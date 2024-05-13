Aerial view: snow-covered lakeside with bathing jetties in winter, city and mountains in background, Lake Constance.
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Klagenfurt aan de Wörthersee
Stad, berg en meer in één

Feestelijk versierde pleinen, romantische adventsmarkten en besneeuwde steegjes: Klagenfurt am Wörthersee roept een winterse sfeer op.

Klagenfurt aan de Wörthersee straalt in het koude jaargetijde een bijzondere charme uit. De stad staat bekend als een juweel uit de Renaissance en betovert bezoekers met zijn prachtig gerestaureerde paleizen, binnenplaatsen en pleinen, die er onder een laagje sneeuw nog magischer uitzien. De Italiaanse bouwmeesters hebben de meer dan 800 jaar oude stad een onmiskenbaar karakter gegeven.

Een van de hoogtepunten van de stad is het Nieuw Plein waarop de Lindwurmbrunnen het trotse wapendier van Klagenfurt. De pleinen van de stad worden omgetoverd tot een winterwonderland, vooral tijdens de advent: Ideaal voor een wandeling over de feestelijk versierde Adventsmarkten en handgemaakte cadeaus te kopen en te genieten van kerstlekkernijen en geurige punch.

Ook de prachtige gevels van de oude binnenstad stralen in de winterzon. Klagenfurt is drie keer onderscheiden met het Europa Nostra Diploma voor het voorbeeldige behoud van de oude binnenstad - een teken hoeveel aandacht er hier wordt besteed aan het behoud van het historische stadsbeeld. Tijdens wandelingen door de steegjes van de stad kunt u de schoonheid van Klagenfurt ontdekken in een rustige, feestelijke sfeer.

Feiten over Klagenfurt am Wörthersee
Inwoners:105
Hoofdstad:van de deelstaat Karinthië
Oppervlakte:120,1 km²
Hoogte: 446 m
Uitzichtpunt:Pyramidenkogel, met een 100 m hoog uitzicht over de Wörthersee
De lokale berg van Klagenfurt:Kreuzbergl (517 m)

Klagenfurt is de thuisbasis van de oudste voetgangerszone van Oostenrijk, die werd geopend in geopend in 1961. Het loopt van de Kramergasse naar de Wienergasse.

Top hoogtepunten

Lindwurm

Kathedraal Klagenfurt

Oud Plein

Wörthersee

Museum voor moderne kunst Karinthië

Staatsmuseum Karinthië

Activiteiten in en rond Klagenfurt

Tours

Nachtwacht tour

Top evenementen

Kerstmarkt op de Neuer Platz

16/11/2024 – 24/12/2024
Neuer Markt

Kerstambachten, punch en koekjes - de Neuer Platz betovert u tot 24 december met kerstsfeer.

Kerstliederen blazen vanuit de parochietoren

Pfarrplatz

Op vier vrijdagen in de advent worden klassieke en moderne stukken voor advent en kerstmis gespeeld aan de zuidkant tegenover de Pfarrplatz.

Oud en nieuw aan de Wörthersee

31/12/2024 – 1/1/2025

10 ideeën om het einde van het jaar in Klagenfurt tot een belevenis te maken.

Eten en drinken in Klagenfurt

Herberg in het Landhaushof

Een echte traditionele herberg met Tafelspitz als standaardgerecht op het menu. Hier kunt u plaatsnemen in gezellige zithoekjes onder oude gewelven en genieten van de huiselijke keuken.

La Bottega

De beste Italiaanse pizza van Klagenfurt. Een dunne, luchtige bodem en precies de juiste hoeveelheid heerlijke toppings. Zo hoort pizza te smaken!

Augustin bierhuis

Het gewelfde plafond en de houten tafels maken het gezellig. De regionale en seizoensgebonden gerechten smaken uitstekend. Liefhebbers van grote porties kunnen hier hun hart ophalen.

Restaurant Vogelhaus

Drie toques ontmoet fine dining. Hier word je verwend met een vijfgangenmenu inclusief bijpassende wijn. Het restaurant richt zich op regionaliteit, seizoensgebondenheid en creativiteit.

Recepten

Kärntner Kasnudel

Das Geheimnis der Kärntner Kasnudel ist die Fülle: die milde Kärntner Nudelminze. Mit diesem Rezept schmeckt die Kasnudel wie das Original aus Kärnten.

