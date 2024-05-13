Feestelijk versierde pleinen, romantische adventsmarkten en besneeuwde steegjes: Klagenfurt am Wörthersee roept een winterse sfeer op.

Klagenfurt aan de Wörthersee straalt in het koude jaargetijde een bijzondere charme uit. De stad staat bekend als een juweel uit de Renaissance en betovert bezoekers met zijn prachtig gerestaureerde paleizen, binnenplaatsen en pleinen, die er onder een laagje sneeuw nog magischer uitzien. De Italiaanse bouwmeesters hebben de meer dan 800 jaar oude stad een onmiskenbaar karakter gegeven.

Een van de hoogtepunten van de stad is het Nieuw Plein waarop de Lindwurmbrunnen het trotse wapendier van Klagenfurt. De pleinen van de stad worden omgetoverd tot een winterwonderland, vooral tijdens de advent: Ideaal voor een wandeling over de feestelijk versierde Adventsmarkten en handgemaakte cadeaus te kopen en te genieten van kerstlekkernijen en geurige punch.

Ook de prachtige gevels van de oude binnenstad stralen in de winterzon. Klagenfurt is drie keer onderscheiden met het Europa Nostra Diploma voor het voorbeeldige behoud van de oude binnenstad - een teken hoeveel aandacht er hier wordt besteed aan het behoud van het historische stadsbeeld. Tijdens wandelingen door de steegjes van de stad kunt u de schoonheid van Klagenfurt ontdekken in een rustige, feestelijke sfeer.