Skicursus: je eerste dagen op de piste

Ongeacht je leeftijd leer je veel sneller en veiliger met professionele begeleiding. Een beginner-skicursus boeken is dan ook altijd een goed idee.

Op je eerste dag maak je kennis met je uitrusting, leer je hoe je op je ski's staat en hoe je veilig stopt. Het kan in het begin allemaal wat onwennig aanvoelen, maar de meeste mensen krijgen er na een paar uur de slag van te pakken. Je leert ook wat je moet doen als je je evenwicht verliest en hoe je veilig weer opstaat als je valt.

Op de tweede dag maak je je eerste bochten en glij je iets langere afdalingen af. Na drie tot vijf dagen kun je op makkelijke hellingen skiën samen met je ski-instructeurs. De meeste beginners kunnen na een week zelfstandig de piste af.

Leren skiën gaat niet over een nacht ijs worden. Het belangrijkste is dat je plezier hebt. En voor je het weet glij je met minimale inspanning de piste af.

Tip: Wil je al een voorproefje krijgen voordat je op een echte piste in Oostenrijk staat?Sneeuwdomes en droge skipistes in Nederland en België zijn prima plekken om een eerste indruk te krijgen.