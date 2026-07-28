Een wintervakantie in het Bregenzerwald in Vorarlberg belooft veelzijdigheid. Hier vind je een heerlijke mix van actief skiën, natuur, architectuur en cultuur.

Wat deze streek in Vorarlberg zo bijzonder maakt, is de combinatie van traditie en innovatie. Die samensmelting van oud en nieuw zie je meteen terug in de 23 gezellige dorpen. Je vindt er zowel traditionele huizen met leistenen gevels als verrassend moderne gebouwen. Ook het Werkraum Haus in Andelsbuch, ontworpen door de Zwitserse architect Peter Zumthor, is een bezoek waard.

In de winter staan acht skigebieden en 213 pistenkilometer centraal, allemaal bereikbaar met één skipas: de 3Täler-Skipass. Wie niet skiet, vindt zijn weg op 310 kilometer winterwandelpaden of 320 kilometer langlaufloipes. Een culinaire bijzonderheid is het Culinair Winterwandelen: begeleide routes door het winterlandschap, inclusief ontbijt, lunch en dessert met regionale specialiteiten.

In deze streek is er veel aandacht voor kleinschalige landbouw, en dat proef je. Regionale producten als Alp- en Bergkäse staan overal in de schijnwerpers — ook in de bekroonde restaurants die de regio rijk is. Het Bregenzerwald is het hele jaar de moeite waard, maar in de winter komen rust, ruimte en bergbeleving op hun best tot hun recht.