortabel zijn. In tegenstelling: Wie heeft er geen uitputting ervaren na een inspannende autorit? Steeds meer mensen lijken zich hieraan te ergeren. Daarom is de nieuwe treinverbinding tussen Wenen en Eisenstadt des te aangenamer. In slechts een uur bereiken gasten hun bestemming niet alleen comfortabel, maar ook duurzaam voor het milieu.
Wie zonder auto op vakantie gaat, veroorzaakt minder CO₂-uitstoot en bespaart energie. Je hoeft niet bang te zijn dat je niet flexibel genoeg bent op je vakantiebestemming, want vier stadsbusroutes brengen bezoekers naar alle delen van Eisenstadt. Deze vooruitgang onderstreept het streven naar meer duurzame mobiliteit en bevordert het netwerken binnen de regio. Een ideale keuze voor iedereen die cultuur, geschiedenis en natuur wil ervaren.
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