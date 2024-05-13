Two laughing women in ski outfits taking a selfie on a snow-covered mountain peak, blue sky.
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Leren skiën in Oostenrijk
Van nul tot (piste)held

Nog nooit geskied? Het perfecte moment om te beginnen is nu! Hier vind je alles wat je moet weten over skischolen, uitrusting en skigebieden voor beginners in Oostenrijk.

Er is iets onweerstaanbaar aantrekkelijks aan skiën. En dat zijn niet de skibril of het softshell-jack. Het is het gevoel van iets nieuws proberen. Wanneer je als volwassene leert skiën, merk je al snel dat je moed en nieuwsgierigheid terugkomen. En de glimlach op je gezicht als je voor het eerst de piste afglijd, vergeet je nooit meer. Oostenrijk heeft alles om de start zo makkelijk mogelijk te maken: ervaren ski-instructeurs, zachte hellingen en een ontspannen omgeving zonder druk.

De eerste bocht is een kleine overwinning, de tweede pure vrijheid. En dan? Zonneschijn, Kaiserschmarren, een adembenemend panorama en een feestje als afsluiter. Of, met andere woorden, het Oostenrijkse Lebensgefühl. Iets nieuws proberen, verborgen talenten ontdekken en onderweg vrienden maken – daar draait skiën in Oostenrijk om.

'Travel Tinder'

Nieuwe studie: skiën is sexy

Een internationale studie van 'Clubmed' bewijst het onomstotelijk: skifoto's behoren tot de populairste foto's op datingapps. Meer matches, meer swipes – sneeuw geeft de sfeer overduidelijk een boost.

Waarom? Omdat skifoto's avontuur, plezier en een 'ik kan dit'-energie uitstralen. En dat is precies wat aantrekkelijk is: mensen die iets nieuws proberen, lachen, vallen, weer opstaan – en er ondertussen nog goed uitzien ook. Kortom: skiën maakt je cool. En ja, ook een beetje sexy.

Je hoeft geen pro te zijn om die foto's te maken. Oostenrijk is de perfecte plek om te beginnen. Nieuwe winter, nieuwe sport – en misschien ook een nieuwe match.

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Ski's, stokken, helm, skibril ...

Uitrusting: checklist voor beginnende skiërs

Je hebt inderdaad wat uitrusting nodig om de pistes te betreden. Maar het goede nieuws is dat je het meeste ter plekke in het skigebied kunt huren (en de rest tweedehands kunt kopen).Veel regio's bieden complete huurpakketten aan, te boeken bij je accommodatie of bij de dalstation van de lift.Dit heb je nodig:

Uitrusting (alles te huur):

  • Ski's & skischoenen

  • Stokken

  • Helm

Kleding:

  • Skijack en skibroek (huren of tweedehands kopen)

  • Handschoenen (huren of kopen)

  • Skisokken (kopen)

  • Thermisch ondergoed voor skiën (kopen)

  • Skibril / zonnebril (kopen)

  • Zonnebrandcrème met hoge beschermingsfactor (kopen)

Let op: In SalzburgerLand, Opper-Oostenrijk, Steiermark, Neder-Oostenrijk, Karinthië, Burgenland en Wenen zijn kinderen en tieners tot 15 jaar wettelijk verplicht een helm te dragen. Voor alle leeftijden – en zeker voor beginners – wordt een helm echter aanbevolen.

Leer bij de skischolen van Oostenrijk

Skicursus: je eerste dagen op de piste

Ongeacht je leeftijd leer je veel sneller en veiliger met professionele begeleiding. Een beginner-skicursus boeken is dan ook altijd een goed idee.

Op je eerste dag maak je kennis met je uitrusting, leer je hoe je op je ski's staat en hoe je veilig stopt. Het kan in het begin allemaal wat onwennig aanvoelen, maar de meeste mensen krijgen er na een paar uur de slag van te pakken. Je leert ook wat je moet doen als je je evenwicht verliest en hoe je veilig weer opstaat als je valt.

Op de tweede dag maak je je eerste bochten en glij je iets langere afdalingen af. Na drie tot vijf dagen kun je op makkelijke hellingen skiën samen met je ski-instructeurs. De meeste beginners kunnen na een week zelfstandig de piste af.

Leren skiën gaat niet over een nacht ijs worden. Het belangrijkste is dat je plezier hebt. En voor je het weet glij je met minimale inspanning de piste af.

Tip: Wil je al een voorproefje krijgen voordat je op een echte piste in Oostenrijk staat?Sneeuwdomes en droge skipistes in Nederland en België zijn prima plekken om een eerste indruk te krijgen.

FIS-gedragscode voor skiërs

Veelgestelde vragen

De skigebieden van Oostenrijk zijn open van november of december tot mei, waarbij het hoofdseizoen loopt van eind december tot begin maart. Wil je de drukte vermijden, kies dan voor de voor- en naseizoen in plaats van schoolvakanties, Kerst of Oud en Nieuw. Hoe eerder je begint, hoe meer tijd je hebt om je vaardigheden te verfijnen!

