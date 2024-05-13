Introduction
Voor degenen die het prachtige panorama van Graz in zich op willen nemen en zich willen oriënteren, is de Schlossberg het perfecte startpunt. Een klim van 260 treden of een ritje met de kabelbaan van de Schlossberg brengt je van de oude binnenstad naar dit geliefde uitkijkpunt. Hier waakt de iconische klokkentoren over Graz en biedt hij een spectaculair uitzicht over de charmante stad eronder.
Begin je dag in de culinaire hoofdstad met een ontspannen ontbijt bij aiola boven. Daarna maak je een wandeling door de stad, waar je niet alleen de daken van de oude binnenstad en de sierlijke gevels van prachtige gebouwen kunt bewonderen, maar ook verborgen hofjes kunt ontdekken die verscholen liggen van de hoofdstraten. Kaiser-Josef-Platz is een populaire plek om aan een glas wijn te nippen of verse lokale gerechten rechtstreeks van de markt te proeven.
Op de 6e verdieping van het warenhuis Kastner & Öhler heb je vanaf het dakterras in café-lounge "Das Freiblick" het beste uitzicht op de oude binnenstad van Graz.
Graz vanuit alle perspectieven
Top hoogtepunten
Tours
Kunsthaus Graz
De inwoners van Graz verwijzen liefkozend naar het Kunsthaus Graz "De vriendelijke vreemdeling" Als een reusachtige druppel landde het in de stad in 2003, toen Graz Culturele Hoofdstad van Europa was. Dit opvallend moderne gebouw is sindsdien een symbool van de universiteitsstad geworden en verbaast bezoekers zowel met zijn controversiële buitenkant als met de tot nadenken stemmende tentoonstellingen die het huisvest. Door een van de zogenaamde "nozzles" - de slurfachtige openingen van het gebouw - worden bezoekers getrakteerd op een uitzicht op de klokkentoren. Op deze manier hebben de architecten bewust een link gecreëerd tussen twee van de meest iconische monumenten van de stad. De lichte gevel met uitzicht op het stadscentrum biedt kunstenaars en curatoren de mogelijkheid om te communiceren en te interageren met de stedelijke ruimte.
Het Kunsthaus Café is een populaire ontmoetingsplek voor het creatieve publiek van Graz, studenten en natuurlijk liefhebbers van hedendaagse kunst.
Top evenementen
Eten en drinken in Graz
Unieke plekken om te verblijven
Graz Card
Met de Graz Card geniet je van volledige mobiliteit en culturele hoogtepunten in één. Reis comfortabel met de trein, tram of bus naar musea en bezienswaardigheden - ideaal om met het hele gezin op ontdekkingstocht te gaan! Beschikbaar voor 24, 48 of 72 uur.
Hoogtepunten:
Gratis reizen in tariefzone 101, inclusief de luchthaven
Gratis reizen met de Schlossbergbahn en de Schlossberglift
Gratis toegang tot vele musea
Gratis rondleiding door de oude stad
Kortingen in en rond Graz
2 kindertickets tot 15 jaar per volwassen ticket inbegrepen