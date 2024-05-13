Aerial view of Kunsthaus Graz with blue biomorphic façade amid old town, Mur river, red tile roofs.
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Graz in de zomer
Een creatieve en culinaire stad

Bezoek Graz in de winter
Slenter door de straten, sta open voor ontdekkingen, speur kleine designwinkels af, bezoek ongewone cafés en gebruik een beeldenpark als fotopodium.

Voor degenen die het prachtige panorama van Graz in zich op willen nemen en zich willen oriënteren, is de Schlossberg het perfecte startpunt. Een klim van 260 treden of een ritje met de kabelbaan van de Schlossberg brengt je van de oude binnenstad naar dit geliefde uitkijkpunt. Hier waakt de iconische klokkentoren over Graz en biedt hij een spectaculair uitzicht over de charmante stad eronder.

Begin je dag in de culinaire hoofdstad met een ontspannen ontbijt bij aiola boven. Daarna maak je een wandeling door de stad, waar je niet alleen de daken van de oude binnenstad en de sierlijke gevels van prachtige gebouwen kunt bewonderen, maar ook verborgen hofjes kunt ontdekken die verscholen liggen van de hoofdstraten. Kaiser-Josef-Platz is een populaire plek om aan een glas wijn te nippen of verse lokale gerechten rechtstreeks van de markt te proeven.

Feiten over de stad
Inwoners:ca. 289.000
Hoofdstad:van de deelstaat Steiermark
Oppervlakte:127 km², waarvan 40% groene ruimte
Hoogte:365 m
Uitzichtpunt:Schlossberg
Lokale berg van Graz:binnen:Schöckl (1.445 m)

Op de 6e verdieping van het warenhuis Kastner & Öhler heb je vanaf het dakterras in café-lounge "Das Freiblick" het beste uitzicht op de oude binnenstad van Graz.

Graz vanuit alle perspectieven

Top hoogtepunten

Freiblick: Ontbijt boven de daken van Graz

Schlossberg met klokkentoren: wandeling naar de panoramaberg

Murinsel: Drijven op een schelp in het midden van de rivier de Mur

Ontdek de binnenplaatsen: Kijk achter de gevels

Beiaard: Luister naar 24 klokken

Hoofdstad van genot: Populaire ontmoetingsplaatsen om te genieten

Activiteiten in en rond Graz

Tours

Stadsrondleidingen en rondleidingen

Rondleiding door het creatieve Lendviertel

Rondleiding door de oude stad

De vriendelijke vreemdeling

Kunsthaus Graz

De inwoners van Graz verwijzen liefkozend naar het Kunsthaus Graz "De vriendelijke vreemdeling" Als een reusachtige druppel landde het in de stad in 2003, toen Graz Culturele Hoofdstad van Europa was. Dit opvallend moderne gebouw is sindsdien een symbool van de universiteitsstad geworden en verbaast bezoekers zowel met zijn controversiële buitenkant als met de tot nadenken stemmende tentoonstellingen die het huisvest. Door een van de zogenaamde "nozzles" - de slurfachtige openingen van het gebouw - worden bezoekers getrakteerd op een uitzicht op de klokkentoren. Op deze manier hebben de architecten bewust een link gecreëerd tussen twee van de meest iconische monumenten van de stad. De lichte gevel met uitzicht op het stadscentrum biedt kunstenaars en curatoren de mogelijkheid om te communiceren en te interageren met de stedelijke ruimte.

Het Kunsthaus Café is een populaire ontmoetingsplek voor het creatieve publiek van Graz, studenten en natuurlijk liefhebbers van hedendaagse kunst.

Uitstapjes in de omgeving

Top evenementen

Culinaire evenementen

13/9/2024 – 22/8/2026
div. Locations
Culinaire evenementen

Steirische herfst

19/9/2024 – 13/10/2024
div. Locations
Steirische herfst

Opera Graz

21/9/2024 – 29/6/2025
Opernhaus Graz
Opera Graz

styriarte

7/10/2024 – 2/6/2025
Schloss Eggenberg
styriarte

Eten en drinken in Graz

Starcke Haus: Gastronomisch restaurant op de Schlossberg

Genießerei: Verse gerechten van de boerenmarkt

Edegger-Tax: Boerderijbakkerij in het hart van de stad

Frankowitsch: Sandwiches en de beste patisserie

De Herzl Weinstube: De oude Steiermarkse herberg

Unieke plekken om te verblijven

In het stadscentrum: Grand Hotel Wiesler

Bij het treinstation: Hotel Graz

Bij de Schlossberg: Hotel Schlossberg

Cultuur beleven, mobiel onderweg

Graz Card

Met de Graz Card geniet je van volledige mobiliteit en culturele hoogtepunten in één. Reis comfortabel met de trein, tram of bus naar musea en bezienswaardigheden - ideaal om met het hele gezin op ontdekkingstocht te gaan! Beschikbaar voor 24, 48 of 72 uur.

