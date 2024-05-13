Illuminated town hall with clock tower and modern glass dome at St. Pölten town square at dusk.
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St. Pölten
De jongste deelstaathoofdstad van Oostenrijk, waar barok en moderniteit elkaar ontmoeten

St. Pölten, de hoofdstad van Niederösterreich, zit vol contrasten: Romeinse sporen en Keltische invloeden ontmoeten barok, jugendstil en moderne architectuur.

Een blik in de toekomst

De jongste hoofdstad van Oostenrijk kijkt vooruit. In het moderne Festspielhaus - de thuisbasis van het Tonkünstler Orkest van Niederösterreich - worden klassieke en hedendaagse muziek, dans en optredens gepresenteerd. De innovatieve regeringswijk, met het architectonisch opvallende "Landtagsschiff", wijst ook naar de toekomst. De culturele wijk, met het Landesmuseum en Klangturm rondt deze reis naar modern architectonisch ontwerp af. De transformatie van de barokke Rathausplatz door architect Boris Podrecca benadrukt dit vermogen om te evolueren.

Een hoofdstad van barok

St. Pölten is oorspronkelijk gebouwd op historische fundamenten. De stad bezit de oudste officieel gedocumenteerde stadsrechten van Oostenrijk, verleend door de bisschop van Passau, Konrad, in 1159. Tegelijkertijd is St. Pölten een hoofdstad van barokke architectuur. Nadat meesterbouwer Jakob Prandtauer hier in 1689 naartoe verhuisde, veranderde de stad in een bouwwoede en veel gebouwen uit deze periode getuigen nog steeds van dat tijdperk.

Feiten over St. Pölten
Inwoners:ca. 58.860 (vanaf 2024)
Hoofdstad:van de deelstaat Niederösterreich
Oppervlakte:108.44 km²
Beste uitzicht:vanaf de Klangturm (77 meter)

Niederösterreich kaart
Aankoop van de Niederösterreich kaart geeft gratis toegang tot ongeveer 350 attracties in de hele provincie.

St. Pölten vanuit elke hoek

Top hoogtepunten

De kerstmarkt: Feestelijke adventssfeer in de oude binnenstad

De barokke oude binnenstad: de trots van St. Pölten

Het Festspielhaus: muziek, theater en dans

Museum Niederösterreich: geschiedenis en natuur

Klokkentoren: het mooiste uitzicht over de stad

Activiteiten in en rond St. Pölten

Tours

Sleetochten door het landschap van St. Pölten

Ontdek de stad tijdens een nachtwachtrondleiding

Stadswandelingen met een gids of zelf te doen via een smartphone app

Attracties in de omgeving

Top evenementen

Kerstmarkten tijdens de advent in de oude binnenstad

Sfeervolle muziek, warme punch, lokale specialiteiten, ambachtelijke producten en een Perchten show: De kerstmarkt is een traditioneel hoogtepunt.

Advent

Muziek en theater in het Festspielhaus St

Klassiek, jazz en pop, dans en zang, theater en performance: Voorstellingen van topniveau spreken zowel een jong publiek als liefhebbers van klassieke muziek aan.

Festspielhaus

Recepten

Clear Soup with Semolina Dumplings

Make this classic Austrian first course at home.

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Liptauer Cheese Spread

This great spread is served in typical Heurigen wine taverns.

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Palatschinken - Austrian Pancakes

Enjoy Austria's version of pancakes with apricot jam.

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Potato Noodles with Poppy Seeds

As a main course or dessert, potato noodles with poppy seeds are a real treat.

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Apricot Dumplings

These apricot dumplings are a sweet treat that you can serve as a main or a dessert.

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Duurzaamheidstip

Wat kunnen we doen om het milieu in de stad te beschermen?

  • Reizen van en naar Oostenrijk met de trein.

  • Gebruik het openbaar vervoer.

  • Leen stadsfietsen.

  • Profiteer van fietsverhuur in hotels.

  • Gebruik hervulbare drinkflessen.

  • Ruim afval zorgvuldig op (tissues, verpakkingen, wegwerpflesjes, enz.).

  • Kies ervoor om de kamers niet dagelijks schoon te maken en geen handdoeken te wisselen.

  • Boek accommodaties met milieucertificering.

Reis duurzaam
Toprestaurants in Niederösterreich

Traditionele herbergen, tavernes en restaurants

Niederösterreich heeft een levendige culinaire scene - modern en een beetje experimenteel, maar altijd down-to-earth. De bekroonde restaurants hier zijn niet alleen een lust voor het oog, maar ook een genot voor de smaakpapillen, van het Waldviertel tot het Weinviertel en van de Wachau tot het Weense bos. Je vindt hier verbazingwekkende lokale specialiteiten, met creatieve chef-koks die de beste producten uit de regio in hun gerechten laten schitteren.

De Niederösterreichse herberg is een echt juweeltje. Hier komt veel samen: gastvrijheid, charismatische gastheren en uitstekende regionale gerechten - denk aan knapperig varkensgebraad, asperges uit Marchfeld en die heerlijke abrikozenknoedels uit de Wachau.

Restaurants in Niederösterreich

FAQs

St. Pölten biedt tal van activiteiten en attracties - of je nu van cultuur of sport houdt. Van kastelen en paleizen tot avonturenwerelden en musea, van panoramische uitkijkpunten tot uitkijktorens:

De Traisen Ontspringt in het Traisental, stroomt door St. Pölten en mondt uit in de Donau. Aan beide kanten van de Traisen Dam vind je een prachtig rivierlandschap met hardloop- en fietspaden. Het gebied is ook perfect voor rolschaatsen en wandelen.

Met de Museumkaart kun je het hele jaar door alle musea en tentoonstellingslocaties in St. De volgende instellingen zijn eenmalig gratis te bezoeken:

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