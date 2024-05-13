St. Pölten
De jongste deelstaathoofdstad van Oostenrijk, waar barok en moderniteit elkaar ontmoeten
Introduction
Een blik in de toekomst
De jongste hoofdstad van Oostenrijk kijkt vooruit. In het moderne Festspielhaus - de thuisbasis van het Tonkünstler Orkest van Niederösterreich - worden klassieke en hedendaagse muziek, dans en optredens gepresenteerd. De innovatieve regeringswijk, met het architectonisch opvallende "Landtagsschiff", wijst ook naar de toekomst. De culturele wijk, met het Landesmuseum en Klangturm rondt deze reis naar modern architectonisch ontwerp af. De transformatie van de barokke Rathausplatz door architect Boris Podrecca benadrukt dit vermogen om te evolueren.
Een hoofdstad van barok
St. Pölten is oorspronkelijk gebouwd op historische fundamenten. De stad bezit de oudste officieel gedocumenteerde stadsrechten van Oostenrijk, verleend door de bisschop van Passau, Konrad, in 1159. Tegelijkertijd is St. Pölten een hoofdstad van barokke architectuur. Nadat meesterbouwer Jakob Prandtauer hier in 1689 naartoe verhuisde, veranderde de stad in een bouwwoede en veel gebouwen uit deze periode getuigen nog steeds van dat tijdperk.
Niederösterreich kaart
Aankoop van de Niederösterreich kaart geeft gratis toegang tot ongeveer 350 attracties in de hele provincie.
St. Pölten vanuit elke hoek
Top hoogtepunten
Activiteiten in en rond St. Pölten
Tours
Top evenementen
Kerstmarkten tijdens de advent in de oude binnenstad
Sfeervolle muziek, warme punch, lokale specialiteiten, ambachtelijke producten en een Perchten show: De kerstmarkt is een traditioneel hoogtepunt.
Recepten
Potato Noodles with Poppy Seeds
As a main course or dessert, potato noodles with poppy seeds are a real treat.
Wat kunnen we doen om het milieu in de stad te beschermen?
Reizen van en naar Oostenrijk met de trein.
Gebruik het openbaar vervoer.
Leen stadsfietsen.
Profiteer van fietsverhuur in hotels.
Gebruik hervulbare drinkflessen.
Ruim afval zorgvuldig op (tissues, verpakkingen, wegwerpflesjes, enz.).
Kies ervoor om de kamers niet dagelijks schoon te maken en geen handdoeken te wisselen.
Boek accommodaties met milieucertificering.
Traditionele herbergen, tavernes en restaurants
Niederösterreich heeft een levendige culinaire scene - modern en een beetje experimenteel, maar altijd down-to-earth. De bekroonde restaurants hier zijn niet alleen een lust voor het oog, maar ook een genot voor de smaakpapillen, van het Waldviertel tot het Weinviertel en van de Wachau tot het Weense bos. Je vindt hier verbazingwekkende lokale specialiteiten, met creatieve chef-koks die de beste producten uit de regio in hun gerechten laten schitteren.
De Niederösterreichse herberg is een echt juweeltje. Hier komt veel samen: gastvrijheid, charismatische gastheren en uitstekende regionale gerechten - denk aan knapperig varkensgebraad, asperges uit Marchfeld en die heerlijke abrikozenknoedels uit de Wachau.