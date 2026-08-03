Two people snowshoeing in the Austrian mountains. Under the bright winter sun, they enjoy the snow-covered landscape, the crisp mountain air, and moments together filled with lightheartedness and joie de vivre.
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Beleef het Oostenrijkse Lebensgefühl tijdens de winter
The Austrian Synapse: een onvergetelijke ervaring

Reizen verandert je. Nieuwe vakantie-ervaringen prikkelen je zintuigen, raken je ziel en blijven je bij. Het Oostenrijkse Lebensgefühl neem je mee naar huis.

Nieuwe vakantiebelevenissen veranderen je kijk op de wereld - en die op jezelf. Wie Oostenrijk in de winter beleeft, neemt meer mee naar huis dan alleen mooie momenten. Het zijn ervaringen die verrassen en blijven nazinderen: de eerste zekere bocht op de piste, het kraken van de sneeuw onder je sneeuwschoenen of de serene rust van een winterochtend in de bergen. Zo ontstaan herinneringen die je wintervakantie ver overstijgen: The Austrian Synapse.

Vakantie die blijft

Versterk je Austrian Synapse!

Soms begint het Lebensgefühl in Oostenrijk met een snelle bocht op de piste, soms met een eerste stap in verse sneeuw. De frisse berglucht en de eindeloze winterlandschappen prikkelen je zintuigen. Uit zo'n beelden, ontmoetingen en ervaringen ontstaat iets dat blijft: The Austrian Synapse.

Op de piste verandert de eerste voorzichtige kennismaking in zekerheid en vrijheid. Je kijkt niet langer naar je ski's, maar naar de bergtoppen boven je. Met elke bocht groeit het vertrouwen, tot alleen de pure vreugde van het skiën overblijft.

Weg van de piste neemt de winter een rustiger tempo aan. Sneeuwschoenen laten de eerste sporen achter in de verse sneeuw. Tijdens het langlaufen komen ademhaling en beweging vanzelf in balans. Een paardenslee glijdt door het besneeuwde winterlandschap. Schaatsen tekenen sporen op een bevroren meer en met de rodel suis je het dal in.

Of je nu kiest voor snelle afdalingen op de piste of voor rustige momenten in de natuur: elke winterervaring laat herinneren na die je nog lang bijblijven. The Austria Synapse - een onvergetelijke ervaring.

Onze top regio's

Hotels en accomodaties

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Hotel Fernblick Montafon combineert winterwandelen, wellness en alpiene rust met de wellnessoase Me(e)hr_blick – infinity Sky Pool en uitzicht op besneeuwde landschappen.

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Hotel Walserberg in Warth am Arlberg

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Glinsterende sneeuw, warme gastvrijheid en legendarisch genieten op 1.750 m hoogte. Het 5* Burg Hotel ligt direct aan de piste: een exlusief winterparadijs.

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Mountain Resort Feuerberg is een magische winterwereld. Skiën, winterwandelen en rodelen voor de deur en daarna ontspannen in de infinitypool en in de sauna.

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Hall Wattens

Regio Hall Wattens ligt in het hart van Tirol en biedt rust en ontspanning in ongerepte natuur. Geniet van het landschap van het Karwendelgebergte en de Tuxer Alpen.

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Lebensgefühl op de piste en in de sneeuw

Waarom zijn ski- en wintervakanties in Oostenrijk zo populair? Omdat ze zo veel meer zijn dan sport. In de Alpen komen plezier op de piste, genieten van de sneeuw, gezellige berghutten en warme gastvrijheid samen. En sommige ervaringen blijven je nog lang bij.

Skivakantie in de skigebieden: winters Lebensgefühl

Familievriendelijke skigebieden: samen op de piste

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16 sneeuwzekere skigebieden: wintervakantie op hoge hoogte

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Winteropenings 2026/27: seizoensopeningen en events

Lebensgefühl naast de piste

Wie de winter in Oostenrijk naast de piste beleeft, ontdekt een andere kant van het seizoen. Winterwandelen, lanlaufen en rodelen voeren je door besneeuwde winterlandschappen, waar rust, beweging en natuur het tempo bepalen.

Sneeuwschoenwandelen: de winter beleven naast de piste

Langlaufen: beleef de winter van dichtbij

Schaatsen: winterpret op het ijs, aan het meer of in de stad

Winterwandelen: door de sneeuw, weg van de skipistes

Ijsbad: de kracht van koud water en winterzwemmen

Fatbiken: cruisen door de winterse landschappen

Rodelen: sleeën voor het ultieme familieplezier

Versterk je Austrian Synapse! bijzondere momenten worden herinneringen die je nog lang bijblijven.

Ervaar het hele jaar door het Oostenrijkse Lebensgefühl

Oostenrijk verandert met de seizoenen. Elke regio en elke activiteit biedt een nieuwe belevenis. Tussen bergen, meren en steden komen natuur cultuur en avontuur samen. Zo ervaar je het Oostenrijkse Lebensgefühl het hele jaar door.

Oostenrijkse zwemmeren: zomer tussen water en bergen

Zwemmen in Oostenrijk

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