Kärntner Kasnudel

Unieke plekken om te verblijven

Hotel Sandwirth Klagenfurt

Hotel Sandwirth

Hotel Moser Verdino Klagenfurt

Groene reis met trein en bus

Vakantie zonder auto - en mobiel ter plaatse

Klagenfurt biedt tal van milieuvriendelijke mobiliteitsoplossingen: Voor korte afstanden in de stad zijn huurfietsen beschikbaar bij tien Nextbike-stations, via app eenvoudig gehuurd. Als je de omgeving wilt verkennen, kun je e-bikes of fietsen gebruiken. De fietsen zijn beschikbaar bij verschillende stations rond de Wörthersee en kunnen flexibel worden teruggebracht.

Voor langere afstanden kun je de Wörthersee Plus Card een duurzame oplossing: gasten kunnen gratis gebruik maken van de S-Bahn en bussen in de regio, ideaal om de schilderachtige omgeving, de Wörthersee of de nabijgelegen bergen te verkennen. Wie zonder eigen auto reist, profiteert ook van Pendeldiensten die gasten rechtstreeks naar hun accommodatie brengen

Klagenfurt ontdekken: voordelen dankzij gastenkaarten

Met de Karinthië-kaart kunnen meer dan 100 excursiebestemmingen in Karinthië zo vaak bezocht worden als je wilt. Deze omvatten Bergspoorwegen, Panoramische wegen en Boottochten. Het aanbod wordt aangevuld door talrijke Musea, Dierenparken en andere vrijetijdsactiviteiten.

Met de gratis Wörthersee Plus Kaart krijgen vakantiegangers in Klagenfurt, aan de Wörthersee en in Midden-Karinthië het hele jaar door korting en gratis toegang tot een aantal attracties in de regio.

De gastenkaart wordt overhandigd bij het inchecken bij de betreffende accommodaties.

FAQ

  • ... de ansichtkaart is uitgevonden in Klagenfurt? In 1869 publiceerde Dr. Emanuel Alexander Herrmann een artikel in de krant "Neue Freie Presse" waarin hij een nieuwe manier van correspondentie per post voorstelde. De toenmalige postmeester-generaal vond het een goed idee en kort daarna werd de eerste post- of correspondentiekaart gelanceerd

  • ... Klagenfurt in april 2018 de 500e verjaardag vierde van de schenking van de stad door keizer Maximiliaan I aan de provinciale landgoederen?

  • ... Kasnudel vroeger heel belangrijk was? Volgens de folklore was de bereiding ervan essentieel voor elk meisje uit Karinthië, want "een meisje dat niet kan krendelen, krijgt geen man". Krendeln verwijst naar de kunst van het bewerken van de randen om de noedels gevuld met kwark, aardappelen en kruiden te sluiten.

Lindwurmbrunnen de Lindwurm, het heraldische dier van de stad, staat in het midden van de Neuer Platz en is een symbool van de oprichtingslegende van de stad. De fontein is een van de bekendste attracties.

Minimundus de miniatuurwereld toont modellen van beroemde gebouwen uit de hele wereld op een schaal van 1:25 en is een hoogtepunt voor alle leeftijden.

Pyramidenkogel op slechts een paar kilometer van Klagenfurt biedt de uitkijktoren op de Pyramidenkogel een spectaculair uitzicht.

Landhaus en wapenzaal: Het Landhaus is een prachtig renaissancegebouw waarin nu het Provinciaal Museum van Karinthië is gevestigd, waar de wapens van de adellijke families van Karinthië te zien zijn.

Maria Theresia Monument: Op het Oude Plein, staat het monument ter ere van de Habsburgse vorstin Maria Theresia.

Museum voor moderne kunst Karinthië voor kunstliefhebbers biedt dit museum wisselende tentoonstellingen van moderne kunst van nationale en internationale kunstenaars.

Klagenfurt is de provinciehoofdstad van Karinthië in het zuiden van Oostenrijk en grenst aan Italië. De toevoeging "aan de Wörthersee" verraadt het al: het stadje ligt direct aan het grootste meer van Karinthië, maar combineert ook een stedelijke levensstijl met een vakantie in de bergen.

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