Je kunt op elke leeftijd beginnen met skiën en hoeft niet topfit te zijn. Iedereen die regelmatig beweegt of graag wandelt, is klaar voor de piste. Skiën versterkt je spieren en evenwicht, en geeft je humeur meteen een boost.

  • Reis

  • Accommodatie (opties van halfpension tot zelfverzorging)

  • Skipas (ook na aankomst te boeken)

  • Uitrustingshuur (ook na aankomst te boeken)

  • Skiles

  • Reisverzekering

  • Overige activiteiten

Ja. In Oostenrijk spreken veel ski-instructeurs Engels, en vaak ook Nederlands, Frans of Hongaars. De meeste grotere skigebieden bieden regelmatig beginnerscursussen in het Engels aan. Vraag dit het beste na bij het boeken.

Blauwe bordjes markeren makkelijke, beginnersvriendelijke pistes, rode zijn voor gevorderden en zwarte voor experts. Oefenpistes zijn ideaal voor beginners: hier kun je je eerste bochten maken zonder je zorgen te maken over snellere en meer ervaren skiërs.

De wintersportgebieden van Oostenrijk hebben veel ski-in/ski-out hotels direct aan de pistes. Andere hotels bieden gratis shuttlediensten of regelmatige skibussen naar het dichtstbijzijnde liftstation. Een auto heb je tijdens je skivakantie niet nodig.

Ski-in/ski-out hotels in Oostenrijk

Een skivakantie in Oostenrijk hoeft niet duur te zijn. Hier zijn een paar tips om de kosten te drukken:

  • Vermijd piekperiodes en maak gebruik van het voor- en naseizoen, early bird-aanbiedingen en deals rond de opening en sluiting van het seizoen

  • Boek pakketten die accommodatie en skipas combineren

  • Koop lokale skipassen in plaats van passen voor het hele gebied (als die beschikbaar zijn)

  • Huur je uitrusting in plaats van alles nieuw te kopen (en kies voor goedkopere instapski's in plaats van gevorderde modellen)

  • Koop skikleding tweedehands

  • Gebruik skibussen en shuttles in plaats van een auto te huren; deze zijn vaak inbegrepen bij je accommodatie of skipas

Top skigebieden voor beginners in Oostenrijk Klaar om te gaan maar nog niet zeker waar naartoe? De volgende Oostenrijkse wintersportgebieden zijn allemaal perfect voor beginners die hun eerste bochten willen maken.
Een regio voor alle leeftijden

Serfaus-Fiss Ladis

Gelegen op een zonnig hoogplateau boven het bovenste Tiroolse Inntal is Serfaus-Fiss-Ladis een van de meest gastvrije en beginnersvriendelijke plekken in de Oostenrijkse Alpen. Gasten kunnen zich verheugen op ...

  • 22 blauwe pistes (47 km) perfect voor beginners

  • Brede oefenhellingen en beginnerszones in zowel Serfaus als Fiss-Ladis

  • Makkelijke dalafdalingen en snel bereikbare oefenliften

  • Skischolen die beginnerscursussen aanbieden voor alle leeftijden (in groep of één-op-één)

  • Een mix van vlakke hellingen, lopende banden en kindvriendelijke zones die snelle vooruitgang garanderen

Pakketten voor beginners:

Serfaus-Fiss-Ladis
Waar skiën een gevoel is

Zillertal

Het Zillertal is een van de toonaangevende wintersportbestemmingen in de Alpen. Met een ligging tot 3.250 m, waarbij 80% van de regio boven de 1.700 m ligt, is skiën mogelijk tot ver in april. Hier zijn nog meer voordelen speciaal voor nieuwe skiërs ...

  • 25 skischolen en meer dan 500 ski-instructeurs die lesgeven in 17 talen

  • Penken en Ahorn met hun oefenliften, makkelijke pistes en snowpark zijn bijzonder beginnersvriendelijk

  • Blauwe pistes en oefenhellingen in elk skigebied in het Zillertal

  • Talrijke moderne skiverhuurzaken, vaak direct bij de dalstations, bieden deskundig advies en passende uitrusting

  • Moderne kabelbanen en duidelijke bewegwijzering op de pistes door de hele regio

Pakketten voor beginners:

Zillertal
Een echt sneeuwparadijs

Ischgl

De regio Paznaun-Ischgl scoort met ongerepte pistes, moderne infrastructuur, een internationaal publiek en een extra vleugje luxe, en biedt beginners de perfecte introductie tot wintersport ...