Hoogtepunten:

  • Gratis reizen in tariefzone 101, inclusief de luchthaven

  • Gratis reizen met de Schlossbergbahn en de Schlossberglift

  • Gratis toegang tot vele musea

  • Gratis rondleiding door de oude stad

  • Kortingen in en rond Graz

  • 2 kindertickets tot 15 jaar per volwassen ticket inbegrepen

Graz Card

FAQ

De mix van historische en moderne bezienswaardigheden maakt Graz tot een bijzondere stad die zowel kunst en cultuur als innovatie biedt.

  • Schlossberg en klokkentoren: Het herkenningspunt van Graz biedt een fantastisch uitzicht over de stad. De kabelbaan Schlossbergbahn of de Schlossberglift brengen je comfortabel naar de top.

  • Oude binnenstad van Graz: Als UNESCO werelderfgoed maakt de oude binnenstad indruk met zijn historische gebouwen, smalle straatjes en charmante pleinen.

  • Mur-eiland: Een modern architectuurproject op de Mur - half eiland, half brug - met een café en amfitheater.

  • Kunsthaus Graz: Dit futuristische gebouw staat bekend als de "Friendly Alien" en combineert moderne kunst met innovatief design.

  • Paleis Eggenberg: Een prachtig barokpaleis met prachtige tuinen, dat ook op de Werelderfgoedlijst van UNESCO staat.

  • Hoofdplein en stadhuis: Het hart van de stad met indrukwekkende architectuur en levendige drukte.

De diversiteit aan cultuur, geschiedenis, moderne architectuur en een uitstekende keuken maken Graz tot een fascinerende stad.

  • UNESCO Werelderfgoed: De oude binnenstad van Graz staat op de Werelderfgoedlijst van UNESCO vanwege de goed bewaard gebleven historische gebouwen en charmante steegjes.

  • Designstad: Graz is door UNESCO erkend als "City of Design" en staat bekend om zijn creatieve scene en innovatieve architectuurprojecten zoals het Kunsthaus en het Muureiland.

  • Culinaire hoogstandjes: Graz staat bekend als de "culinaire hoofdstad" van Oostenrijk en verwent je met regionale specialiteiten en verse producten van de boerenmarkt.

  • Studentenstad: Met verschillende universiteiten en technische hogescholen heeft Graz een levendige studentenscene die het stadsleven kenmerkt.

  • Paleis Eggenberg: Het barokke paleis staat op de Werelderfgoedlijst van UNESCO en maakt indruk met zijn prachtige architectuur en mooie tuinen.

Als "culinaire hoofdstad" van Oostenrijk biedt Graz een indrukwekkende selectie eersteklas restaurants, herbergen en gezellige cafés. Hier zijn enkele aanbevelingen voor culinaire ervaringen in de stad:

  • Der Steirer: Een herberg met Steiermarkse keuken in een moderne stijl.

  • Gasthaus Die Herzl: Biedt Steiermarkse gerechten in een rustieke ambiance.

  • Aiola Boven: Biedt niet alleen regionale specialiteiten, maar ook een adembenemend uitzicht over de stad.

  • Genießerei am Markt biedt regionale producten in een moderne ambiance.

  • Frankowitsch is een instituut in Graz en staat bekend om zijn legendarische broodjes.

  • De Hofbäckerei Edegger-Tax is de oudste bakkerij in Graz en staat bekend om zijn handgemaakte bakwaren.

  • Kaffee Weitzer: Een stijlvol café in het historische hotel met dezelfde naam.

  • "Omas Teekanne is een gezellig café met uitzicht op de klokkentoren.

Een overzicht van de actuele Evenementen in Graz kun je vinden op de officiële website van Graz Toerisme. Daar vind je onder andere:

  • Het Steiermarkse herfstfestival, dat internationale kunst en cultuur presenteert.

  • De styriate - Het Festival van de Oude Muziek in kasteel Eggenberg

  • De Opera van Graz is een van de toonaangevende operahuizen van Oostenrijk en biedt een gevarieerd programma van klassieke opera's en operettes tot moderne producties.

  • Aufsteirern: Dit festival van de Steiermarkse volkscultuur biedt niet alleen muziek en dans, maar ook talrijke kraampjes met traditionele lekkernijen uit de regio.

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