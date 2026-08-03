Beleef het Oostenrijkse Lebensgefühl tijdens de winter
The Austrian Synapse: een onvergetelijke ervaring
Introduction
Nieuwe vakantiebelevenissen veranderen je kijk op de wereld - en die op jezelf. Wie Oostenrijk in de winter beleeft, neemt meer mee naar huis dan alleen mooie momenten. Het zijn ervaringen die verrassen en blijven nazinderen: de eerste zekere bocht op de piste, het kraken van de sneeuw onder je sneeuwschoenen of de serene rust van een winterochtend in de bergen. Zo ontstaan herinneringen die je wintervakantie ver overstijgen: The Austrian Synapse.
Versterk je Austrian Synapse!
Soms begint het Lebensgefühl in Oostenrijk met een snelle bocht op de piste, soms met een eerste stap in verse sneeuw. De frisse berglucht en de eindeloze winterlandschappen prikkelen je zintuigen. Uit zo'n beelden, ontmoetingen en ervaringen ontstaat iets dat blijft: The Austrian Synapse.
Op de piste verandert de eerste voorzichtige kennismaking in zekerheid en vrijheid. Je kijkt niet langer naar je ski's, maar naar de bergtoppen boven je. Met elke bocht groeit het vertrouwen, tot alleen de pure vreugde van het skiën overblijft.
Weg van de piste neemt de winter een rustiger tempo aan. Sneeuwschoenen laten de eerste sporen achter in de verse sneeuw. Tijdens het langlaufen komen ademhaling en beweging vanzelf in balans. Een paardenslee glijdt door het besneeuwde winterlandschap. Schaatsen tekenen sporen op een bevroren meer en met de rodel suis je het dal in.
Of je nu kiest voor snelle afdalingen op de piste of voor rustige momenten in de natuur: elke winterervaring laat herinneren na die je nog lang bijblijven. The Austria Synapse - een onvergetelijke ervaring.
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Hotel Fernblick Montafon combineert winterwandelen, wellness en alpiene rust met de wellnessoase Me(e)hr_blick – infinity Sky Pool en uitzicht op besneeuwde landschappen.
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Hotel Walserberg in Warth am Arlberg combineert ski-i/ski-out met oprechte gastvrijheid, regionale keuken en wellness met bergzicht. Geniet op 1.500 m van winterrust.
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4*S Hotel Karwendel in Pertisau ligt aan natuurpark Karwendel, op 100 m van de Achensee. Geniet van de Sky-Spa, Sky-Pool en een adembenemend berg- en meerzicht.
Burg Hotel Lech am Arlberg
Glinsterende sneeuw, warme gastvrijheid en legendarisch genieten op 1.750 m hoogte. Het 5* Burg Hotel ligt direct aan de piste: een exlusief winterparadijs.
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Ondek Silberregion Karwendel, aan de Tuxer Vooralpen en het Karwendelgebergte. Geniet van skiën, winterwandelen en Tiroolse charme in een prachtig berglandschap.
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Mountain Resort Feuerberg is een magische winterwereld. Skiën, winterwandelen en rodelen voor de deur en daarna ontspannen in de infinitypool en in de sauna.
Sôha Hotels
Vier unieke Sôha Hotels combineren casual luxury met ski-in/ski-out, wellness, yoga en verwennerij. Warm, stijlvol en midden in de natuur: een verblijf dat inspireert.
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Regio Hall Wattens ligt in het hart van Tirol en biedt rust en ontspanning in ongerepte natuur. Geniet van het landschap van het Karwendelgebergte en de Tuxer Alpen.
Lebensgefühl op de piste en in de sneeuwWaarom zijn ski- en wintervakanties in Oostenrijk zo populair? Omdat ze zo veel meer zijn dan sport. In de Alpen komen plezier op de piste, genieten van de sneeuw, gezellige berghutten en warme gastvrijheid samen. En sommige ervaringen blijven je nog lang bij.
Lebensgefühl naast de pisteWie de winter in Oostenrijk naast de piste beleeft, ontdekt een andere kant van het seizoen. Winterwandelen, lanlaufen en rodelen voeren je door besneeuwde winterlandschappen, waar rust, beweging en natuur het tempo bepalen.
Versterk je Austrian Synapse! bijzondere momenten worden herinneringen die je nog lang bijblijven.