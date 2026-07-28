Bregenzerwald
Perfecte combi van skiën, natuur en cultuur
Introduction
Wat deze streek in Vorarlberg zo bijzonder maakt, is de combinatie van traditie en innovatie. Die samensmelting van oud en nieuw zie je meteen terug in de 23 gezellige dorpen. Je vindt er zowel traditionele huizen met leistenen gevels als verrassend moderne gebouwen. Ook het Werkraum Haus in Andelsbuch, ontworpen door de Zwitserse architect Peter Zumthor, is een bezoek waard.
In de winter staan acht skigebieden en 213 pistenkilometer centraal, allemaal bereikbaar met één skipas: de 3Täler-Skipass. Wie niet skiet, vindt zijn weg op 310 kilometer winterwandelpaden of 320 kilometer langlaufloipes. Een culinaire bijzonderheid is het Culinair Winterwandelen: begeleide routes door het winterlandschap, inclusief ontbijt, lunch en dessert met regionale specialiteiten.
In deze streek is er veel aandacht voor kleinschalige landbouw, en dat proef je. Regionale producten als Alp- en Bergkäse staan overal in de schijnwerpers — ook in de bekroonde restaurants die de regio rijk is. Het Bregenzerwald is het hele jaar de moeite waard, maar in de winter komen rust, ruimte en bergbeleving op hun best tot hun recht.
Daarom deze winter naar Bregenzerwald
De 3Täler-Skipass
De 3Täler-Skipass is geldig voor alle acht skigebieden in het Bregenzerwald en de skibus. Houders krijgen ook gereduceerde dagskaarten voor Ski Arlberg.
Skivoordeel voor kinderen
Gedurende 3 weken in januari en maart kunnen kinderen van 3 tot 6 jaar gratis een 4-daagse skiles volgen en is hun skipas gratis.
Jouw winter op de pisteBeleef de top, ook letterlijk, in het Bregenzerwald — acht skigebieden, 213 km piste en 83 liftinstallaties voor uiteenlopende niveaus en stijlen.
Samen op de slee
Rodelen is leuk voor de hele familie. In bijna elk dorp in het Bregenzerwald vind je wel een baan. Sommige zijn ’s avonds verlicht.
Skitouren met een gids
Eerst in alle rust naar boven wandelen en daarna door de schitterende sneeuw weer richting dal. Zelfstandig of met een gids.
De langlaufloipes op
Geniet van meer dan 320 km aan loipes - sommige zijn zelfs ’s avonds verlicht. Het is een waar langlaufparadijs.
Wandelen door de kloof
310 km verzorgde winterwandelpaden, van eenvoudige dorpsroutes tot langere bergpaden. De kloof van Sibratsgfäll naar Schönenbach is een aanrader.
Pret naast de pisteOok naast de piste is er veel te ontdekken, om te ontspannen of om op avontuur te gaan.
De mooiste berghutten
Hochalp Hütte
De sfeer is gezellig in deze kleine, maar fijne hut in het skigebied Warth-Schröcken.
Panoramarestaurant Baumgarten
Of je nu met of zonder ski’s per gondel naar dit restaurant gaat, het uitzicht is voor iedereen betoverend.
Alpstüble Moos
Hut op 1.200 m. waar de eigenaren hun paarden meenemen op sledetochten over speciaal geprepareerde paden.
Het mooiste uitzicht in de winter
Gratis skipas en skiles voor kinderen van 3–6 jaar in januari en maart.
Tradities in het Bregenzerwald
De feestelijke dames-Juppe uit het Bregenzerwald is een van de meest opvallende Oostenrijkse klederdrachten. Deze mouwloze, geplooide jurk van glanzend zwart linnen wordt gecombineerd met een rijk geborduurde slab, gekleurde mouwen en een goudgesp aan de riem. De bijpassende hoofdtooien variëren van een zwarte strohoed tot een gouden meisjeskroon, de “Schappale”.
Sinds 2021 is de Juppe erkend als immaterieel cultureel erfgoed van Oostenrijk. In de Juppe-werkplaats in Riefensberg kunnen bezoekers ontdekken hoe deze unieke dracht wordt gemaakt. Met zorg worden de 500 plooien geperst en werken ambachtslieden zoals borduursters, wevers en goudsmeden aan de verfijnde details. Het atelier, gevestigd in een gerenoveerde boerderij met een indrukwekkende glazen gevel, is bovendien een architectonisch hoogtepunt.
Praktische info voor in de winter
Hoe kom je er? Met de auto via de A14 richting Bregenz, daarna het dal in. Met de trein naar Bregenz of Dornbirn, daarna verder met de Landbus — 18 lijnen ontsluiten de regio dagelijks, ook in het weekend.
Waar ga je slapen? Welke van de 23 dorpen wordt jouw uitvalsbasis? Zoek en boek accommodaties via de regionale website.
Skigebieden In totaal zijn er acht skigebieden — handig om elke dag iets nieuws te ontdekken.
Skipas Met de 3Täler-Skipass gaan de poortjes open in 8 skigebieden, inclusief reizen met de skibus.
Skischolen In de verschillende skigebieden vind je in totaal 9 skischolen, voor zowel ski- als snowboardlessen.
Wat is er te doen? Benieuwd wat er in jouw vakantieweek op de kalender staat? Je checkt het hier.
Bregenzerwald Tourismus GmbH
Gerbe 1135
6863 Egg
Telefoon: +43 551 223 65