Versterk je Austrian Synapse!

Soms begint het Lebensgefühl in Oostenrijk met een snelle bocht op de piste, soms met een eerste stap in verse sneeuw. De frisse berglucht en de eindeloze winterlandschappen prikkelen je zintuigen. Uit zo'n beelden, ontmoetingen en ervaringen ontstaat iets dat blijft: The Austrian Synapse.

Op de piste verandert de eerste voorzichtige kennismaking in zekerheid en vrijheid. Je kijkt niet langer naar je ski's, maar naar de bergtoppen boven je. Met elke bocht groeit het vertrouwen, tot alleen de pure vreugde van het skiën overblijft.

Weg van de piste neemt de winter een rustiger tempo aan. Sneeuwschoenen laten de eerste sporen achter in de verse sneeuw. Tijdens het langlaufen komen ademhaling en beweging vanzelf in balans. Een paardenslee glijdt door het besneeuwde winterlandschap. Schaatsen tekenen sporen op een bevroren meer en met de rodel suis je het dal in.

Of je nu kiest voor snelle afdalingen op de piste of voor rustige momenten in de natuur: elke winterervaring laat herinneren na die je nog lang bijblijven. The Austria Synapse - een onvergetelijke ervaring.