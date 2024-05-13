Leren skiën in Oostenrijk
Van nul tot (piste)held
Introduction
Er is iets onweerstaanbaar aantrekkelijks aan skiën. En dat zijn niet de skibril of het softshell-jack. Het is het gevoel van iets nieuws proberen. Wanneer je als volwassene leert skiën, merk je al snel dat je moed en nieuwsgierigheid terugkomen. En de glimlach op je gezicht als je voor het eerst de piste afglijd, vergeet je nooit meer. Oostenrijk heeft alles om de start zo makkelijk mogelijk te maken: ervaren ski-instructeurs, zachte hellingen en een ontspannen omgeving zonder druk.
De eerste bocht is een kleine overwinning, de tweede pure vrijheid. En dan? Zonneschijn, Kaiserschmarren, een adembenemend panorama en een feestje als afsluiter. Of, met andere woorden, het Oostenrijkse Lebensgefühl. Iets nieuws proberen, verborgen talenten ontdekken en onderweg vrienden maken – daar draait skiën in Oostenrijk om.
Nieuwe studie: skiën is sexy
Een internationale studie van 'Clubmed' bewijst het onomstotelijk: skifoto's behoren tot de populairste foto's op datingapps. Meer matches, meer swipes – sneeuw geeft de sfeer overduidelijk een boost.
Waarom? Omdat skifoto's avontuur, plezier en een 'ik kan dit'-energie uitstralen. En dat is precies wat aantrekkelijk is: mensen die iets nieuws proberen, lachen, vallen, weer opstaan – en er ondertussen nog goed uitzien ook. Kortom: skiën maakt je cool. En ja, ook een beetje sexy.
Je hoeft geen pro te zijn om die foto's te maken. Oostenrijk is de perfecte plek om te beginnen. Nieuwe winter, nieuwe sport – en misschien ook een nieuwe match.
Uitrusting: checklist voor beginnende skiërs
Je hebt inderdaad wat uitrusting nodig om de pistes te betreden. Maar het goede nieuws is dat je het meeste ter plekke in het skigebied kunt huren (en de rest tweedehands kunt kopen).Veel regio's bieden complete huurpakketten aan, te boeken bij je accommodatie of bij de dalstation van de lift.Dit heb je nodig:
Uitrusting (alles te huur):
Ski's & skischoenen
Stokken
Helm
Kleding:
Skijack en skibroek (huren of tweedehands kopen)
Handschoenen (huren of kopen)
Skisokken (kopen)
Thermisch ondergoed voor skiën (kopen)
Skibril / zonnebril (kopen)
Zonnebrandcrème met hoge beschermingsfactor (kopen)
Let op: In SalzburgerLand, Opper-Oostenrijk, Steiermark, Neder-Oostenrijk, Karinthië, Burgenland en Wenen zijn kinderen en tieners tot 15 jaar wettelijk verplicht een helm te dragen. Voor alle leeftijden – en zeker voor beginners – wordt een helm echter aanbevolen.
Skicursus: je eerste dagen op de piste
Ongeacht je leeftijd leer je veel sneller en veiliger met professionele begeleiding. Een beginner-skicursus boeken is dan ook altijd een goed idee.
Op je eerste dag maak je kennis met je uitrusting, leer je hoe je op je ski's staat en hoe je veilig stopt. Het kan in het begin allemaal wat onwennig aanvoelen, maar de meeste mensen krijgen er na een paar uur de slag van te pakken. Je leert ook wat je moet doen als je je evenwicht verliest en hoe je veilig weer opstaat als je valt.
Op de tweede dag maak je je eerste bochten en glij je iets langere afdalingen af. Na drie tot vijf dagen kun je op makkelijke hellingen skiën samen met je ski-instructeurs. De meeste beginners kunnen na een week zelfstandig de piste af.
Leren skiën gaat niet over een nacht ijs worden. Het belangrijkste is dat je plezier hebt. En voor je het weet glij je met minimale inspanning de piste af.
Tip: Wil je al een voorproefje krijgen voordat je op een echte piste in Oostenrijk staat?Sneeuwdomes en droge skipistes in Nederland en België zijn prima plekken om een eerste indruk te krijgen.
Veelgestelde vragen
Serfaus-Fiss Ladis
Gelegen op een zonnig hoogplateau boven het bovenste Tiroolse Inntal is Serfaus-Fiss-Ladis een van de meest gastvrije en beginnersvriendelijke plekken in de Oostenrijkse Alpen. Gasten kunnen zich verheugen op ...
22 blauwe pistes (47 km) perfect voor beginners
Brede oefenhellingen en beginnerszones in zowel Serfaus als Fiss-Ladis
Makkelijke dalafdalingen en snel bereikbare oefenliften
Skischolen die beginnerscursussen aanbieden voor alle leeftijden (in groep of één-op-één)
Een mix van vlakke hellingen, lopende banden en kindvriendelijke zones die snelle vooruitgang garanderen
Pakketten voor beginners:
Zillertal
Het Zillertal is een van de toonaangevende wintersportbestemmingen in de Alpen. Met een ligging tot 3.250 m, waarbij 80% van de regio boven de 1.700 m ligt, is skiën mogelijk tot ver in april. Hier zijn nog meer voordelen speciaal voor nieuwe skiërs ...