  • Alle vier de deelgebieden – Galtür, Ischgl, Kappl en See – hebben aparte beginners- en oefenzones

  • Brede blauwe pistes waar beginners hun pas geleerde vaardigheden zonder druk kunnen oefenen

  • Moderne infrastructuur met oefenliften en skiloopbanden, o.a. in Ischgl, en skicursussen voor alle leeftijden

  • Leuke activiteiten buiten de pistes: schaatsen, winterwandelen, langlaufen, après-ski en shoppen

  • De Silvretta Therme om lichaam en geest te ontspannen

Pakketten voor beginners:

Ischgl
In het hart van Ski amadé

Altenmarkt-Zauchensee

Altenmarkt-Zauchensee, in het hart van de Salzburg Sport World en Ski amadé, is een van de sporttiefste en meest gevarieerde regio's van Oostenrijk. Ook voor beginners op de piste is het een droom. Dit is waarom ...

  • Radstadt-Altenmarkt biedt brede, zachte hellingen met oefenliften in het dal; gondels (geen stoeltjesliften!) brengen je van het dal naar de berg

  • Zauchensee heeft twee oefenzones voor skischolen én een blauwe afdaling naar het dal van elke skiberg

  • Zauchensee is bijzonder sneeuwzeker, wat het een betrouwbare bestemming maakt voor een eerste skivakantie

  • 25 skihütten om even bij te komen en alle culinaire lekkernijen van de regio te proeven

  • De Erlebnis-Therme Amadé voor een ontspannende spa-ervaring

Pakket voor beginners:

Zauchensee-FlachauwinklRadstadt-Altenmarkt

10 veelvoorkomende skimythes ontkracht

Misvattingen en verouderde beelden schrikken mensen soms al af voordat ze zijn begonnen. Laten we de meest voorkomende mythes bekijken – en waarom ze niet kloppen! Skiën is ...

1. ... alleen voor de rijken?

Skiën in Oostenrijk hoeft niet duur te zijn. Veel kleinere wintersportgebieden bieden betaalbare skipassen, budgetvriendelijke accommodaties en uitstekende prijs-kwaliteitverhouding. All-inclusive pakketten, gezinskorting en aanbiedingen voor terugkerende skiërs maken het (opnieuw) oppakken van de sport makkelijker dan je denkt – en vriendelijker voor je portemonnee.

2. ... onmogelijk zonder dure uitrusting?

In de skigebieden van Oostenrijk kun je alles huren wat je nodig hebt – van helm tot skijack. Onze verhuurbedrijven bieden topkwaliteitsuitrusting aan voor een paar dagen of een hele week. Je kunt je uitrusting zelfs van tevoren online reserveren – zonder voorschot.

3. ... te gevaarlijk?

Veiligheid staat in Oostenrijk voorop. Professionele skischolen, goed onderhouden pistes en moderne liften zorgen voor een ontspannen skibeleving. Leer de basisregels bij een expert, maak jezelf vertrouwd met de pistenregels en ski met een gerust hart – en een brede grijns op je gezicht.

4. ... alleen voor waaghalzen?

Helemaal niet. Veel gebieden hebben aparte beginnerhellingen, oefenliften en zachte heuvels waar je makkelijk je eerste bochten kunt maken. Het gaat niet om snelheid – het gaat om jezelf uitdagen en plezier hebben.

5. ... koud, nat en oncomfortabel?

Denk aan de glinsterende sneeuw, de frisse lucht – en na een paar afdalingen warm je toch al op. Bovendien zijn er gezellige hütten, Kaiserschmarren en sauna's bij je accommodatie. Je wordt alleen koud als je vanaf de zijlijn toekijkt in plaats van zelf de piste op te gaan.

6. ... alleen mogelijk in het midden van de winter?

In Oostenrijk begint het skiseizoen vroeg en loopt het vaak door tot in het voorjaar. Veel gletsjers bieden ideale omstandigheden van het late najaar tot mei. Wie van zon én sneeuw houdt, vindt hier de langste winter van de Alpen.

7. ... slecht voor het milieu?

Steeds meer wintersportgebieden in Oostenrijk investeren in duurzamer skiën: denk aan energiezuinige liften, regionale keuken en opties voor openbaar vervoer. Het wintersporttoerisme evolueert – en wordt elk jaar groener.

8. ... vermoeiend in plaats van leuk?

Skiën is sporten met uitzicht – en een bonus voor je smaakpapillen. Het beste wacht je tussen de afdalingen: zon, sneeuw, lekker eten en goed gezelschap. Je bent lichamelijk actief en mentaal ontspannen – veel beter wordt het niet.

9. ... alleen voor kinderen of professionals?

De skigebieden van Oostenrijk hebben geschikte pistes voor elk niveau – voor eerstejaars, terugkerende skiërs en ervaren skiërs die hun carvingtechniek willen perfectioneren. Ski-instructeurs begeleiden je met geduld en humor, zonder druk. Skiën is voor iedereen die iets nieuws wil proberen.

10. ... te druk?

Buiten de wereldberoemde skigebieden bieden talloze kleine, charmante skiregio's extra ruimte, rust en karakter. Korte afstanden, geen wachtrijen en Oostenrijkse gastvrijheid. Dit is hoe een authentieke winter aanvoelt.

Hoe kom je in Oostenrijk?

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