25 skischolen en meer dan 500 ski-instructeurs die lesgeven in 17 talen
Penken en Ahorn met hun oefenliften, makkelijke pistes en snowpark zijn bijzonder beginnersvriendelijk
Blauwe pistes en oefenhellingen in elk skigebied in het Zillertal
Talrijke moderne skiverhuurzaken, vaak direct bij de dalstations, bieden deskundig advies en passende uitrusting
Moderne kabelbanen en duidelijke bewegwijzering op de pistes door de hele regio
Pakketten voor beginners:
Ischgl
De regio Paznaun-Ischgl scoort met ongerepte pistes, moderne infrastructuur, een internationaal publiek en een extra vleugje luxe, en biedt beginners de perfecte introductie tot wintersport ...
Alle vier de deelgebieden – Galtür, Ischgl, Kappl en See – hebben aparte beginners- en oefenzones
Brede blauwe pistes waar beginners hun pas geleerde vaardigheden zonder druk kunnen oefenen
Moderne infrastructuur met oefenliften en skiloopbanden, o.a. in Ischgl, en skicursussen voor alle leeftijden
Leuke activiteiten buiten de pistes: schaatsen, winterwandelen, langlaufen, après-ski en shoppen
De Silvretta Therme om lichaam en geest te ontspannen
Pakketten voor beginners:
Altenmarkt-Zauchensee
Altenmarkt-Zauchensee, in het hart van de Salzburg Sport World en Ski amadé, is een van de sporttiefste en meest gevarieerde regio's van Oostenrijk. Ook voor beginners op de piste is het een droom. Dit is waarom ...
Radstadt-Altenmarkt biedt brede, zachte hellingen met oefenliften in het dal; gondels (geen stoeltjesliften!) brengen je van het dal naar de berg
Zauchensee heeft twee oefenzones voor skischolen én een blauwe afdaling naar het dal van elke skiberg
Zauchensee is bijzonder sneeuwzeker, wat het een betrouwbare bestemming maakt voor een eerste skivakantie
25 skihütten om even bij te komen en alle culinaire lekkernijen van de regio te proeven
De Erlebnis-Therme Amadé voor een ontspannende spa-ervaring
Pakket voor beginners:
10 veelvoorkomende skimythes ontkrachtMisvattingen en verouderde beelden schrikken mensen soms al af voordat ze zijn begonnen. Laten we de meest voorkomende mythes bekijken – en waarom ze niet kloppen! Skiën is ...
1. ... alleen voor de rijken?
Skiën in Oostenrijk hoeft niet duur te zijn. Veel kleinere wintersportgebieden bieden betaalbare skipassen, budgetvriendelijke accommodaties en uitstekende prijs-kwaliteitverhouding. All-inclusive pakketten, gezinskorting en aanbiedingen voor terugkerende skiërs maken het (opnieuw) oppakken van de sport makkelijker dan je denkt – en vriendelijker voor je portemonnee.
2. ... onmogelijk zonder dure uitrusting?
In de skigebieden van Oostenrijk kun je alles huren wat je nodig hebt – van helm tot skijack. Onze verhuurbedrijven bieden topkwaliteitsuitrusting aan voor een paar dagen of een hele week. Je kunt je uitrusting zelfs van tevoren online reserveren – zonder voorschot.
3. ... te gevaarlijk?
Veiligheid staat in Oostenrijk voorop. Professionele skischolen, goed onderhouden pistes en moderne liften zorgen voor een ontspannen skibeleving. Leer de basisregels bij een expert, maak jezelf vertrouwd met de pistenregels en ski met een gerust hart – en een brede grijns op je gezicht.
4. ... alleen voor waaghalzen?
Helemaal niet. Veel gebieden hebben aparte beginnerhellingen, oefenliften en zachte heuvels waar je makkelijk je eerste bochten kunt maken. Het gaat niet om snelheid – het gaat om jezelf uitdagen en plezier hebben.
5. ... koud, nat en oncomfortabel?
Denk aan de glinsterende sneeuw, de frisse lucht – en na een paar afdalingen warm je toch al op. Bovendien zijn er gezellige hütten, Kaiserschmarren en sauna's bij je accommodatie. Je wordt alleen koud als je vanaf de zijlijn toekijkt in plaats van zelf de piste op te gaan.
6. ... alleen mogelijk in het midden van de winter?
In Oostenrijk begint het skiseizoen vroeg en loopt het vaak door tot in het voorjaar. Veel gletsjers bieden ideale omstandigheden van het late najaar tot mei. Wie van zon én sneeuw houdt, vindt hier de langste winter van de Alpen.
7. ... slecht voor het milieu?
Steeds meer wintersportgebieden in Oostenrijk investeren in duurzamer skiën: denk aan energiezuinige liften, regionale keuken en opties voor openbaar vervoer. Het wintersporttoerisme evolueert – en wordt elk jaar groener.
8. ... vermoeiend in plaats van leuk?
Skiën is sporten met uitzicht – en een bonus voor je smaakpapillen. Het beste wacht je tussen de afdalingen: zon, sneeuw, lekker eten en goed gezelschap. Je bent lichamelijk actief en mentaal ontspannen – veel beter wordt het niet.
9. ... alleen voor kinderen of professionals?
De skigebieden van Oostenrijk hebben geschikte pistes voor elk niveau – voor eerstejaars, terugkerende skiërs en ervaren skiërs die hun carvingtechniek willen perfectioneren. Ski-instructeurs begeleiden je met geduld en humor, zonder druk. Skiën is voor iedereen die iets nieuws wil proberen.
10. ... te druk?
Buiten de wereldberoemde skigebieden bieden talloze kleine, charmante skiregio's extra ruimte, rust en karakter. Korte afstanden, geen wachtrijen en Oostenrijkse gastvrijheid. Dit is hoe een authentieke winter aanvoelt.